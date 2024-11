Justin Timberlake dio un espectacular concierto en Orlando y un ex NSYNC lo felicitó públicamente

Joey Fatone se emocionó por el espectáculo de Justin Timberlake en Orlando (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Instagram/Joey Fatone )

Justin Timberlake, quien en junio de este año fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, se presentó el pasado 9 de noviembre en el Kia Center de Orlando como parte de su gira SexyBack y entre el público estuvo Joey Fatone, con quien formó parte del grupo NSYNC en los años noventas y parte de los 2000. Fatone publicó un video en su cuenta de Instagram, en el cual se muestra emocionado por el espectáculo de Timberlake.

“¡Johnny Wright! ¡Estamos en vivo, baby! ¡Justin Timberlake está en el aire!”, se escucha a Joey decir en el clip mientras señala al artista y mueve la cámara hacia Johnny Wright, quien fue el mánager de NSYNC. Después de mostrar su emoción, el también cantante dijo que ya era momento de irse para evitar el tráfico que se hace a las afueras del recinto por el concierto.

Joey Fatone pasó por el backstage, donde está el staff de audiovisuales y mostró un poco de cómo el personal está ocupado para que el público pueda disfrutar del espectáculo: “Aquí es donde hacen la cinta de vídeo. Eso fue todo, así que me tengo que ir ahora y si no me voy ahora mismo, va a ser una locura. Así que eso fue todo. Entonces, nos veremos más tarde”, dijo antes de cortar el video.

Joey Fatone transmitió en vivo cómo disfrutó del concierto de Justin Timberlake (Créditos: Instagram/ Joey Fatone)

Asimismo, en la descripción del post dejó ver su relación con Justin es bastante sólida, ya que afirmó que estaba orgulloso por el increíble show que dio esa noche en Florida. “Mi hermano hizo un espectáculo increíble esta noche. Orgulloso de ti @justintimberlake”, escribió.

Cabe destacar que en los meses recientes se rumoró que NSYNC podría tener alguna gira de reencuentro, pues en una entrevista con la revista PEOPLE, Joey aseguró que después de que Timberlake termine su tour SexyBack podrían tener una plática de realizar algo para conmemorar su éxito como agrupación.

“Con suerte, en algún momento, cuando [Justin] termine su gira, nos sentaremos y diremos: ‘¿Qué estamos haciendo?’ y lo resolveremos. Me encantaría tener esa conversación, ya sea que la respuesta sea sí o no, solo quiero saber. Solo díganmelo para que podamos seguir con nuestras vidas. O digan que tuvimos una buena racha y terminemos con esto, o veamos qué podemos hacer”, comentó.

Joey Fatone no descarta que NSYNC vuelva con una gira (Captura: archivo/NSYNC)

Por otra parte, Justin Timberlake tiene más fechas por cumplir con su gira, además, a mediados de octubre, la revista People informó que una fuente cercana al famoso les reveló que está haciendo todo lo posible para que su esposa Jessica Biel lo perdone por haber sido arrestado en Nueva York

Dicha fuente señaló que la actriz no estaba contenta con la situación, pero, ella y su esposo se sienten aliviados de que el asunto haya quedado atrás. Incluso, a pesar de las adversidades, la pareja tiene una sólida de relación: . “Jess piensa que él es un padre maravilloso. Son un gran equipo”, declaró el informante.

Recordemos que en septiembre, el cantante tuvo un juicio en la ciudad de Nueva York, donde se declaró culpable por un cargo menor de conducir bajo la influencia del alcohol, tras lo cual se le impuso una multa de USD $500 y la obligación de completar 25 horas de servicio comunitario.

Justin Timberlake tuvo que pagar una multa de USD 500 dólares por conducir bajó los efectos del alcohol en Nueva York (Foto AP/Pamela Smith)