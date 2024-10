Shawn Mendes habló sobre su orientación sexual en un concierto: “La sigo descubriendo”

El cantautor se sinceró sobre los comentarios en relación a su orientación sexual

El cantante canadiense Shawn Mendes, de 26 años, sorprendió a sus fanáticos durante su presentación en el Red Rocks Amphitheatre en Colorado, el pasado 28 de octubre, al reflexionar con franqueza sobre su orientación sexual.

En medio de su gira For Friends and Family, el compositor se sinceró sobre las especulaciones que han circulado a lo largo de los años en torno a su identidad y resaltó que todavía está en proceso de descubrirla.

“Desde que era muy joven, ha existido esta conversación sobre mi sexualidad, y la gente ha estado hablando de eso por mucho tiempo”, compartió Mendes durante el concierto, según un video difundido en TikTok. “La verdad es que, al igual que todos, aún estoy descubriéndolo”.

El músico reconoció que la presión social puede hacer que este proceso sea más complicado, sobre todo cuando él es un figura pública. “Se siente realmente aterrador porque vivimos en una sociedad que tiene mucho que decir al respecto”, admitió.

Mendes explicó que las especulaciones sobre su vida personal han sido una intrusión en su privacidad (REUTERS/Andrew Kelly)

Asimismo, el cantante de “Treat You Better” expresó la dificultad que siente al tratar de encasillar su identidad en definiciones tradicionales. “La sexualidad es algo muy complejo y hermoso, y es muy difícil ponerlo en cajas”, afirmó.

También describió a las especulaciones sobre su vida privada como una afrenta a su privacidad: “Siempre me pareció una intrusión en algo muy personal, algo que estaba intentando descubrir dentro de mí, y que aún sigo descubriendo”.

“Estoy tratando de ser valiente y permitirme ser humano, y sentir cosas. Y eso es todo lo que diré sobre el tema por ahora”, indicó mientras era ovacionado por sus seguidores.

Mendes también interpretó en el evento su nueva canción, “The Mountain”, la cual forma parte de su próximo álbum homónimo que se lanzará el 15 de noviembre.

A través de las letras de este track, Mendes canaliza sus emociones sobre la identidad y las expectativas sociales:

“Algunos días, cambio de opinión. Di lo que necesites decir. Puedes decir que soy muy joven, o que soy muy viejo. Que me gustan los chicos o las chicas, lo que encaje en tu molde”.

El cantante de 26 años afirmó que todavía está en proceso de descubrir su sexualidad (REUTERS/Ricardo Moraes)

Según Shawn, este tema le ha permitido abordar su identidad de una forma honesta: “Fue muy importante para mí porque sentí que era un momento en el que podía hablar de esto de una manera que se sintiera cercana a mi corazón. Y creo que estoy hablando libremente ahora porque quiero ser capaz de sentirme cercano a todos y estar en mi verdad”.

La presión pública sobre la sexualidad del cantante ha sido un tema recurrente en su carrera. Mendes confesó que en algún momento sintió la necesidad de aparecer en público con una pareja femenina solo para desmentir los rumores.

“Era frustrante porque sentía que necesitaba ser visto con una chica en público para demostrar que no soy gay”, dijo en una entrevista previa en el podcast Armchair Expert en 2020.

En esa ocasión, también comentó cómo los rumores lo conflictuaban, especialmente pensando en amigos cercanos que eran homosexuales y estaban en el clóset. “Quería decir: ‘No soy gay, pero estaría bien si lo fuera. Y aunque no lo soy, no hay nada de malo en eso’, pero no sabes cómo responder a una situación así”, expresó en esa entrevista.

Previamente, Shawn Mendes estuvo vinculado a Camila Cabello y Sabrina Carpenter. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El cantautor, quien fue pareja de Camila Cabello y Sabrina Carpenter en el pasado, ha tenido una vida romántica bastante mediática. En el concierto también abordó las complicaciones de encontrar a “la persona” en la juventud.

“Cuando estás soltero, hay esta presión de buscar a ‘la indicada/el indicado’. Pero eso es mucha presión para poner en alguien desde el primer momento en que empiezas a salir”. El músico confesó que ahora prefiere disfrutar del amor tal como se presenta en cada momento: “Todos necesitamos un poco de abrazos y cariño, sea como sea”.