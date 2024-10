Liam Payne ya tenía planes de casarse con Kate Cassidy

Según palabras de Kate Cassidy, Liam ya tenía planes de contraer matrimonio con su novia en 2025 (Créditos: Instagram/Kate Cassidy)

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció trágicamente a los 31 años tras caer desde un balcón en Buenos Aires, Argentina el pasado 16 de octubre. El informe preliminar de la autopsia reveló que Payne murió debido a “múltiples lesiones con hemorragias internas y externas” y que se encontraba en un estado de “semi o total inconsciencia” al momento de la caída. Investigaciones posteriores confirmaron la presencia de múltiples drogas en su sistema.

Kate Cassidy, novia de Payne y quien estuvo con él días antes de su incidente, volvió a pronunciarse en redes con un emotivo mensaje donde recordó su vida con el cantante y los planes que tenían a futuro.

“No sé ni por dónde empezar. Mi corazón se rompió de una manera que no puedo expresar con palabras. Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, aunque ahora se sienta tan oscuro. Aportaste tanta felicidad y positividad a todo el mundo: millones de fans, tu familia, tus amigos y especialmente a mí. Eres increíblemente querido”, comienza Cassidy su mensaje.

Eres -porque no puedo decir eras- mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todas las personas a las que llegaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación en la que entrabas. Nada de esto parece real, y no puedo hacerme a la idea de esta nueva realidad de no tenerte aquí. Me cuesta imaginarme cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos volvimos a ser niños, siempre encontrando la alegría en las cosas más pequeñas.

En su mensaje, Cassidy mencionó una nota que Payne le había dejado, en la que expresaba su deseo de casarse con ella en un año.

“Hace unas semanas, nos sentamos fuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Guardo tu nota cerca aunque me dijiste que no la mirara. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año/comprometidos y juntos para siempre 444′”. Este número, ha sido añadido por la influencer a otros textos en homenaje a Payne. Entre sus varios significados, se encuentra “la estabilidad, protección y el apoyo divino en las relaciones amorosas”, además de la presencia de ángeles en la vida de quienes llegan a ver este número de manera fortuita.

Cassidy termina este mensaje con una promesa de amor eterno, además de asegurar que con la muerte de Liam ha ganado un ángel guardián.

“Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la forma que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián. Te amaré el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo dondequiera que vaya. Siempre tuya, Katelyn”.

Anteriormente, Kate había publicado un mensaje donde pidió a los medios y a sus seguidores el espacio necesario para lidiar con la pérdida de su amado.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesarios para superar esto en privado. Liam, ángel mío. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente. Te seguiré amando el resto de mi vida. Te quiero, Liam”.

Además de Cassidy, Payne deja a sus padres, dos hermanas mayores y su hijo de 7 años, Bear Grey, fruto de su relación con la cantante Cheryl Cole.