Una actriz que ahora se dedica a OnlyFans, se casó con su hermanastro y anunció que está embarazada

Vas describió su relación con Ricci como de hermanastros antes de casarse (Instagram)

Scarlet Vas, conocida por su papel de Mishti Sharma en la telenovela australiana Neighbours, alcanzó la fama entre 2017 y 2018. Sin embargo, después de dejar la serie, la actriz tomó una decisión que sorprendería a muchos: se alejó del mundo de la televisión y se sumergió en el mercado de contenido para adultos, más específicamente en OnlyFans. Esta plataforma, que permite a los creadores compartir contenido exclusivo con sus seguidores a cambio de una suscripción mensual, ha sido una de las principales formas en que muchos artistas, tanto establecidos como nuevos, generan ingresos en la era digital.

En su nueva faceta, Scarlet Vas encontró un nicho lucrativo, utilizando su fama y presencia en redes sociales para atraer a miles de suscriptores. Su contenido se caracteriza por fotos sensuales y provocativas, en su mayoría fotos “atrevidas” de ella misma, mientras que su esposo, Tayo Ricci, ocasionalmente participa en algunas de las publicaciones. El éxito de Vas en OnlyFans fue tan grande que ella y Ricci se convirtieron en uno de los creadores más exitosos en la plataforma, acumulando cientos de miles de dólares por sus publicaciones.

La relación con Tayo Ricci

Un aspecto central de la vida personal de Scarlet Vas es su relación con Tayo Ricci, a quien, sorprendentemente, ella misma describió como su hermanastro. Esta particularidad de su historia fue un tema que generó gran interés y polémica. Aunque inicialmente muchos se sintieron escandalizados por la naturaleza de su vínculo familiar, Vas y Ricci mantuvieron que, aunque su relación comenzó en el contexto de una familia ensamblada, no tienen una relación biológica directa. A lo largo de los años, su relación se solidificó, y ambos formaron un matrimonio, el cual fue sellado en una ceremonia en Mykonos (Grecia), convirtiéndose en esposo y esposa.

Scarlet Vas y Tayo Ricci son una de las parejas más exitosas en OnlyFans (Instagram)

Ricci, por su parte, aclaró públicamente que el contenido que ambos generan no es “pornográfico”, aunque la percepción pública a menudo quiso etiquetarlo de esa manera, debido a la cantidad de dinero que generan con sus publicaciones. En una entrevista en el podcast Uncensored Podcast, Ricci comentó: “La gente cercana a nosotros asumiría que estamos haciendo pornografía porque ganamos mucho dinero, pero no es así”. Esta aclaración, sin embargo, no impidió que la audiencia se interese por la relación y el contenido que producen, lo que solo aumentó su popularidad en plataformas como OnlyFans.

El embarazo y la expansión familiar

En septiembre de 2024, Scarlet Vas y Tayo Ricci anunciaron una noticia que conmovió aún más a sus seguidores: esperan su primer hijo. A través de sus cuentas de redes sociales, compartieron una serie de fotos mostrando la panza de embarazo de Vas y un emotivo mensaje de que estaban “emocionados” por la llegada de su bebé. La pareja reveló que están esperando una niña, lo que agregó un toque aún más personal y tierno a su contenido. En las semanas y meses siguientes, Vas comparte actualizaciones regulares sobre su embarazo, incluyendo fotos de su pancita y momentos especiales del proceso.

Este anuncio fue acompañado de una declaración conjunta en Instagram, en la que tanto Vas como Ricci expresaron su felicidad por la próxima llegada de su hija y su agradecimiento por el apoyo que recibían de sus seguidores. La pareja hizo hincapié en lo importante que era para ellos compartir este capítulo de sus vidas con sus millones de fans.

En redes, Vas muestra momentos especiales de su embarazo a sus seguidores (Instagram)

Mudanza a Australia y una vida nueva

Después de vivir en los Estados Unidos durante cinco años, la pareja decidió regresar a su Australia natal, un paso importante que marcó otro cambio en su vida. La decisión fue motivada por un deseo de volver a sus raíces, pero también por la oportunidad de ofrecerle a su hija una vida cercana a la familia en su país de origen. “Hace 5 años dejamos Australia rumbo a los EE. UU. con nada más que 4 valijas. Ahora regresamos con un poco más de equipaje”, escribió la pareja en su publicación de Instagram.

A lo largo de su estadía en Estados Unidos, Vas y Ricci lograron consolidar su relación personal y profesional y experimentaron un crecimiento impresionante en redes sociales. La pareja acumuló 35 millones de seguidores, lo que les permitió generar ingresos y mantener su estilo de vida. En este tiempo, adquirieron casas en dos países y, además, se casaron en una boda de ensueño en Grecia. En el mensaje compartido con sus seguidores, agradecieron a sus fans por ser parte de su viaje y mostraron una vez más su gratitud por los éxitos alcanzados en este período de su vida.