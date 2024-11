La voz de Milhouse deja “Los Simpson”: Pamela Hayden anunció su retiro tras 35 años

La actriz Pamela Hayden hizo oficial su retiro de la famosa serie animada tras dar vida a múltiples personaje a lo largo de su carrera.

Pamela Hayden, conocida por dar voz a personajes icónicos de Los Simpson, anunció oficialmente su retiro como actriz de doblaje después de 35 años de trabajo en la serie. Su última participación será en el episodio especial Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes, que se transmitirá el domingo 24 de noviembre a través de Hulu y Fox TV en Estados Unidos.

“Después de muchas deliberaciones, he decidido retirarme de Los Simpson para dedicarme a otras actividades creativas. Gracias a todos por vuestro cariño y apoyo”, comentó Hayden en el post de la cuenta oficial de la serie animada. La publicación contiene un video en donde se aprecian algunos de sus mejores momentos como el personaje, así como sus propias palabras fuera de interpretación.

Milhouse Van Houten, el mejor amigo de Bart Simpson, debutó en un comercial de Butterfinger antes de convertirse en un personaje central de "Los Simpson" (Instagram/pamelaahayden)

A lo largo de su carrera en la famosa serie animada, Hayden no solo interpretó al famoso mejor amigo de Bart Simpson, sino también a Jimbo Jones, uno de los adolescentes problemáticos de Springfield. Además, prestó su voz a Rod Flanders, hijo de Ned Flanders, así como a Sarah Wiggum, esposa del jefe de policía, y a Janey Powell, amiga de Lisa Simpson.

“La hora de colgar el micrófono ha llegado, pero ¿cómo decir adiós a Los Simpson?… no es fácil”, expresó Hayden. “Ha sido un honor y una alegría trabajar en un programa tan divertido, ingenioso y pionero, y dar vida a personajes como Milhouse, Jimbo Jones, Rod Flanders, Janey, Malibu Stacy y muchos otros”.

Matt Groening destacó la contribución de Hayden, afirmando que hizo de Milhouse “un personaje hilarante y real” durante más de tres décadas (Instagram/pamelaahayden)

Milhouse, uno de los personajes más destacados de Hayden, debutó en 1989 en un comercial de Butterfinger antes de aparecer en el show que le cambiaría la vida. Según el creador de Los Simpson, Matt Groening, el nombre del personaje se eligió en referencia al ex presidente estadounidense Richard Milhous Nixon, ya que “era el nombre más desafortunado que un niño podría tener”.

Sobre el trabajo de Hayden, que ha visto muy de cerca durante todos estos años, Groening destacó: “Pamela nos dio muchas risas con Milhouse, el chico desafortunado con la nariz más grande de Springfield. Ella hizo que Milhouse fuera hilarante y real, y la vamos a extrañar”.

Además de Milhouse, Pamela Hayden dio vida a personajes secundarios como Rod Flanders, Sarah Wiggum y Janey Powell en "Los Simpson" (Instagram/pamelaahayden)

Por su parte, el productor ejecutivo Al Jean comentó que Milhouse era uno de los favoritos en la sala de guionistas, ya que “la mayoría de los escritores son más como Milhouse que como Bart”. James L. Brooks, también productor ejecutivo, añadió que Hayden “es un modelo de gran espíritu en todos los elencos de los que ha formado parte, la extrañaremos”.

La carrera de Pamela Hayden

En Los Simpson, que comenzó a emitirse en diciembre de 1989, Hayden participó en más de 695 episodios, convirtiéndose en una figura central en la creación del universo sonoro del programa. La producción, realizada por Gracie Films en asociación con 20th Television Animation, iniciará el proceso de casting para reemplazar las voces de sus personajes tras el retiro de la actriz.

Al Jean afirmó que Milhouse es un favorito entre los guionistas porque “la mayoría son más como Milhouse que como Bart” (Disney)

Si bien la creación de Groening es su trabajo más conocido, su vida profesional no se limitó a este. Pamela también participó en otros proyectos como Turbo Teen, donde fue parte del elenco principal, y prestó su voz a personajes secundarios en series como Pinky y Cerebro, Hey Arnold! y Lloyd en Espacio, entre otras. Además, trabajó en el doblaje de videojuegos, destacándose como la voz de Bianca en Spyro: El año del dragón.

En su despedida, Hayden afirmó: “Siempre tendré un lugar especial en mi corazón para ese niño de 10 años con cabello azul y gafas”. Con su salida, se cierra una etapa significativa en la historia de Los Simpson, una serie considerada un pilar de la cultura pop global.