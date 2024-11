Miley Cyrus rechazó las acusaciones de plagio por su éxito “Flowers”

Miley Cyrus enfrenta una demanda de Tempo Music por "Flowers", acusada de infringir derechos de autor (REUTERS/Mike Blake)

Miley Cyrus respondió legalmente a las acusaciones de infracción de derechos de autor sobre su exitoso tema “Flowers”, presentadas por Tempo Music Investments, que posee derechos parciales del tema “When I Was Your Man”, de Bruno Mars.

La controversia surgió después de que la canción de Cyrus ganara reconocimiento internacional y un premio Grammy.

Los abogados de la estrella pop presentaron una moción para desestimar la demanda, argumentando que existe una “falla fatal” en el caso, ya que Mars y otros coautores de la canción original no participan en la demanda.

Tempo Music Investments, que adquirió el catálogo del coautor Philip Lawrence, presentó la demanda en septiembre pasado, alegando que “Flowers” no existiría sin “When I Was Your Man”. La empresa no está afiliada con Bruno Mars ni con los otros dos coautores de la obra.

Los abogados de Cyrus presentan moción y alegan falta de participación de los autores del tema original (YouTube)

El equipo legal de Miley Cyrus, representado por el abogado Peter Anderson de la firma Davis Wright Tremaine, sostiene que Tempo solo posee “derechos no exclusivos” de la canción al haber adquirido únicamente los intereses de uno de los cuatro coautores.

Según la ley federal de derechos de autor, estos derechos limitados no otorgan legitimidad para demandar, ya que se requiere el consentimiento de todos los propietarios para ejercer derechos exclusivos.

En respuesta, Alex Weingarten, abogado principal de Tempo Music, calificó la moción de “intelectualmente deshonesta” y afirmó que el grupo tiene pleno derecho para hacer valer sus intereses.

“Están buscando hacer argumentos técnicos falsos porque no tienen una defensa sustantiva real del caso”, declaró Weingarten, de la firma Willkie Farr. “No somos un cesionario; somos el propietario del copyright. La ley es clara en que tenemos el derecho de hacer valer nuestro interés”.

La demanda alega uso de elementos melódicos y armónicos de "When I Was Your Man" de Bruno Mars (EFE/IAN LANGSDON)

¿Miley Cyrus se inspiró en la canción favorita de Liam Hemsworth?

“Flowers”, que permaneció ocho semanas en el primer puesto del Hot 100, ha estado vinculada a “When I Was Your Man” desde su lanzamiento en enero de 2023. Los fanáticos inmediatamente identificaron similitudes líricas entre ambas canciones.

De acuerdo a especulaciones en internet, la elección no fue casual, ya que el tema de Bruno Mars era uno de los favoritos del ex esposo de Cyrus, Liam Hemsworth.

Expertos legales consultados inicialmente por Billboard señalaron que el uso de letras similares como respuesta a una canción anterior es una tradición en la industria musical.

El vínculo entre "Flowers" y "When I Was Your Man" surge por especulaciones sobre el gusto musical de Liam Hemsworth, ex esposo de la cantante (REUTERS/Danny Moloshok)

La demanda de Tempo alega que “Flowers” incorporó numerosos elementos más allá de las letras, incluyendo “material melódico y armónico”, “patrones de finalización de tono” y “estructura de línea de bajo”.

En su respuesta legal, Miley Cyrus, a través de sus abogados, destacó las “notables diferencias en melodía, acordes, otros elementos musicales y palabras” entre ambas canciones, argumentando que cualquier similitud se limita a “bloques de construcción musical básicos” no protegidos por derechos de autor.

La cantautora estadounidense explicó el proceso creativo de “Flowers” en una entrevista con British Vogue en mayo de 2023, revelando que el coro originalmente tenía un enfoque diferente y más melancólico.

“Solía ser más como de los años 50. La canción más triste. Como: ‘Claro, puedo ser mi propia amante, pero tú eres mucho mejor’”, señaló.

En entrevista, Miley Cyrus compartió el proceso creativo de "Flowers", originalmente más melancólica y estilo años 50 (REUTERS/Steve Marcus)

La disputa legal continúa mientras los representantes legales de ambas partes mantienen sus posiciones. Por el momento, ni Bruno Mars ni los otros dos coautores de “When I Was Your Man”, Ari Levine y Andrew Wyatt, se han pronunciado sobre el caso o se han unido a la demanda.

Los abogados de ambas partes no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios por parte de la prensa especializada.

Miley Cyrus, quien saltó a la fama en 2006 por protagonizar la serie de Disney Channel Hannah Montana, cumplió recientemente 32 años con miras a continuar desarrollando su carrera musical, tras el éxito mundial de “Flowers” y su más reciente Grammy.