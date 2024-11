Madonna lanzó un polémico mensaje a Donald Trump tras su victoria en las elecciones de EEUU

Madonna "celebró" el triunfo de Donald Trump con un inusual pastel (Créditos: EFFE. Instagram/ Madonna)

Las elecciones de Estados Unidos suscitadas recientemente hicieron que muchas celebridades dieran su opinión sobre el futuro del país.

La mayoría de los famosos estaban del lado de Kamala Harris, incluso, hubo quienes afirmaron que de ganar Donald Trump se irían de Estados Unidos, como fue el caso de Tom Hanks, desatando una ola de memes por el triunfo del candidato republicano.

Una de las que mostró su decepción por tener a Trump como presidente fue Madonna. Por medio de sus historias de Instagram, la cantante dejó saber que no está contenta con su nuevo gobernante, ya que subió una fotografía de un pastel con la leyenda “F***K Trump” y colocó la frase “llené mi cara con este pastel la noche anterior”.

Además, en la siguiente historia se ve una fotografía de la artista, con cara de sorprendida, en la que escribió el siguiente texto: “Tratando de entender por qué un delincuente convicto, violador e intolerante fue elegido para dirigir nuestro país ¿Porqué es bueno para la economía?”.

Madonna afirmó no entender por qué las personas votaron por Donald Trump (Créditos: Instagram)

Cabe destacar que Madonna no es la única personalidad de la industria del entretenimiento que se ha pronunciado al respecto. El pasado 6 de noviembre, Billie Eilish aseguró durante su concierto en Nashville que “alguien que odia mucho a las mujeres va a ser el próximo presidente de Estados Unidos”.

Además, recalcó que realmente no tenía ganas de de dar un show ese día, pero, sus fans son su motivación.

“No podía creer realmente hacer un espectáculo en este día. Mientras más avanzaba el día, tuve la sensación de que es un privilegio poder estar aquí con ustedes en un momento como este”.

“Y la canción que vamos a hacer es... sobre el abuso que existe en este mundo hacia las mujeres y muchas de las experiencias por las que he pasado y por las que han pasado personas que conozco. Para decirles la verdad, nunca he conocido a una sola mujer que no tenga una historia de abuso. Ni una sola”, puntualizó.

Durante un concierto en Nashville, Billie Eilish dio un contundente mensaje contra Donald Trump Créditos: X/PopBase

Christina Applegate también realizó varios comentarios en X, antes Twitter, por la derrota de Kamala Harris y hasta pidió que dejarán de seguirla en sus redes sociales si votaron por el empresario: “Por favor, deja de seguirme si votaste en contra de los derechos de las mujeres. En contra de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, eso. Deja de seguirme porque lo que hiciste es irreal”, escribió la actriz.

Ante estos, algunos usuarios le respondieron que únicamente estaba haciendo una rabieta: “Sinceramente, no tengo idea de quién eres, pero Harris no tiene a nadie más a quien culpar por su derrota más que a sí misma. Solo estás lloriqueando. Supéralo”, opinaron.

Christina Applegate pelea con usuarios de Twitter por la victoria de Donald Trump (X/@1capplegate)

Estas críticas al nuevo presidente de Estados Unidos vienen de las múltiples acusaciones de abuso sexual de varias mujeres. A pesar de que muchas no quisieron tomar acciones legales contra Donald Trump, otras llegaron a las últimas instancias para tener justicia. Tal cual como sucedió en el juicio que tuvo contra la columnista E. Jean Carroll en 2022, quien lo acusó de abusar sexualmente de ella, gracias a la Ley de Sobrevivientes Adultos, que fue aprobada en Nueva York y permite a las víctimas presentar demandas civiles más allá de los plazos de prescripción vencidos.

Donald Trump fue encontrado culpable de abusar sexualmente de E. Jean Carroll en 2023 (REUTERS/Adam Gray)

Es así que en 2023 fue hallado culpable en un juicio civil, por el cual deberá pagar casi USD 5 millones de dólares en daños, además, en enero de este año fue condenado a pagar USD 83,3 millones en un segundo juicio por difamación en el mismo caso. Pero, el político apeló ambos fallos y negó todas las acusaciones de abuso sexual. Esto convierte al republicano en el primer convicto en ocupar el cargo de presidente.