El Pingüino: un vistazo al detrás de escena de la exitosa serie de Max protagonizada por Colin Farrell

En este detrás de escena, podemos ver a Colin Farrell, Cristin Milioti e incluso a Matt Reeves hablando sobre la serie que está siendo furor en Max.

En 2022, llegó a las salas de cine The Batman, una nueva reinterpretación del icónico personaje de DC, protagonizada por Robert Pattinson (El faro, Crepúsculo). La película, que recaudó más de 778 millones de dólares a nivel mundial, nos sumerge en una narrativa oscura y atmosférica, donde Batman enfrenta los peligros de una Ciudad Gótica sombría y plagada de misterios. A partir de esto, surgió la serie El Pingüino (The Penguin), que funciona como un spin-off del largometraje.

El 19 de septiembre se estrenó el primer episodio de El Pingüino (The Penguin), la esperada miniserie de Max que expande el universo de Gotham al centrarse en uno de sus villanos más icónicos. Con Colin Farrell en el papel de Oswald Cobblepot, la serie explora el ascenso de este peligroso personaje dentro del despiadado submundo criminal de la ciudad.

La historia se sitúa en un período de inestabilidad tras la muerte de Carmine Falcone, lo que genera una feroz competencia por el control del crimen en la peligrosa ciudad. Con varios grupos buscando dominar el escenario, Oswald Cobblepot, también conocido como El Pingüino, se enfrenta a nuevos retos mientras intenta aprovechar el caos para consolidar su influencia. A lo largo de este camino, descubre aspectos ocultos de sí mismo, poniendo a prueba sus habilidades y revelando sus limitaciones.

Los creadores hablaron sobre el proceso de desarrollo de la serie

Colin Farrell y Cristin Millioti en 'El pingüino'

Con dos episodios ya disponibles, Max ha lanzado un detrás de cámaras que incluye imágenes exclusivas del rodaje y muestra cómo se filmaron las escenas clave. El material también incluye declaraciones tanto del equipo detrás de esta ambiciosa producción como de algunos de sus protagonistas, brindando una visión más profunda sobre cómo se desarrolló la serie y su proceso creativo.

Entre las entrevistas destaca la participación de Matt Reeves, responsable de The Batman, la película que dio origen a esta nueva serie. Además de estar trabajando en la secuela del Caballero Oscuro, Reeves también es productor ejecutivo de El Pingüino. El cineasta, conocido por otros éxitos como Cloverfield y El planeta de los simios: Confrontación (Dawn of the Planet of the Apes - 2014), compartió cómo su visión para esta serie fue expandir el universo de Gotham y construir una saga criminal más compleja.

En el video, Reeves revela que una de sus principales motivaciones fue convertir a Gotham en un personaje por sí mismo. La historia, que retoma los eventos inmediatamente después de The Batman, muestra una ciudad sumida en el caos tras la inundación causada por el Acertijo. Reeves y la diseñadora de producción Kalina Ivanov (Lovecraft Country) se inspiraron en la Nueva York de los años 70, una época marcada por la decadencia urbana. Además, el director destacó el uso de la cámara en mano para capturar la crudeza de las calles y hacer que ese mundo peligroso se sintiera vivo.

Colin Farrell habló sobre la construcción de su personaje

El Pingüino (Max)

Colin Farrell también comparte su perspectiva en el detrás de escenas, reflexionando sobre su papel como El Pingüino. El actor menciona que las familias criminales más influyentes en la serie son las Maroni y Falcone, lo que lleva a su personaje a intentar escalar socialmente dentro de una de ellas. Además, destaca el trabajo de la showrunner Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D), quien ha sabido explorar las complejas dinámicas entre los personajes de una manera que no había experimentado en sus 25 años de carrera. Farrell subraya que la serie aborda temáticas sombrías, ofreciendo episodios cargados de violencia y tensión.

Si bien este es un rol muy importante dentro de su carrera, Farrell también cuenta con una amplia trayectoria en la industria del cine. Ha dejado huella en producciones memorables como Sentencia previa (Minority Report - 2002), Langosta (The Lobster - 2015), Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin - 2022) y Enlace mortal (Phone Booth - 2002), entre otras. Su experiencia y versatilidad le permiten dar vida a este personaje complejo y lleno de matices.

Recientemente, HBO anunció que el primer episodio de esta gran producción logró captar la atención de 5.3 millones de espectadores en Estados Unidos, abarcando tanto el canal de HBO como la plataforma Max. Este debut lo convierte en el más visto a nivel mundial en Max en los primeros cuatro días desde The Last of Us, que se lanzó en enero de 2023. Además, El Pingüino ha superado otros estrenos de gran renombre, como el de la última temporada de Succession, que atrajo a 4.9 millones, y la segunda temporada de The White Lotus, que reunió a 4.1 millones de espectadores. De este modo, la serie se posiciona justo detrás del estreno de True Detective: Tierra nocturna (True Detective: Night Country), que logró 5.7 millones de visualizaciones.