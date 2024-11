El comediante Tim Dillon aseguró que el Joker 2 es una de las peores películas de la historia: “Ni siquiera es digna de odio”

Tim Dillon criticó duramente la historia de el Joker 2 (Créditos: Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP. Instagram /Tim Dillon)

Joker: Folie a Deux, la secuela de la cinta protagonizada por Joaquín Phoenix, que Quentin Tarantino elogió, no fue recibida por el público como se esperaba, ya que durante el tiempo que estuvo en las salas de cine, únicamente recaudó USD 200 millones de dólares en todo el mundo, una cantidad baja en comparación con la primera entrega de 2019 que superó los USD mil millones de dólares a nivel internacional.

Recientemente, en un episodio del pasado 6 de noviembre del podcast The Joe Rogan Experience, Tim Dillon, quien tuvo una pequeña participación en el filme como guardia en el Arkham Asylum, declaró que esta es “la peor película jamás realizada”.

De acuerdo con el comediante, el mayor problema se debe al giro de la trama, en donde se presenta a Arthur Fleck, que está internado en Arkham en espera de un juicio por sus crímenes como Joker y en medio de su lucha por su trastorno de identidad, se enamora de Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga, con quien encuentra su lado musical: “Y entonces creo que [dijeron]: ‘¿Qué pasaría si fuéramos por el otro lado?’, y ahora tienen a Joaquin Phoenix y Lady Gaga bailando claqué hasta un punto en el que es una locura”, señaló.

Para Tim Dillon, el romance entre los personajes de Joaquin Phoenix y Lady Gaga fue lo que arruinó a trama de "Joker: Folie à Deux" (Créditos: Warner Bros.)

Además, Tim Dillon contó que mientras estaba en el rodaje, supo que la cinta sería un desastre, pues ni él ni sus compañeros comprendían de qué iba la historia y pensaron que era muy mala, por lo que durante los descansos discutieron sobre si sería un fracaso o no este proyecto.

“Nos sentábamos allí, yo y otros chicos vestidos con trajes de seguridad porque trabajábamos en el Asilo Arkham, y me volví hacia uno de ellos y oímos una mierda y dije: ‘¿Qué diablos es esto?’ Y ellos dijeron: ‘Esto va a ser un desastre, amigo’. Yo dije: ‘Esto es lo peor que he visto en mi vida’. Estábamos hablando de ello durante el almuerzo y nos decíamos: ‘¿Cuál es la trama? ¿Hay una trama? No sé, creo que él se enamora de ella en la prisión’”, relató.

A pesar de los malos comentario que lanzó, Dillon no piensa que la gente esté molesta con lo que vieron en pantalla: “Ni siquiera es digna de odio. Así de terrible es”, indicó el comediante sobre la película que tuvo 32% en Rotten Tomatoes de 349 reseñas.

Tim Dillon afirmó que la cinta es tan mala que ni siquiera vale la pena odiarla. (Créditos: Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Recordemos que ante este fracaso de taquilla, el director ejecutivo de Warner Bros, David Zaslav, redactó un comunicado que fue publicado por el medio The Hollywood Reporter, en el que admitían que la cinta no funcionó como esperaban. “Incluso en una industria de éxitos y fracasos, debemos reconocer que nuestro negocio de estudios debe ofrecer más consistencia”, declaró.

Asimismo, el ejecutivo le dijo a la revista Variety que ”la inconsistencia también sigue siendo un problema en nuestro estudio cinematográfico, como lo reforzaron recientemente los decepcionantes resultados de Joker 2“.

Sin embargo, hubo quienes defendieron el trabajo que realizó Joaquin Phoenix como protagonista de Joker: Folie à Deux, como es el caso del director Quentin Tarantino, quien en una entrevista para el podcast de Bret Easton Ellis, dejó en claro que “es una de las mejores actuaciones” que ha visto en su vida.

Quentin Tarantino elogió el trabajo de Joaquin Phoenix en la secuela de el Joker (Créditos: captura de pantalla de "Joker: Folie à Deux")

“Me ha gustado mucho, de verdad. Fui a verla esperando que me impresionara la realización. Pero pensé que iba a ser un ejercicio intelectual que, en última instancia, no funcionaría como una película, sino que la apreciaría por lo que es. No me pareció un ejercicio intelectual. Realmente me atrapó. Me gustaron mucho las secuencias musicales. Pensé que cuanto más banales eran las canciones, mejores eran”, comentó.