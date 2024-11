Quiénes son y a qué se dedican los tres hijos de Ringo Starr

Ringo Starr, legendario baterista de The Beatles, comparte su legado familiar con sus tres hijos: Zak, Jason y Lee (REUTERS)

La leyenda de Ringo Starr, famoso baterista de The Beatles, no solo perdura en la historia de la música, sino también en su legado familiar. Padre de tres hijos adultos, Zak, Jason y Lee, Starr comparte su amor por la música y la vida en familia con su descendencia, a quienes considera sus mayores bendiciones.

En una entrevista con Manila Bulletin, Starr expresó esta gratitud: “Ahora tengo ocho nietos y un bisnieto. Todos son bendiciones. Soy hijo único y miro a mi alrededor y pienso: ¿qué? Todas estas personas son parientes míos. Es algo muy especial. Y Barbara está en mi vida, esa es otra bendición”. Aunque la paternidad no siempre fue fácil para él, Starr asegura haber aprendido y afirma ser un mejor abuelo que padre.

Zak Starkey

Zak Starkey, el hijo mayor de Ringo, es un baterista reconocido, habiendo tocado con The Who desde 1996 (AFP)

Zak Starkey, nacido el 13 de septiembre de 1965, es el hijo mayor de Starr y, sin duda, el que siguió más de cerca los pasos de su padre en la música. Zak, ganador de un Grammy, es un reconocido baterista y tocó con The Who desde 1996. La influencia de Starr en Zak fue clave para despertar su interés en la música desde una edad temprana; en una entrevista con Modern Drummer, Zak recordaba cómo creció rodeado de discos y cómo un concierto al que asistió junto a su padre de la banda T. Rex en 1971 definió su deseo de ser músico.

Además de The Who, Zak trabajó con artistas como Oasis, Johnny Marr y Paul Weller, y cofundó el sello discográfico Trojan Jamaica. En su adolescencia, Zak comenzó a tocar la batería, un instrumento que le regaló Keith Moon de The Who, a quien consideraba como “un tío” debido a su amistad cercana con Starr.

La relación entre Zak y su padre sigue siendo fuerte, y en varias ocasiones colaboraron en proyectos musicales. En 1985, participaron juntos en la canción de protesta “Sun City” y, años después, Zak se unió a la All-Starr Band de su padre en giras.

A nivel personal, Zak compartió su vida con su actual pareja Sharna Liguz, con quien tiene una hija llamada Luna Lee Lightnin Starkey, nacida en 2021. La pareja formalizó su relación un año después del nacimiento de Luna, en una ceremonia donde Eddie Vedder de Pearl Jam fue el padrino de boda, y Ringo Starr entregó a su hijo en la ceremonia.

Jason Starkey

Jason Starkey, el segundo hijo, decidió alejarse del camino musical profesional para dedicarse a la fotografía (REUTERS)

El segundo hijo de Starr, Jason Starkey, nació el 19 de agosto de 1967. Al igual que Zak, Jason también exploró el mundo de la música, tocando la batería en bandas independientes e incluso formando una banda llamada Musty Jack Sponge and the Exploding Nudists junto a su hermano mayor. Sin embargo, con el tiempo, decidió apartarse del camino musical profesional y se dedicó a trabajos como road manager y posteriormente como fotógrafo.

Jason es el miembro de la familia que más se alejó de los focos mediáticos, y junto a su esposa Flora Evans, una diseñadora de moda y cofundadora de una marca de jeans, formó una familia de cuatro hijos: Louis, Sonny, Rock y Budy.

Su hijo mayor, Louis, siguió una carrera como actor y ha participado en producciones como Rare Beasts de Billie Piper. Pese a la influencia musical de su familia, Jason y su esposa prefieren mantener una vida privada, rara vez apareciendo en eventos públicos.

Lee Starkey

Lee Starkey, única hija de Ringo, mantiene una conexión con las artes y vive en Londres con su pareja Jay Mehler (Grosby)

La única hija de Ringo Starr, Lee Starkey, nació el 11 de noviembre de 1970, poco después de la separación de The Beatles. Aunque Lee no se dedicó profesionalmente a la música, tiene una fuerte conexión con las artes. Trabajó en un anuncio de Oldsmobile junto a su padre en 1990 e hizo coros en la canción “La De Da” de Starr en 1998. En el mundo de la moda, cofundó en Los Ángeles la boutique Planet Alice, dedicada a moda inspirada en los años 60 y al legado de su padre, aunque el proyecto fue breve.

Lee estuvo en una relación desde 2006 con Jay Mehler, bajista de las bandas de rock Kasabian y Beady Eye. La pareja vive en Londres y tiene trillizos: Smokey, Jakamo y Ruby Tiger. A diferencia de sus hermanos, Lee mantiene una vida aún más reservada, aunque en una rara declaración al Daily Mail, reveló que sus hijos ya comenzaron a estudiar música. “Todos siguen los pasos de papá en el ámbito musical... Jakamo toca la batería, Smokey toca la batería y la guitarra, y Ruby toca el piano”.

La Familia Starr en la Era Digital

A pesar de la distancia geográfica y de la vida privada de algunos de sus miembros, la familia Starr mantiene un contacto cercano, ayudado por la tecnología moderna. Según Starr, todos participan activamente en un chat grupal familiar donde comparten fotos y actualizaciones, lo cual describió como una forma ideal de mantenerse unidos en esta era. “Somos ese tipo de familia en la era moderna”, comentó el músico a People.

Los hijos de Ringo Starr hicieron sus propios caminos, ya sea en la música, la moda o el arte, y todos lograron un balance entre la privacidad y el respeto por el legado musical de su padre. La familia Starr continúa siendo una mezcla de talentos, influencias artísticas y valores familiares sólidos, preservando una conexión que los une no solo por lazos de sangre, sino también por la pasión y el respeto por la creatividad y el arte.