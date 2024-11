El director de “Gladiador” reveló que Joaquin Phoenix quiso abandonar la película

Joaquin Phoenix no estaba muy contento con su personaje de Cómodo (Créditos: captura de pantalla de Gladiador)

Recientemente se anunció una secuela de la cinta de Gladiador, cuya primera entrega se estrenó en el año 2000. Esta nueva entrega presentará a Lucius, el sobrino de Cómodo, quien al ser capturado por el general Marcus Acacius debe convertirse en gladiador para restaurar el régimen.

El primer filme contó con la participación de los actores Russell Crowe, Connie Nielsen, Richard Harris, Oliver Reed y Joaquin Phoenix. Este último actor estuvo a punto de abandonar el rodaje, así lo dio a conocer el director Ridley Scott en una reciente entrevista con el medio The New York Times.

De acuerdo con él, el artista se le acercó mientras usaba su vestuario y le dijo: “No puedo hacerlo”, a lo que Scott respondió con un “¿Qué?” y Russell Crowe que alcanzó a escuchar la conversación opinó que eso era “terriblemente poco profesional’”.

El tema salió a colación porque el cineasta contó que Barry Keoghan tuvo que dejar las grabaciones de Gladiador II y comentó que es igual de buen actor que Phoenix: “Barry es uno de los buenos, del mismo nivel que Joaquin Phoenix y Paul. Barry es tan complejo y realmente lo tiene bajo control. Sé que es un poco desafiante, pero vale la pena. Como decidirse por Joaquin, vale la pena”, expresó.

Joaquin Phoenix simplemente dijo que no podía personificar a el príncipe Cómodo (Captura de pantalla de la escena de "Gladiador")

Aunque Ridley Scott no reveló cómo fue que convenció a la estrella de Hollywood para no dejar tirado el rodaje, sí reveló que la amistad que tienen lo ayudó a comprenderlo un poco: “Puedo actuar como un hermano mayor o un padre. Pero soy un gran amigo de Joaquin. Gladiador fue un bautismo de fuego para los dos al principio”, señaló.

En la misma entrevista, el director reveló que no fue la única vez que hubo algún problema con Joaquin Phoenix durante alguna grabación. Recordó cuando ambos trabajaron juntos en la cinta Napoleón que se lanzó en 2023 por Netflix y afirmó que nuevamente casi renuncia a su protagónico: “Si algo le molesta], te lo hará saber. Hizo que (Napoleón) fuera especial al cuestionarlo constantemente”, dijo.

Así que por algunas inconformidades del actor de 50 años, tuvieron que llamar a Paul Thomas Anderson para que reescribiera el guion y así evitar que abandonara el proyecto: Tommy estaba haciendo Licorice Pizza , aconsejándome cómo hacer Napoleon . Resultó muy divertido, en realidad. Tres de nosotros en esta habitación gritando de risa”, recordó.

Ridley Scott tuvo que acceder a que se reescribiera el guion para mantener contento a Joaquin Phoenix en la cinta Napoleón (Créditos: Escena de la película Napoleón)

Estas declaraciones dejan entrever que Phoenix es un poco especial con los papeles que interpreta. A inicios de 2024 causó polémica por la noticia de que él abandonó un proyecto en el que estaba trabajando junto al director Todd Haynes para llevar a la pantalla grande una historia centrada en un romance gay.

Los rumores suscitados en las redes sociales y algunos medios de comunicación indicaron que el actor supuestamente presionó para que sus escenas de sexo con otro hombre fueran lo más explícitas posible, debido a que días antes de comenzar el rodaje se retiró, algunas fuentes sugieren que se arrepintió de tal petición.

La productora de Haynes, Christine Vachon, afirmó para el medio Deadline que le pareció “trágico” que no se pudiera grabar esta película y el cineasta solo perdiera su tiempo: “Todd Haynes tiene 62 años. No es viejo, pero hay un número finito de películas que podrá hacer a lo largo de su vida. Lo considero uno de los artistas cinematográficos más extraordinarios de su generación. No puedo superarlo. La idea de que nosotros, como comunidad cultural, hayamos perdido la oportunidad de tener una nueva película de Todd Haynes es una tragedia”, expresó.

Joaquin Phoenix se retiró de la película de Todd Haynes días antes de comenzar a grabar (REUTERS/Mario Anzuoni)