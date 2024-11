Mira el tráiler de “Bridget Jones: loca por él”: Tinder, nostalgia y romance en la cuarta película de la franquicia

Renée Zellweger regresa al papel que marcó su carrera para siempre Créditos: YouTube/Universal Pictures

En febrero de 2025, Renée Zellweger regresará como la popular Bridget Jones en la cuarta y última película de la serie romántica basada en los libros de Helen Fielding. Bridget Jones: Mad About the Boy (Bridget Jones: loca por él) retoma la historia que se detuvo en 2016, tras la película El bebé de Bridget Jones.

Este nuevo capítulo inicia con una tragedia. En los primeros segundos del tráiler se muestra que la escritora enfrenta un suceso devastador: el fallecimiento de su esposo Mark Darcy (Colin Firth).

Según la sinopsis oficial, él fue asesinado hace cuatro años mientras cumplía una misión humanitaria en Sudán. Ese incidente la dejó convertida en madre soltera de dos hijos, Billy (9) y Mabel (4), a quienes cuida con ayuda de sus amigos e incluso de su expareja Daniel Cleaver (Hugh Grant).

El personaje de Colin Firth ha fallecido, según relata el tráiler de la cuarta película (Universal Studios)

El tráiler presenta a una Bridget que, aunque llena de nostalgias y dudas, decide dar un nuevo paso en su vida, motivada por sus amigos y familiares.

Sin embargo, el camino no será fácil, ya que, además de su rol como madre, deberá enfrentarse a las presiones de su entorno, desde sus amigos de siempre hasta las “mamás perfectas” de la escuela, quienes no dudan en juzgar su estilo de vida.

Además, su hijo mayor, Billy, está teniendo problemas emocionales debido a la pérdida de su padre, y Bridget debe manejar su preocupación por él mientras intenta recuperar su vida romántica y profesional.

En el filme, Jones se encuentra con un entorno distinto en el que predominan las aplicaciones de citas como Tinder. Es así que conoce a un Roxter, un hombre más joven, soñador y entusiasta interpretado por Leo Woodall (The White Lotus).

Leo Woodall interpreta a Roxster, un joven con el que Bridget conecta a través de Tinder (Universal Studios)

Pero no será la única persona que despertará el interés de Bridget: Chiwetel Ejiofor interpretará a Mr. Wallaker, el profesor de ciencias de Billy, un hombre racional y realista, cuyo carácter creará una dinámica divertida y con cierto toque de tensión en la historia.

Aparte de Zellweger, la nueva película incluye el regreso de varios personajes que han acompañado a Bridget a lo largo de la franquicia. Hugh Grant vuelve en su rol como el encantador y pícaro Daniel Cleaver, quien también se convierte en un apoyo para Bridget y sus hijos.

Emma Thompson retoma su papel como la Dra. Rawlings, ginecóloga de Bridget, y otros miembros recurrentes del reparto como Jim Broadbent, Gemma Jones, Sarah Solemani, Sally Phillips, Shirley Henderson y James Callis también estarán de vuelta.

Entre los rostros nuevos se cuenta a Isla Fisher, Leila Farzad y Nico Parker.

Hugh Grant sigue siendo un personaje importante en la vida de Bridget, quien se ha convertido en madre soltera (Universal Studios)

La dirección de Bridget Jones: Mad About the Boy está a cargo de Michael Morris (Better Call Saul, 13 Reasons Why), quien junto con Helen Fielding, Abi Morgan y Dan Mazer trabajaron en el guion. La producción está respaldada por Working Title Films, mientras que Universal Pictures y Peacock son distribuidores del filme.

El propio Hugh Grant se mostró bastante entusiasmado con este capítulo de la saga y aseguró que no decepcionará a los fans.

En una entrevista con PEOPLE, Grant comentó que la historia es “muy emotiva, además de divertida” y agregó que “en parte, se basa en las experiencias de Helen Fielding al criar sola a dos hijos después de la muerte de su esposo”. También mencionó que el guion es de alta calidad y que la película logra capturar la esencia de la historia de Bridget, “quien está criando a dos niños y se pregunta si alguna vez debería volver a las citas”.

El actor además resaltó que su química con Renée Zellweger se mantiene vigente a lo largo de los años. “Parece que siempre hacemos clic”, le dijo a la revista.

Bridget Jones: loca por él llegará próximamente a los cines de América Latina.