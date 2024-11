Ridley Scott: “Hice Gladiator II porque muchos me decían que la primera la vieron como cincuenta veces”

La película dirigida por Ridley Scott ganó cinco Oscars, incluido el de Mejor Película (EFE)

En el año 2000, Gladiator se convirtió en un fenómeno cultural y cinematográfico. Dirigida por Ridley Scott, la epopeya no sólo recaudó más de 460 millones de dólares a nivel mundial, sino que también arrasó en los premios de la Academia -logró cinco Oscars, incluido el de Mejor Película. Pero, mientras el mundo aclamaba la obra, el director británico enfrentaba un dilema inesperado: ¿cómo dar continuidad a una historia donde tanto el héroe, Maximus, como el villano, Commodus, habían muerto en el clímax?

Scott sabía que había tomado una decisión dramáticamente poderosa al concluir la trama de esa manera. “Uno siempre se pregunta: ‘¿Realmente deberíamos matarlos o no?’”, reflexionó años después sobre el desenlace de su filme. Sin embargo, fue categórico en su justificación: “Parecía lo más memorable, porque realmente trata sobre la inmortalidad”. Y con esa resolución, la idea de una secuela parecía condenada al olvido.

A pesar de las dificultades inherentes al proyecto, los rumores de una posible continuación surgieron casi inmediatamente tras el estreno. Con cada aniversario y cada mención pública del filme, las voces que pedían un regreso al mundo de gladiadores y emperadores se intensificaron. “Seguía escuchando a personas decir que Gladiator era su película favorita”, cuenta Scott en una entrevista con The Hollywood Reporter. Una declaración, en particular, dejó huella: “Un hombre me dijo: ‘La he visto 50 veces’. Eso me hizo pensar”.

Por años, las barreras técnicas y narrativas mantuvieron la secuela en una especie de limbo creativo. Uno de los primeros desafíos fue el propio avance de la tecnología: en el rodaje original, Scott había soñado con incluir un rinoceronte en escena, pero las limitaciones tanto de los efectos visuales como del control de animales en el set hicieron que la idea fuera descartada. Según Doug Wick, productor de la película, esto se convirtió en una especie de broma recurrente en el equipo. “Si alguna vez hacemos una secuela, Ridley tendrá su rinoceronte”.

La secuela de Gladiator oscila entre guiones inconclusos y proyectos descartados durante un cuarto de siglo

Durante un cuarto de siglo, la posibilidad de Gladiator II osciló entre proyectos descartados y guiones inconclusos, mientras Scott continuaba ampliando su prolífica filmografía en otros géneros y épocas. Sin embargo, el director nunca dejó de escuchar el eco de las arenas del Coliseo.

Un legado de sangre y arena: la trama de Gladiator II

Tras años de especulaciones, Ridley Scott finalmente encontró la clave para resucitar la atmósfera épica de Gladiator sin comprometer la narrativa original: enfocar la historia en un nuevo protagonista que mantuviera los vínculos emocionales y temáticos del primer filme. Así nació Lucius, el hijo de Lucilla y sobrino del tiránico emperador Commodus, cuyo destino se convierte en el centro de la secuela.

Ambientada dos décadas después de los eventos de la primera entrega, la trama sigue a Lucius, quien, interpretado originalmente por el joven actor Spencer Treat Clark, regresa como un adulto en la piel de Paul Mescal. En el guion de David Scarpa, Lucius se encuentra atrapado en un choque de poderes que le roba su libertad: durante una batalla, es capturado y esclavizado por Marcus Acacius, un despiadado general romano encarnado por Pedro Pascal. Este evento no solo redefine su lugar en el mundo, sino que también abre la puerta a un camino de venganza y redención.

Gladiador 2 reúne a Paul Mescal y Pedro Pascal en la pantalla grande (Paramount Pictures)

El relato se despliega como una búsqueda épica donde Lucius, guiado por Macrinus —un antiguo esclavo y gladiador interpretado por Denzel Washington—, abraza su destino como guerrero mientras enfrenta las cicatrices emocionales heredadas de su pasado. La narrativa, aunque independiente, mantiene la esencia del universo original, explorando el poder transformador de la voluntad frente a la opresión y la brutalidad.

“Tenías que lidiar con la relación emocional de las personas con la película original y con sus sentimientos de propiedad sobre ella”, explicó Scarpa sobre el enfoque que adoptaron. El objetivo, según él, no era replicar los éxitos del primer filme, sino construir un puente narrativo que mantuviera la continuidad del mundo creado por Scott sin caer en una repetición vacía.

Con esta estructura, Gladiator II promete expandir el alcance del relato, abordando nuevas dimensiones de poder, esclavitud y resistencia, mientras se aferra a los valores épicos que definieron su predecesora.

Un casting digno del Imperio: los rostros de Gladiator II

Encontrar al actor ideal para encarnar a Lucius fue un desafío crítico. Tras considerar a figuras como Timothée Chalamet y Miles Teller, Paul Mescal, conocido por su trabajo en Normal People, emergió como la elección perfecta. Su desempeño en Un tranvía llamado deseo, que le valió un Premio Olivier, consolidó su selección. “Nadie se acercó a lo que él podía ofrecer”, comentó el productor Doug Wick.

Paul Mescal describió su preparación física para el papel como agotadora por el calor (Paramount Pictures)

Antes de confirmar, los coproductores Wick y Lucy Fisher evaluaron su capacidad física y emocional en un encuentro personal. Paramount también viajó a Londres para verlo en el teatro, asegurándose de su talento. Mescal, aunque inicialmente reticente, aceptó el papel al considerarlo “un sueño dentro del cine de estudio”.

El reparto se completa con la veterana Connie Nielsen como Lucilla, Denzel Washington como el mentor Macrinus, y Joseph Quinn como el emperador Geta. Fred Hechinger sustituyó a Barry Keoghan como Caracalla tras un cambio de agenda. Con esta mezcla de experiencia y frescura, Scott ha reunido un elenco que promete llenar de intensidad la esperada secuela.

Un espectáculo visual: la ambiciosa producción de Gladiator II

Para recrear la grandeza del Imperio Romano, Ridley Scott apostó por escenarios imponentes y detalles innovadores. En Malta, se construyó una réplica parcial del Coliseo que abarcaba casi medio kilómetro, mientras que sets adicionales se reciclaron de producciones previas como Kingdom of Heaven. Según John Mathieson, el director de fotografía, la magnitud de los escenarios era tan impresionante como intimidante.

El rodaje incluyó un rinoceronte animatrónico diseñado por Industrial Light and Magic, capaz de alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora, y una secuencia que recrea una batalla naval en un Coliseo inundado, basada en espectáculos históricos. Aunque algunos elementos generaron controversia entre los historiadores, Scott defendió su enfoque como un balance entre precisión y espectáculo visual.

El director, conocido por su eficiencia, logró completar la filmación en 50 días utilizando múltiples cámaras para capturar las escenas más complejas. A pesar de condiciones extremas como el calor sofocante de Marruecos y accidentes durante la producción, Scott entregó un proyecto que refleja su compromiso con la calidad y la grandeza cinematográfica.

Retos y contratiempos: los obstáculos de Gladiator II

La producción de Gladiator II no estuvo exenta de dificultades, algunas propias de la magnitud del proyecto y otras derivadas de situaciones imprevistas. Uno de los mayores retos fue el calor extremo durante el rodaje en Marruecos y Malta. Paul Mescal, quien pasó meses en un riguroso régimen físico para el papel, describió la experiencia como agotadora: “Probablemente hubo episodios cercanos a un golpe de calor; no se puede ingerir suficiente agua bajo ese calor”.

Los riesgos no se limitaron al clima. Durante una escena con fuego, varios miembros del equipo resultaron heridos por quemaduras. Aunque se recuperaron sin secuelas graves, el incidente subrayó los peligros de trabajar en una película que combina efectos prácticos y acción intensa. “Fue muy desafortunado, pero logramos salir adelante”, comentó Ridley Scott.

Pascal colabora con Ridley Scott en la secuela del clásico

Por otro lado, la complejidad de las escenas y el uso de animales representaron un desafío logístico. Un mono, mascota de uno de los personajes, llegó a atacar al actor Fred Hechinger, provocándole una mordedura menor. A pesar de estos incidentes, el equipo mantuvo un ritmo eficiente bajo la dirección de Scott, quien completó el rodaje principal en aproximadamente 50 días.

A nivel financiero, aunque el presupuesto oficial rondó los 250 millones de dólares, informes no confirmados sugieren que la cifra podría haber superado los 300 millones, debido a interrupciones por huelgas y costos adicionales. Sin embargo, Scott afirmó haber finalizado 10 millones por debajo del presupuesto aprobado, destacando su compromiso con la eficiencia. Estos contratiempos, aunque desafiantes, no lograron opacar el ambicioso esfuerzo colectivo que busca consolidar a Gladiator II como una digna sucesora de su icónica precursora.

El enfrentamiento final: estreno y legado de Gladiator II

Desde su estreno en Argentina el 14 de noviembre de 2024, Gladiator II ha conquistado al público y la crítica, afirmándose como una secuela digna de su predecesora. La película combina la épica visual con una historia renovada, abordando temas universales como la venganza y la redención.

Paul Mescal, quien da vida a Lucius, destacó la profundidad emocional del filme: “Esta película representa todo lo que soñé del cine épico, pero lo que la hace especial es su conexión con las emociones humanas”. Por su parte, Denzel Washington, en el papel de Macrinus, elogió la dirección de Ridley Scott: “Ridley es uno de los mejores. Cuando me llamó, solo tuve que preguntar: ‘¿Cuándo empezamos?’”.

Con un éxito rotundo en su primer fin de semana en cartelera, Gladiator II promete seguir el legado de la primera entrega y consolidarse como un clásico moderno del cine épico.