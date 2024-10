Ringo Starr calificó a Taylor Swift es como el fenómeno de Beatlemanía de esta generación

Ringo Starr comparó a Taylor Swift con los Beatles por su impacto cultural y base de fans apasionados (AP/Getty Images)

¿Taylor Swift es como los Beatles de esta generación? El ex baterista de la agrupación británica, Ringo Starr, comparó el fenómeno de su legendaria banda con el impacto actual de la cantante estadounidense.

En una entrevista exclusiva con American Songwriter, Starr afirmó que Swift es el equivalente moderno de la “Beatlemanía” en términos de ubicuidad, influencia cultural y base de fanáticos apasionados.

“Creo que Taylor Swift es genial. Está atrayendo a la gente”, declaró. El músico recordó su primer encuentro con Taylor cuando ella tenía 14 años en los premios Grammy, acompañada por su madre.

El ex baterista de la legendaria banda elogió la trayectoria de Swift. "Es genial y está atrayendo a la gente”, opinó (EFE/ Etienne Laurent)

Starr ha sido un admirador de Swift desde hace tiempo, citando “You Belong With Me” como una de sus canciones favoritas en una conversación con ABC en 2009. “Amo a Taylor Swift. Así soy yo”, añadió en aquella ocasión.

Ringo Starr no es el único ex Beatle en reconocer el impacto de Taylor Swift. Su ex compañero de banda, Paul McCartney, también ha expresado su admiración por la artista.

En una entrevista de 2018 con la BBC, McCartney reveló que se inspiró en Swift y la relación que mantiene con sus seguidores para escribir la canción “Who Cares”.

Paul McCartney se inspiró en Taylor Swift para una de sus canciones tras observar su relación con los fans (AFP/BERTRAND GUAY)

“Estaba pensando en Taylor Swift y su relación con sus jóvenes fans. Es una especie de cosa fraternal”, explicó por ese entonces. Este año, Paul estuvo presente en el Eras Tour, y se le vio bailando e intercambiando pulseras de la amistad con los swifties.

La comparación de Taylor Swift con los Beatles no se limita a los miembros de la banda. El cantante Billy Joel compartió un sentimiento similar en un artículo del New York Times en 2023, después de presenciar una actuación del Eras Tour en Florida.

“Lo único con lo que puedo compararlo es con el fenómeno de la Beatlemanía”, afirmó Joel.

El término "beatlemanía" describe la histeria colectiva generada por los Beatles en los años 60, un fenómeno de masas sin precedentes (AP)

El nuevo trabajo musical de Ringo Starr

Actualmente, Ringo Starr está promocionando su nuevo sencillo “Time on My Hands”, parte de su próximo álbum Look Up, que será lanzado el 10 de enero.

El disco, producido por T Bone Burnett, marca un regreso de Starr a sus raíces country. “Yo era el tipo country en los Beatles”, comentó, recordando cómo solía cantar las canciones de estilo country del grupo.

Además, explicó cómo surgió la colaboración con Burnett: “Estaba haciendo EPs en el estudio. Y pensé, ‘Sería genial si te apeteciera unirte y hacer una pista, y yo pondré la batería y las voces’”.

Lo que comenzó como una idea para un EP se convirtió en un álbum completo cuando Burnett presentó nueve canciones.

El nuevo sencillo de Ringo Starr, "Time on My Hands", forma parte de su álbum country "Look Up" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Look Up cuenta con colaboraciones de artistas como Molly Tuttle, Billy Strings, Larkin Poe, Lucius y Alison Krauss.

En ese sentido, T Bone Burnett elogió la voz de Ringo Starr en este trabajo inédito que se suma a su trayectoria como solista. “Nunca ha sonado mejor que en este disco, a los 84 años, y sigue mejorando”, afirmó.

El productor también destacó la importancia de Starr en la historia de la música: “No hay nadie en el mundo que haya generado más buena voluntad que Ringo Starr”.

El músico realizará dos actuaciones en vivo en el Ryman Auditorium de Nashville los días 14 y 15 de enero, con algunos de los músicos que aparecen en el nuevo álbum. Estas actuaciones serán filmadas para un especial.

Los Beatles marcaron una época con su música y su fenómeno de popularidad (AP/Bob Dear)

Además de su nuevo proyecto musical, Ringo también participó recientemente en un nuevo documental sobre los Beatles titulado Beatles ‘64, producido por Martin Scorsese, que se estrenará en Disney+ el 29 de noviembre.

El documental, dirigido por David Tedeschi, incluye entrevistas recientes con Starr y Paul McCartney, ofreciendo una perspectiva contemporánea sobre los eventos de 1964.

Ringo Starr participa en el documental "Beatles '64" producido por Martin Scorsese, a estrenarse en noviembre (Disney+)

Los Beatles, formados en Liverpool en 1960, revolucionaron la música popular durante la década de 1960.

La banda, compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, produjo éxitos icónicos como “Hey Jude”, “Let It Be” y “Yesterday”.

Su influencia en la cultura popular fue tan profunda que dio origen al término “Beatlemanía” para describir la histeria de sus fans. La banda se separó en 1970, pero su legado continúa como el grupo musical más vendido de la historia.