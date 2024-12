Ellen DeGeneres y Portia de Rossi celebraron sus 20 años de amor y aventuras

Ellen DeGeneres publicó un amoroso mensaje para su esposa Portia De Rossi, con quien cumple 20 años de relación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras mudarse oficialmente de California a la región de los Cotswolds, en Inglaterra, este otoño, Ellen DeGeneres celebró su vigésimo aniversario de relación con Portia de Rossi con una emotiva publicación en Instagram este 1 de diciembre.

En la imagen compartida, ambas aparecen en su nuevo hogar, rodeadas de un paisaje natural, mientras la reconocida presentadora y comediante dedicó un mensaje lleno de amor a su pareja.

“Hoy, hace 20 años, comenzamos esta relación sin imaginar la larga y hermosa aventura que sería. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Me cuidas, me ayudas a ver lo bueno en todo, me guías y me levantas cuando me siento mal o deprimida”, expresó DeGeneres en la primera parte de su conmovedora dedicatoria, mostrando la fortaleza y el cariño que definen su unión con la actriz.

Ellen DeGeneres celebró su aniversario número 20 con su esposa (Créditos: Instagram/Ellen DeGeneres)

La reconocida presentadora, de 66 años, aprovechó la ocasión para destacar las cualidades de su esposa, a quien describió no solo como su pareja, sino también como su mejor amiga. En su dedicatoria, Ellen DeGeneres expresó su anhelo de compartir muchos años más juntas, explorando el mundo y disfrutando de su vida en común.

“Eres una persona hermosa, y estoy profundamente agradecida de tenerte como compañera para transitar esta vida loca. Mi esposa. Mi mejor amiga. El amor de mi vida. Gracias por ser quien eres y por amarme. Estoy emocionada de que podamos viajar y explorar el mundo juntas en los próximos 20 años, y espero con ansias nuestra primera Navidad con nieve”, escribió la comediante.

DeGeneres también se dirigió a quienes habían manifestado preocupación por su nueva residencia en Inglaterra, luego de las recientes lluvias provocadas por la tormenta Bert: “PD: para aquellos que están preocupados, nuestra granja en el Reino Unido NO se inundó”, aclaró.

Por su parte, Portia de Rossi no publicó ningún mensaje en Instagram para conmemorar el vigésimo aniversario de su relación. La actriz, conocida por ser reservada en sus redes sociales, tiene como última publicación sobre su matrimonio una felicitación a DeGeneres por su cumpleaños número 66, en la que resaltó la energía y vitalidad de su esposa.

Portia de Rossi celebró el cumpleaños número 66 de Ellen DeGeneres con un video que muestra la condición física de su esposa. (Créditos: Instagram/Portia de Rossi)

“Mi querida esposa. Sigues sorprendiéndome e inspirándome. Feliz cumpleaños a la persona más fuerte, dulce y brillante que conozco. Tengo mucha suerte de estar a tu lado mientras compartimos esta increíble vida juntas. Te amo”, escribió en ese momento.

En una entrevista de 2021 con la revista People, Portia de Rossi confesó que cuando conoció a Ellen DeGeneres, detrás del escenario en un concierto, quedó encantada, pero, en ese entonces ella todavía no daba a conocer públicamente sus preferencias sexuales, así que por miedo a ser juzgada no intentó acercarse románticamente

“Recuerdo que pensé que ella era la persona más genial, fascinante, hermosa y divertida que había conocido. Pero yo, en ese momento, estaba encerrada en el armario; realmente no me sentía cómoda con mi sexualidad. Simplemente sabía que estar con ella sería algo especial para mí, así que no volvimos a salir después de eso durante unos tres años”, contó.

Portia De Rossi confesó que Ellen DeGeneres le ayudó a revelar su orientación sexual (Créditos: Stewart Cook/Shutterstock)

Después de reencontrarse en los premios VH1 Big in ‘04, Ellen DeGeneres y Portia de Rossi comenzaron a salir en 2004, una relación que fue tomando fuerza hasta volverse pública y culminó con su matrimonio en 2008. La actriz de 51 años recordó aquel momento y compartió: “Ella se sinceró y me dijo que había estado pensando en mí. Y me sorprendió. Fue muy importante para ella que la vieran conmigo”.

En una entrevista con People, De Rossi expresó su gratitud hacia la comediante, quien se declaró abiertamente homosexual en 2001, por haberla ayudado a comprender que “no hay nada malo en ser gay”.