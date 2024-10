“Daredevil: Born Again” ha revelado su primer adelanto y la fecha de estreno

Series como Daredevil Born Again, What If...?, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Ironheart, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies y Wonder Man, fueron reveladas en este adelanto de lo próximo que llegará a streaming en lo que resta de 2024 y el próximo 2025.

El lanzamiento del primer teaser de la serie Daredevil: Born Again ha generado gran expectativa entre los seguidores de la franquicia. Este adelanto, que muestra el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock y Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk, ha sido recibido con entusiasmo por los fanáticos, quienes han expresado su emoción en redes sociales. La serie, que se estrenará en Disney+ el próximo 4 marzo de 2025, marca un nuevo capítulo en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En el avance, se observa un encuentro entre Murdock, quien continúa ejerciendo como abogado, y Fisk, ahora candidato a la alcaldía de Nueva York. Además, el teaser ofrece un vistazo al regreso de Jon Bernthal como Punisher, así como a Muse y Mohan Kapur retomando sus papeles como Yusuf Khan. Este adelanto ha sido un detonante de comentarios positivos en redes sociales, donde los seguidores han compartido su entusiasmo por la nueva producción.

“Daredevil: Born Again”, protagonizada por Charlie Cox y Vincent D’Onofrio, estrenará su nueva temporada en Disney+ el 4 de marzo de 2025 (Marvel Studios/ Disney+)

La serie Daredevil: Born Again promete reimaginar a los personajes dentro del universo de Marvel y que alguna vez la audiencia conoció mediante la recordada serie de Netflix. Como recuerdan los fans, el éxito del ‘Diablo de Hell’s Kitchen’ abrió paso a otras 3 series de héroes neoyorquinos como Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y The Punisher.

De tal manera, las expectativas por el regreso del abogado y cómo se integrarán las historias previas con las nuevas tramas son altas. Los comentarios de los fanáticos, en su gran mayoría positivos, demuestran una vez más que Daredevil es uno de los personajes más queridos del UCM y destacan el impacto que el show original tuvo en su momento.

La nueva temporada de Daredevil ahondará en los problemas que las identidades secretas de Matt Murdock y Wilson Fisk les han causado (Marvel Studios/ Disney+)

La sinopsis oficial describe: “Matt Murdock (Charlie Cox), un abogado ciego con habilidades aumentadas lucha por la justicia a través de su bullicioso bufete de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persigue sus propios esfuerzos políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos hombres se encuentran en un inevitable camino de colisión”.

Teniendo a Dario Scardapane como showrunner, la serie también está protagonizada por Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer y Jon Bernthal.

La serie contará también con el regreso de Jon Bernthal en el papel de Punisher, personaje que tuvo dos temporadas en su serie individual (Marvel Studios/ Disney+)

Los 9 episodios que formarán la primera temporada (con clasificación para adultos) están dirigidos por Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff, y David Boyd; y los productores ejecutivos son Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Chris Ord & Matt Corman, y Justin Benson & Aaron Moorhead.

Calendario de series de Marvel Studios 2025

El anuncio del estreno de Daredevil: Born Again en Disney+ también vino acompañado de otros anuncios de series de TV que llegarán el próximo año a la plataforma de streaming. Ese es el caso de shows como la temporada 3 de What If...?, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Ironheart, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies y Wonder Man.

Marvel Studios ha confirmado otras series para 2025, entre ellas “Ironheart”, “Marvel Zombies”, “What If?” y “Eyes of Wakanda” (Marvel Studios/ Disney+)

What If? (Temporada 3) - 22 de diciembre de 2024

Your Friendly Neighborhood Spider-Man - 25 de enero de 2025

Daredevil: Born Again - 4 de marzo de 2025

Ironheart - 24 de junio de 2025

Eyes of Wakanda - 6 de agosto de 2025

Marvel Zombies - 25 de octubre de 2025

Wonder Man - 25 de diciembre de 2025

Cabe resaltar que tras los fracasos de Marvel Studios en 2023, este año Kevin Feige decidió poner una pausa necesaria a la constante salida de series y películas sobre diversos personajes adaptados de los cómics. Es por ello que este año las únicas producciones que han salido de momento son Deadpool & Wolverine (que llega a streaming este 12 de noviembre) y Agatha en todas partes.