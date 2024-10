Shawn Mendes le dedicó su nueva canción a Liam Payne: “El mundo está llorando por ti”

El cantante pausó uno de sus conciertos para rendir unas palabras de homenaje al fallecido artista ante las miradas del público

Días después de la muerte de Liam Payne, Shawn Mendes rindió homenaje al fallecido miembro de One Direction durante uno de sus conciertos en Nueva York. El cantante de 26 años le dedicó su nueva canción, “Heart of Gold”, al compositor británico, quien perdió la vida el pasado miércoles a la edad de 31 años.

Durante su actuación en el Brooklyn Paramount Theater, Mendes detuvo por un momento el espectáculo y con una música de paz colocada de fondo, se dirigió al público para expresar su tristeza por la pérdida de Payne.

En un video compartido en redes sociales, el intérprete de “Stitches” recordó las pocas veces que se encontró con el cantante de “Strip That Down”, describiéndolo como un “alma hermosa”.

Shawn Mendes dedicó "Heart of Gold" a Liam Payne en un concierto en Nueva York tras su lamentable fallecimiento a los 31 años (REUTERS/Brendan McDermid)

“Nos enteramos de la noticia sobre Liam”, comenzó Mendes. “Fue devastador. Lo vi un par de veces, y era un alma hermosa, sus ojos brillaban con belleza”, añadió. Mendes continuó su tributo hablando sobre el proceso de duelo y la celebración de la vida de aquellos que han partido.

“Se trata de llorar a quienes extrañamos con lágrimas y también de celebrarlos por lo que fueron y lo que dejaron en este mundo”, dijo. “El mundo está llorando por ti, hermano, y todos estamos orando por tu hijo y tu familia. Te extraño. Esta es para ti esta noche, Liam, de parte de todos nosotros”, concluyó antes de interpretar “Heart of Gold”.

Mendes describió a Liam Payne como un "alma hermosa" durante su homenaje en el Brooklyn Paramount Theater (X/TheXFactor)

La canción forma parte de su próximo álbum homónimo, “Shawn”, que será lanzado el 14 de noviembre. La presentación en Brooklyn también habría sido parte de su próxima película de concierto, For Friends and Family Only, que se estrenará la víspera del lanzamiento del disco.

Los amigos de Liam Payne planeaban hacerle una intervención

En las semanas previas a su muerte, el entorno cercano de Liam había manifestado preocupación por su bienestar, según reportes de The Sun. Amigos del cantante señalaron que estaba atravesando un periodo complicado, enfrentando problemas tanto personales como profesionales. Estos amigos intentaron persuadirlo para que buscara ayuda profesional, llegando incluso a planear una intervención.

Amigos cercanos de Liam Payne intentaron organizar una intervención debido a su creciente consumo de alcohol y drogas (Ben Birchall/PA via AP, archivo)

“Sus amigos llevaban semanas preocupados por él porque estaba luchando con su carrera y quería sacar nueva música, pero sentía que no era tan bueno como sus otros compañeros de grupo, y ellos le decían que no era cierto”, informó el tabloide británico sobre la situación que atravesaba el cantante.

El círculo íntimo de Payne también estaba alarmado por su creciente consumo de alcohol y drogas, lo que los llevó a considerar una intervención como medida urgente. “Les rompía el corazón verlo así, pero no sabían cómo organizar una intervención adecuada”, compartió una fuente cercana al cantante.

El día de su fallecimiento, Liam Payne mostró un comportamiento errático según testigos en su hotel en Recoleta (Infobae)

Según informó el diario, el mismo día en que perdió la vida, Liam se enfureció cuando uno de sus amigos insistió en que buscara apoyo. “Muchos de sus amigos le decían que buscara ayuda profesional o que fuera a rehabilitación, pero él no les hacía caso. El día de su muerte actuaba de forma muy rara y errática. Uno de sus amigos volvió a sugerirle que buscara ayuda, pero eso pareció exacerbarlo aún más”, recogió el medio.

En el hotel donde se hospedaba, se encontraron restos de champán, drogas recetadas y lo que parecía ser polvo blanco. Otros testigos reiteraron lo dicho por la fuente de The Sun y describieron el comportamiento de Liam como errático y perturbador poco antes de su caída.

Payne contactó a dos mujeres en Argentina a través de un conocido portal de servicios sexuales poco antes de su muerte (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asimismo, se sabe que el cantante contactó a dos mujeres a través de un conocido portal de servicios sexuales en Argentina horas antes de su muerte, según informó Infobae. Las mujeres, identificadas con los nombres ficticios de Carla y Laura para proteger su identidad, acudieron al hotel CasaSur en el barrio de Recoleta tras recibir un mensaje de Payne. Sin embargo, se retiraron del lugar sin recibir pago alguno.