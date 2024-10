Por qué las hijas de Ryan Gosling tienen prohibido usar celulares

Eva Mendes ha prohibido el uso de celulares a sus hijas Esmeralda y Amada por motivos de seguridad digital

En una época donde la tecnología se ha convertido en una extensión natural de la vida diaria, hay familias que aún se resisten a sucumbir completamente a sus encantos. Entre ellas, la familia de Eva Mendes y Ryan Gosling, quienes han decidido adoptar un enfoque radical y protector en la crianza de sus dos hijas, Esmeralda y Amada, manteniéndolas alejadas de los smartphones y las redes sociales. En una reveladora entrevista, la actriz de 50 años, describió la filosofía que ha guiado estas decisiones, ancladas en el deseo de preservar la infancia de sus hijas y protegerlas de los riesgos del mundo digital.

La actriz, reconocida por su participación en filmes como Hitch, expuso sin rodeos que no permite que sus hijas, quienes reciben educación en casa, utilicen celulares ni naveguen en internet. “Poner a mi hija en internet y decirle, ‘Oh, busca algo’, para mí es equivalente a decirle, ‘Sal a la calle en medio de la noche, estarás bien’”, declaró Mendes al Sunday Times. La comparación, aunque dura, refleja el nivel de preocupación que siente respecto a los peligros que percibe en el vasto y desregulado mundo digital.

Eva, quien ha reducido considerablemente su actividad en el cine para enfocarse en la maternidad, no se arrepiente de su decisión. Más bien, la defiende con firmeza, consciente de las críticas que pueda suscitar una posición tan estricta en un mundo hiperconectado.

La pareja Mendes-Gosling prioriza la protección de sus hijas al mantenerlas alejadas de redes sociales e internet

La actriz ha encontrado en su pareja, el actor Ryan Gosling, un aliado en su misión por proporcionar a sus hijas una infancia lo más alejada posible del escrutinio público y las presiones tecnológicas. La vida que han decidido llevar es una elección contracorriente, donde las pantallas no tienen lugar en el día a día de las pequeñas Esmeralda y Amada.

Por qué las hijas de Ryan Gosling y Eva Mendes tienen prohibido usar celulares

Eva ha establecido una regla clara y aparentemente inquebrantable en su hogar: Esmeralda y Amada no tendrán acceso a celulares ni a redes sociales mientras estén bajo su cuidado. Aunque pueda parecer una medida drástica, para Mendes es una cuestión de seguridad y bienestar. Al explicar esta decisión, la actriz recurrió a una potente metáfora: para ella, permitir que sus hijas naveguen por internet es tan riesgoso como dejarlas solas en la calle en medio de la noche. Mendes expresó sus temores respecto a la sobreexposición de los niños en internet y a la facilidad con la que pueden encontrarse con contenidos dañinos o inapropiados. “Sé que suena extremo, pero es lo que siento”, afirmó, dejando claro que su postura no es fruto de un capricho, sino de una profunda convicción.

Mendes busca que sus hijas valoren las diferencias entre su vida y la de otros niños (Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group)

Además de la preocupación por la seguridad, Mendes también se mostró interesada en que sus hijas comprendan las diferencias entre su realidad y la de muchos otros niños. Consciente de los privilegios que ellas disfrutan por ser hijas de dos figuras públicas y exitosas, la actriz se esfuerza por enseñarles a valorar lo que tienen. Tanto Mendes como Gosling crecieron en familias de clase trabajadora, lejos de las comodidades que ahora disfrutan sus hijas. “Les explico lo que no tuve, lo que Ryan no tuvo cuando éramos pequeños, cómo tuvimos que luchar, los días oscuros de vivir de cheque en cheque”, comentó ella, reconociendo al mismo tiempo que esas experiencias son difíciles de transmitir sin que las vivan de primera mano.

Más allá de la educación en torno a los privilegios, Mendes también busca que sus hijas desarrollen una autoestima sólida a través de actividades domésticas y responsabilidades dentro de casa. En un intento de evitar que su crianza esté marcada por el exceso de comodidades, la actriz fomenta que Esmeralda y Amada participen en las tareas cotidianas. No obstante, Mendes admite que no todo es perfecto en su hogar: “Todavía tengo mucha ansiedad y veo cómo se la estoy transmitiendo a mis hijas. Subconscientemente, no puedo imaginar lo que están heredando de mí que no quiero que hereden”.

Cómo se conocieron Ryan Gosling y Eva Mendes

El romance entre Ryan Gosling y Eva Mendes, dos de las figuras más destacadas de Hollywood, comenzó en 2011 en el set de la película The Place Beyond the Pines. Mendes, quien ya tenía una sólida carrera en el cine, y Gosling, uno de los actores más codiciados del momento, formaron una conexión instantánea mientras trabajaban en el drama criminal. La química entre ambos trascendió la pantalla, y desde entonces han mantenido una relación de bajo perfil, fuera de los focos mediáticos.

Ryan Gosling ha sido un apoyo fundamental para Mendes en su enfoque maternal y relación personal

Lo que inicialmente parecía ser solo un romance entre estrellas de cine se consolidó con el paso de los años, hasta convertirse en una familia. La pareja ha preferido mantenerse lejos de los titulares sensacionalistas, protegiendo con celo su vida privada. Tanto Mendes como Gosling han evitado que sus hijas aparezcan en público, resguardándolas del ojo público y asegurándose de que crezcan en un ambiente lo más normal posible.

Aunque Mendes ha dejado en pausa su carrera cinematográfica para dedicarse a la crianza de Esmeralda y Amada, Gosling ha continuado trabajando en el cine, y ha sido una pieza fundamental en la vida de su pareja. En la misma entrevista, Mendes habló de cómo Gosling ha influido en su vida personal, especialmente en su autoestima, destacando la importancia de la mirada de su pareja en cómo se siente consigo misma. “Me siento realmente sexy a veces. La forma en que mi hombre me mira es como, oh Dios. Eso puede no sentar bien a la gente, pero gran parte de lo que siento es un reflejo de lo que él me da”, confesó, dejando claro que su relación con Gosling sigue siendo un pilar fundamental en su vida.

Mientras Mendes se dedica a tiempo completo a ser madre, Gosling sigue destacando en Hollywood, y juntos han construido un hogar que, aunque lejos de la tecnología, está lleno de amor, enseñanza y protección. Las decisiones que han tomado respecto a la crianza de sus hijas, como la prohibición del uso de celulares, reflejan un profundo compromiso con su bienestar, en un mundo donde la tentación de lo digital parece estar en todas partes.