James Gunn se refirió a los rumores sobre una supuesta serie del Joker con Barry Keoghan

Barry Keoghan encarnó al Joker en una breve escena eliminada de "The Batman" (Warner Bros Pictures)

Los rumores sobre una posible serie de televisión centrada en el Joker, de Barry Keoghan, inundaron las redes sociales este fin de semana. Sin embargo, James Gunn, co-director de DC Studios, se pronunció rápidamente para desmentir por completo estos reportes.

En un mensaje directo vía Threads, Gunn declaró: “No hay absolutamente ninguna verdad en esto”, refiriéndose a la supuesta serie del famoso villano de los comics.

La breve aparición de Keoghan como Joker

Barry Keoghan, quien interpretó brevemente al Joker en The Batman del director Matt Reeves, es la figura en el centro de esta controversia. Su participación en la película de 2022, protagonizada por Robert Pattinson, fue limitada a un cameo en una de las escenas finales y a una actuación adicional en una escena eliminada, donde aparece como un “prisionero de Arkham” sin nombre.

Aunque Keoghan mostró interés en regresar al papel, Gunn confirmó que no hay planes actuales para una serie de su personaje (Warner Bros)

Aunque su participación fue muy breve, Keoghan abordó el rol con el mismo profesionalismo de sus trabajos previos. El irlandés describió a su versión de Joker como “un chico roto” que, detrás del maquillaje, mantiene algo de humanidad. “Quería que la gente se relacionara con él…[y viera que] esta es una fachada que él presenta”, expresó en una entrevista previa con GQ UK.

Originalmente, Keoghan había postulado para el papel de The Riddler. Pero tras una serie de circunstancias en las que Jonah Hill fue considerado primero y luego Paul Dano fue confirmado para el papel, su agente le comunicó que los productores querían que interpretara al Joker. “No puedes decirle a nadie”, le advirtió su representante en ese momento.

En conversación con la revista, indicó que está listo para volver al universo de Gotham “tan pronto como me llamen”, si es que eso sucede.

¿Cómo surgieron los rumores de la serie?

Las especulaciones sobre una posible serie de Joker tomaron fuerza a raíz de comentarios del insider Jeff Sneider, quien en el podcast Marvelvision sugirió que Matt Reeves tenía planes para una serie protagonizada por el actor de Satlburn.

El CEO de DC Studios explicó que el rumor no tiene sustento y que todavía no se ha discutido esa idea entre su equipo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según el rumor, esta serie sobre Joker se había planteado como un puente narrativo entre The Batman Part II y una tercera entrega, replicando la estrategia de The Penguin, la serie de HBO protagonizada por Colin Farrell que explora la ascensión al poder de Oswald Cobblepot tras la muerte de Carmine Falcone y conecta The Batman con su secuela.

Sin embargo, James Gunn se mostró contundente en su respuesta, desmintiendo la información desde sus redes sociales. “Entro a Threads y todos me están preguntando sobre esto. No, no hay absolutamente ninguna verdad en esto”, aclaró el cineasta, negando no solo que el proyecto esté en desarrollo, sino que “ni siquiera ha surgido la idea en este momento”.

Los planes de Matt Reeves para el universo de Gotham

Ver más series relacionadas con el universo de The Batman no es una posibilidad descabellada, según las declaraciones de Matt Reeves.

Tras el éxito de la serie sobre "El Pingüino", el director Matt Reeves ha hablado con HBO sobre la posibilidad de crear otras series. (HBO)

En una conversación con Andy Serkis en Interview Magazine, el cineasta comentó que el éxito de The Penguin ha validado su estrategia de producir más contenido dentro de este universo, aunque señaló que quiere alejarse de historias de origen o precuelas convencionales.

“Mi fantasía se está haciendo realidad, lo cual es muy emocionante, y HBO me ha apoyado muchísimo desde el principio. Ahora, ver que la serie está teniendo una buena acogida es realmente muy genial. Hemos estado hablando de hacer otras series”, explicó en la publicación.

“Quería asegurarme de que no hiciéramos la historia de origen, como han hecho muchas otras series”, agregó el director, quien ha centrado sus narrativas en aspectos que reflejan la “disfunción” de Gotham y su impacto en los personajes.