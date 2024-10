Bruno Mars y Rosé de BLACKPINK agitaron a sus fanáticos en Brasil tras lanzamiento de “APT.”

Tras el lanzamiento de su colaboración, los cantantes aparecieron juntos ante seguidores brasileños (X/@lucasfurst)

La estrella del pop Bruno Mars y Rosé, integrante del grupo de K-pop BLACKPINK, lanzaron el viernes 18 de octubre su nuevo sencillo colaborativo titulado “APT.”. La canción marca el inicio de la era solista de la cantante neozelandesa-surcoreana fuera de la compañía YG Entertainment.

La colaboración es un encuentro entre dos figuras prominentes de la música pop global, fusionando sus estilos distintivos en una pista que ya se posiciona arriba en las listas musicales de todo el mundo.

Bruno Mars y Rosé fueron vistos juntos en Brasil a propósito de su reciente lanzamiento en conjunto (X/Atlantic Records)

El tema presenta a ambos cantantes interpretando un estribillo pegadizo: “Don’t you want me like I want you, baby/Don’t you need me like I need you now/Sleep tomorrow but tonight go crazy”.

Además, el título hace referencia al juego de beber coreano “Apartment”, detalle que Mars mencionó en sus redes sociales previo al lanzamiento.

El videoclip oficial de “APT.” muestra a Mars y Rosé bailando y cantando en un escenario de tonos rosa vibrantes, reflejando la energía y el carisma de ambos artistas.

"APT" significa "Apartment" y se inspira en un juego de beber coreano (Atlantic Records)

La colaboración generó gran emoción entre los fans cuando Bruno Mars y Rosé fueron vistos juntos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, presenciando un partido entre Flamengo y Fluminense por el Campeonato Brasileiro 2024.

La imagen de los dos cantantes disfrutando del partido de fútbol se volvió viral. Por tanto, las redes sociales se inundaron rápidamente de comentarios y especulaciones sobre la presencia de ambos en el país sudamericano.

Ambos cantantes se filmaron disfrutando el encuentro entre los clubes Flamengo y Fluminense (Instagram)

La gira de Bruno Mars en Brasil

Bruno Mars se encuentra actualmente realizando una extensa gira por Brasil titulada “Bruno Mars Live in Brazil”.

El músico ha ofrecido conciertos en varias ciudades desde principios de octubre, incluyendo presentaciones multitudinarias en el Autódromo de Interlagos en São Paulo, donde llenó el recinto durante dos noches consecutivas en septiembre.

Posteriormente, continuó su gira con actuaciones en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro desde el 4 de octubre.

La agenda de conciertos de Mars en Brasil es intensa y variada. Después de sus presentaciones en São Paulo los días 8 y 9 de octubre en el estadio Morumbi, el artista tiene programadas actuaciones en diversas ciudades brasileñas.

Actualmente, Bruno Mars se encuentra realizando una gira en Brasil y rumores apuntan que podría interpretar el nuevo tema junto a Rosé en vivo (Instagram)

Su itinerario incluye fechas el 19 y 20 de octubre en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, seguidas por presentaciones el 26 y 27 de octubre en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia.

El tour “Bruno Mars Live in Brazil” continuará con conciertos el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Estadio Couto Pereira de Curitiba, culminando el 5 de noviembre en el Estadio Minerão de Belo Horizonte.

La presencia de Rosé en Brasil ha alimentado rumores sobre una posible aparición sorpresa en los próximos conciertos de Bruno Mars, particularmente en las fechas de Río de Janeiro, debido a que coincide estratégicamente con el estreno de “APT.”.

Las especulaciones se intensificaron con la aparición pública de ambos artistas captada por fotos y videos de sus seguidores, donde muestran una evidente química.

El nuevo sencillo "APT." ya se posiciona en listas mundiales (Atlantic Records)

Las trayectorias de Rosé y Bruno Mars

La estrella de 27 años, cuyo nombre completo es Roseanne Park, es conocida mundialmente por ser miembro del grupo femenino de K-pop BLACKPINK.

Recientemente anunció el lanzamiento de su primer álbum en solitario, rosie, programado para el 6 de diciembre. Dicho álbum marca un hito importante en su carrera, representando su debut oficial como solista.

“He vertido mi sangre y lágrimas en este álbum. No puedo esperar a que escuchen este pequeño diario mío”, expresó la artista a través de sus redes sociales. Rosé añadió que el título del disco es el nombre que sus amigos y familiares usan para llamarla.

Por su parte, Bruno Mars es un reconocido cantante, compositor y productor musical con una destacada trayectoria en la industria del entretenimiento.

Ganador de múltiples premios Grammy y American Music Awards, Mars ha consolidado su posición como uno de los artistas más versátiles y exitosos de la última década.

Bruno Mars y Rosé demuestran una gran química tanto en el videoclip oficial de la canción como en sus interacciones en redes sociales (Atlantic Records)

Su último álbum en solitario, 24K Magic, lanzado en 2016, recibió aclamación crítica y comercial. Más recientemente, colaboró con Anderson .Paak en el proyecto Silk Sonic, lanzando el álbum An Evening With Silk Sonic en 2021.

En agosto de este año, lanzó el sencillo “Die With a Smile” junto a Lady Gaga, canción que debutaron en vivo durante la inauguración del Intuit Dome en Inglewood, California.

El tema alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 y encabezó el Billboard Global 200 durante siete semanas consecutivas.

La reciente colaboración entre Bruno Mars y Rosé en “Apt.” no solo representa un cruce interesante entre el pop occidental y el K-pop, sino que también marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de la intérprete más allá de su faceta como integrante de BLACKPINK.