Las tragedias de Nicole Kidman: su divorcio de Tom Cruise, la separación de sus hijos y la pérdida de sus padres

A los 57 años, Nicole Kidman es una de las figuras más prominentes de Hollywood. ¿Qué episodios han marcado su faceta personal? (REUTERS/Getty Images)

Nicole Kidman, una de las figuras más destacadas de Hollywood, atraviesa un momento de duelo tras la reciente muerte de su madre Janelle a los 84 años, suceso que coincidió con su premiación como mejor actriz en el Festival de Venecia 2024 por su papel en Babygirl, un thriller erótico donde interpreta a una poderosa CEO de Nueva York.

Durante su extensa carrera, la actriz australiana ha sido reconocida con un Oscar y ha protagonizado numerosas producciones exitosas, incluida una de las películas más controversiales de Stanley Kubrick: Ojos bien cerrados.

La actriz recordó el extenso rodaje de "Ojos bien cerrados", que le impidió a Tom Cruise participar en otras películas (Shutterstock)

La filmación de este largometraje estableció un récord Guinness por ser el rodaje continuo más largo de la historia, extendiéndose por 400 días entre 1996 y 1998. Este extenso periodo de producción impidió que Tom Cruise participara en otras películas entre 1997 y 1999.

“Teníamos dos hijos y vivíamos principalmente en un tráiler en el lote, haciendo espaguetis porque a Stanley le gustaba comer con nosotros a veces”, reveló Kidman a The New York Times en 2020.

Su historia con Cruise comenzó en 1990 durante el rodaje de Días de trueno. “Recuerdo estar muy nerviosa y ver a Tom Cruise llegar en un Porsche”, reveló la actriz a The Jess Cagle Show en 2016.

La pareja se casó ese mismo año en una ceremonia privada con solo familiares presentes, iniciando una relación que capturaría la atención mediática durante más de una década.

Ambos se conocieron durante el rodaje de "Días de trueno" en 1990 (Paramount Pictures)

Los problemas de fertilidad del matrimonio también fueron objeto de atención pública. Aunque inicialmente Vanity Fair reportó que Kidman había perdido un bebé a los 23 años, la estrella de Hollywood posteriormente aclaró lo sucedido.

“Tuve un aborto espontáneo al final de mi matrimonio, pero tuve un embarazo ectópico al principio de mi matrimonio”, confesó sobre la dura experiencia. “Fue increíblemente traumático para mí”.

Kidman ha reflexionado sobre su vida junto a Tom Cruise, entre éxitos, desafíos y su separación mediática (KMazur/WireImage)

Su vínculo amoroso con Tom Cruise terminó en 2001, cuando el actor solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables, lo que representó un “shock importante” para Kidman.

En agosto de ese mismo año, Nicole fue invitada a Late Show with David Letterman y fue consultada sobre su separación, a lo que ella comentó a modo de indirecta hacia la estatura de Cruise: “Bueno, ahora puedo llevar tacones”.

A pesar de la inicial amargura acompañada de cierto alivio, el cariño aún estaba presente. “Él era enorme; todavía lo es. Para mí, él era solo Tom, pero para todos los demás, es enorme. Pero fue encantador conmigo. Y lo amé. Todavía lo amo”, confesó la actriz a Ladies’ Home Journal en 2006.

Sobre esta etapa de su vida, reflexionó más tarde: “Me casé muy rápido y muy joven, pero no me arrepiento de eso porque me dio a Bella y Connor, y tuve un matrimonio fantástico durante un largo período”.

Los hijos adoptivos de la pareja, Isabella y Connor, forjaron su camino fuera del ojo público (Patrick Riviere/Getty Images).

Los hijos con Tom Cruise arrebatados por la cienciología

Durante su tiempo juntos, Nicole Kidman y Tom Cruise adoptaron dos hijos: Isabella Jane, nacida en 1992, y Connor, nacido en 1995.

Isabella, ahora de 31 años, ha desarrollado una carrera en el diseño de moda tras graduarse de la Academia Delmar de Maquillaje y Peluquería en el oeste de Londres. Comenzó trabajando para Holmes and Yang, la línea de moda de Katie Holmes, antes de lanzar su propia marca BKC.

Según su sitio web, “Bella ha sido artista toda su vida. Su medio preferido es el marcador sobre papel, y su inspiración para su obra artística proviene en gran medida de amigos, moda y música”. En 2015, se casó con el consultor de TI británico Max Parker en una ceremonia a la que no asistieron sus padres famosos.

Isabella Cruise ha establecido su carrera en el diseño de moda con su propia marca después de trabajar para Holmes and Yang (David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)

Por su parte, Connor, de 29 años, incursionó brevemente en la actuación, apareciendo junto a Will Smith en Siete almas (2008) y en la película de acción Amenaza roja (2012). Posteriormente, se dedicó a la música como DJ antes de encontrar su pasión en la pesca deportiva.

“Fuimos mucho a pescar cuando era pequeño”, dijo Connor a People en 2016. “Tuve la bendición de viajar por el mundo cuando era niño y ahora estoy viajando por el mundo trabajando”.

Una fuente cercana describió a la revista su vida actual: “Connor tiene una vida bastante simple en Clearwater. Vive en su propia casa en una comunidad de la cienciología. Su vida es la pesca en alta mar. Tiene muchos amigos y parece muy querido”.

Connor Cruise sigue su pasión por la pesca deportiva, viviendo discretamente en una comunidad de la cienciología en Clearwater (Instagram/@theconnorcruise)

La relación de Nicole Kidman con sus hijos mayores se ha visto afectada por su distanciamiento de la cienciología, religión que tanto Tom Cruise como sus descendientes practican. Una fuente citada por la revista New Idea reveló que el pesar “por la distancia con su hijo es muy real y extremadamente doloroso”.

Recientemente, la preocupación aumentó cuando Connor se realizó un tatuaje con el número 1938, que se cree simboliza la primera mención de esta religión por su fundador.

Isabella y Connor permanecen juntos, pese a la distancia de su madre por sus decisiones. "La maternidad es un viaje", señaló Kidman sobre su relación con ellos (Mitchell Gerber/Corbis/VCG via Getty Images)

La actriz ha mantenido una postura respetuosa ante las decisiones religiosas de sus hijos. “La maternidad tiene que ver con el viaje. Habrá picos y valles increíbles, ya sea que seas una madre adoptiva o una madre biológica”, declaró a The Sun.

Y agregó: “Lo que un niño necesita es amor. Han tomado la decisión de ser cientólogos. Es nuestro trabajo como padres ofrecer siempre amor incondicional”.

Nicole Kidman mantiene una actitud respetuosa frente a las decisiones religiosas de sus hijos sobre seguir en la Cienciología (Matthew Simmons/Getty Images)

Nicole Kidman y el duelo por sus padres

En 2014, Nicole Kidman enfrentó la pérdida de su padre Anthony, quien falleció a los 75 años tras una caída en Singapur.

La artista de cine reveló recientemente durante un evento FYC de la serie Expats que su reacción ante la muerte de su padre fue inesperada, según reportó la revista People: “Fue tan devastador cuando vi su cuerpo... y tuve la reacción más horrible, que fue que empecé a temblar y reír”.

De acuerdo a lo que relató, su madre tuvo que intervenir: “Mi mamá tuvo que abofetear mi cara y decir ‘Nicole, reacciona’, porque estaba haciendo cortocircuito en mi cerebro”.

La estrella de Hollywood recordó a su padre Anthony, fallecido en 2014, cuya muerte inesperada dejó una profunda marca en su vida (Courtesy of Nicole Kidman)

Esta experiencia personal la utilizó posteriormente para una escena en Expats, donde su personaje debe identificar el cuerpo de un niño.

La muerte de su madre Janelle en 2024 ha sido otro golpe significativo para Nicole. “Estoy en shock y tengo que ir con mi familia. Pero este premio es para ella. Ella me formó, me guió y me hizo”, expresó en un comunicado leído por la directora Halina Reijn luego de que la estrella fuera elegida como Mejor actriz en el Festival de Venecia 2024 por Babygirl.

Evidentemente, tuvo que ausentarse de la ceremonia para volar de regreso a casa y encargarse de los trámites funerarios junto a su familia.

Janelle Ann Kidman, madre de Nicole, falleció a los 84 años. En los últimos años, Nicole la describió como “mi mentora, mi guía y mi cuidadora” (Courtesy of Nicole Kidman)

En una entrevista con el Sydney Morning Herald en 2020, la actriz había descrito a su madre como “mi mentora, mi guía y mi cuidadora”, añadiendo que “ella me ha dado el fuego para perseguir la carrera que tengo porque siempre he querido complacerla”.

Janelle Ann Kidman fue fundamental en la formación de su hija como actriz, asegurándose de que ella y su hermana Antonia, tres años menor, tuvieran oportunidades que ella misma no tuvo en su época.

“La colisión de la vida y el arte es desgarradora”, escribió Nicole Kidman en su mensaje de despedida. “Y mi corazón está roto”.