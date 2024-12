8 famosos que idolatran a otras celebridades

La confianza entre Emma Stone y Taylor Swift es tanta que la actriz llamó "imbécil" a la cantante por su reacción después de que ella ganara el premio a Mejor Actriz de Comedia en Cine. Créditos: Youtube/@Us Weekly

Aunque, generalmente, los vemos en la cima de su carrera, rodeados de admiradores y viviendo en el centro del foco mediático, los famosos también tienen sus propios íconos y momentos de asombro. A veces, la realidad es que hasta los grandes de Hollywood pueden volverse fangirls cuando se encuentran con una figura que los inspira o a la que admiran profundamente. Es curioso pensar que, por más estrellas que sean, siguen siendo humanos, capaces de emocionarse como cualquier persona cuando interactúan con sus propios héroes.

8 famosos que son fanáticos de otros famosos

1. Emma Stone y Taylor Swift

Los swifties confirmaron en redes sociales haber visto a Emma Stone disfrutando del concierto de Taylor Swift en Glendale (Instagram/taylorswift)

Emma Stone no pudo ocultar su entusiasmo durante el Eras Tour de Taylor Swift. Fue capturada en varios videos que rápidamente se volvieron virales, la actriz fue vista disfrutando y cantando a todo pulmón durante el concierto de la cantante en Glendale, Arizona, ante una multitud de 60.000 personas. En el video, Emma se muestra especialmente emocionada durante la interpretación de “Love Story”, pero también se la puede ver disfrutando otros clásicos como “You Belong With Me” y “Fearless”. Aunque Emma Stone es una estrella mundialmente conocida, no pudo evitar desbordar su emoción al ser una fan más de Taylor Swift.

2. Adele, Lizzo y Beyoncé

Lizzo y Adele emocionadas en los Grammy, celebrando el logro de Beyoncé (Instagram/lizzobeeating)

Una de las situaciones más entrañables de esta lista ocurrió en los Premios Grammy. Durante la ceremonia, Lizzo compartió un selfie con Adele, mientras que en el fondo, Beyoncé hacía historia al recibir su cuarto Grammy de la noche, convirtiéndose en la artista más premiada de la historia con un total de 32 premios. Lizzo, visiblemente emocionada, comentó en Twitter: “Selfie mientras Beyoncé casualmente hace historia”. Más tarde, en su discurso de agradecimiento por su premio, Lizzo aprovechó para rendir homenaje a Beyoncé, recordando cómo en su infancia había saltado clases para ver un concierto de la cantante. “Tú cambiaste mi vida. Gracias por inspirarme tanto”, le dijo Lizzo.

3. Florence Pugh y Scarlett Johansson

Scarlett Johansson y Florence Pugh se elogiaron en los Oscars

Aunque Scarlett Johansson y Florence Pugh compitieron por el mismo premio en los Premios Óscar a la Mejor Actriz de Reparto, con Scarlett nominada por Jojo Rabbit y Florence por Little Women, eso no impidió que se mostraran mutualmente emocionadas por el éxito de la otra. Durante la ceremonia, ambas estrellas intercambiaron palabras de apoyo en la alfombra roja, demostrando que, a pesar de la competencia profesional, se admiraban profundamente. Al final, el galardón fue para Laura Dern, pero el cariño entre estas dos grandes actrices dejó una huella positiva.

4. Gigi Hadid y Blake Lively

Gigi Hadid envió un dulce mensaje de cumpleaños a Blake Lively (Instagram/gigihadid)

La supermodelo Gigi Hadid no escatima elogios cuando se trata de su amiga Blake Lively. En el cumpleaños de Blake, Gigi compartió un emotivo mensaje a sus 49,3 millones de seguidores en Instagram, agradeciendo a su amiga por su apoyo constante. Gigi describió a Blake como una “reina” que la inspira de muchas maneras. Además, en tono humorístico, mencionó cómo planeaba agradecerle a Blake con interminables pancakes y enseñando a sus hijos a tomar fotos con cámaras desechables.

5. David Beckham y John Bradley (Game of Thrones)

David Beckham y John Bradley se conocieron en un inesperado encuentro y hubo elogios disparados para ambos lados (Instagram/johnbradleywest)

David Beckham, famoso exfutbolista y una de las figuras más mediáticas del deporte, se mostró visiblemente emocionado al conocer a John Bradley, quien interpretó a Samwell Tarly en Game of Thrones. En una publicación de Instagram, Beckham compartió una foto de ellos juntos, destacando lo “sabio” que era Bradley y expresando su admiración por el actor. David incluso confesó haber tenido la tentación de preguntarle algo sobre el futuro de la serie, pero no pudo evitar sentirse demasiado admirado por su presencia.

6. Millie Bobby Brown y Las Kardashian

La admiración mutua unió a Millie Bobby Brown y las Kardashians (Snapchat/KimKardashian)

En una divertida entrevista en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, Millie Bobby Brown reveló su admiración por la familia Kardashian y su peculiar lenguaje. El video rápidamente se viralizó, y las propias Kardashians no tardaron en expresar su amor por Millie en sus redes sociales. Khloé Kardashian retuiteó el video con un mensaje de cariño: “¡Es una fiesta de amor mutuo! ¡Te amamos, @milliebbrown!”. Por su parte, Kim Kardashian también mostró su admiración, afirmando: “¡Te amamos, Millie, te adoramos!”.

7. Sophie Turner y Ryan Gosling

Sophie Turner compartió su emoción por Ryan Gosling en una premiación (Instagram/sophiet)

Antes de que su vida amorosa con Joe Jonas se hiciera mundialmente conocida, Sophie Turner fue capturada en los Premios SAG en un claro momento de fanatismo hacia Ryan Gosling, quien estaba detrás de ella en la ceremonia. Sophie compartió en Instagram una foto en la que se la ve claramente deslumbrada por el actor de La La Land. Con un toque de humor, Sophie escribió: “Lo siento chicos, ya no estoy disponible”, en un guiño a la atracción que sentía por Gosling en ese momento.

8. Pink y Johnny Depp

Pink fue sorprendida al encontrar a Johnny Depp en una entrevista (Captura de video)

En una de las situaciones más espontáneas de la lista, la cantante Pink se mostró completamente sorprendida al ver a su gran ídolo Johnny Depp entrar en el estudio durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live. La reacción de la artista fue pura emoción, tanto que su pelo, que ya era rosa, pareció intensificarse por su reacción al ver al actor de Piratas del Caribe.