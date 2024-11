La historia de la fanática de Taylor Swift que le vendió una chaqueta de los Chiefs a la cantante

La fanática, cuyo usuario de tiktok es @courttokslol, aseguró que esa chaqueta le perteneció cuando era niña (créditos: Tik Tok / @courttokslol, Associated Press)

El pasado 4 de noviembre, Taylor Swift fue captada apoyando a Los Kansas City Chiefs -equipo donde juega su novio Travis Kelce- durante el partido contra los Tampa Bay Buccaneers.

El conjunto que Swift utilizó para el evento ha dado mucho de qué hablar en redes, pues la cantante portaba una chaqueta de cuero de los Chiefs que rápidamente se ha vuelto tendencia. Ahora, una fan subió a su cuenta de Tik Tok, un video en el que aseguró estar muy sorprendida, pues la prenda la vendió por solo USD 169 dólares, a través de EBay hace unos meses.

De acuerdo con la chica, que se identifica con el usuario @courttokslol, esta chamarra le perteneció cuando era niña. Al crecer dejó de usarla porque ya no le quedaba, pues es talla chica para hombre, por lo que optó por ponerla a la venta en Internet. Además, explicó que la compra se realizó desde agosto de este año y enviaron el artículo a California desde Kansas City, pero, obviamente no está a nombre de la artista, sino de Joseph Cassell. Cuando su padre decidió investigar quien era, se dio cuenta que es el actual Stylish de la intérprete de “Shake It Off”.

Taylor Swift utilizó la chaqueta de USD 169 dólares para apoyar a su novio (Foto AP/Charlie Riedel)

“La vendimos en agosto pasado, así que es genial ver cuántos meses lleva planificar cada uno de estos conjuntos que lleva. Es una locura saber que están buscando en estos sitios de reventa y es fantástico que estén reutilizando piezas antiguas y vintage”, dijo la fan en su video.

Sin embargo, algunos usuarios de Tik Tok desconfiaron de la veracidad de la historia de Court y le dijeron que dejara de mentir porque les parecía increíble que alguien como Taylor Swiift que utiliza ropa de marcas de lujo como Versace, Zuhair Murad, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli u Oscar de la Renta, compre una chaqueta usada en solo USD 169 dólares. Por ello, la joven explicó que esta bomber es una rareza, ya que tiene una curvatura inusual en el logotipo.

“Es una chaqueta muy rara, por eso nos dimos cuenta de que la llevaba, porque creo que la nuestra era la única que había en eBay cuando la pusimos a la venta. Por eso tiene sentido que si Taylor y su estilista tenían el ojo puesto en esta pieza en particular, nos la hayan comprado. Lo comprobamos una y otra vez y no solo es exactamente la misma chaqueta, sino que en las fotos que habíamos publicado en eBay se puede ver como una curvatura, y esa misma curvatura se puede ver en la foto de ella usándola. No puedo inventármelo”, explicó.

Taylor Swift combinó la chaqueta con un bolso de Dior y unas botas valuadas en más de dos mil dólares Credit: Jay Biggerstaff-Imagn Images

Aunque la chaqueta podría resultar barata para Taylor Swift, se sabe que la combinó con prendas más caras, ya que portaba un bolso negro de Dior y botas altas hasta el muslo de Christian Louboutin Santia Botta que están valuadas en USD 2,195 dólares.

Asimismo, la revista People afirmó que la fan platicó con ellos en exclusiva y les confirmó que tiene una gran experiencia vendiendo artículos por EBay además de una gran lista de cosas referentes a los Kansas City Chiefs para ser compradas.

“Tenemos otros artículos de Chiefs en la lista y créanme que estaremos atentos al nombre del estilista de Taylor cada vez que vendamos uno” indicó.

Incluso, la chica que se identificó como “una vieja admiradora de Taylor Swit”, reveló que hubo personas que le dijeron que debió vender la bomber por más dinero que USD 169 dólares, aunque, explicó que no había manera de saber que que la artista sería quien la compraría.