Kevin Costner lanzó una canción a beneficio de los afectados por el huracán Milton

Es la primera canción que Costner y su banda publican en más de cuatro años (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Kevin Costner, actor y cineasta reconocido por su trabajo en Yellowstone y Horizon: An American Saga, se ha sumado a los esfuerzos humanitarios para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton.

Junto a su banda Modern West, Costner lanzó una nueva canción titulada “Find Your Way” el pasado 11 de octubre de 2024, cuya recaudación irá destinada íntegramente a la organización benéfica Hope Force International, dedicada a brindar asistencia en zonas afectadas por desastres naturales.

En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Costner explicó la importancia personal que la música ha tenido en su vida y cómo espera que su nueva composición tenga un impacto similar en quienes atraviesan momentos difíciles.

Kevin Costner invitó a sus seguidores a comprar el tema con un precio voluntario. Todo lo recaudado será donado (Instagram/kevincostner)

“He pasado por temporadas de oscuridad en las que me aferré a las letras de canciones que realmente me ayudaron a salir adelante”, escribió el actor, expresando su deseo de que “Find Your Way” sirva como un refugio emocional para quienes “pierden la esperanza” en medio de la adversidad. Este tema es el primero que la banda ha publicado en más de cuatro años.

Los versos que canta Costner forman un mensaje de aliento: “Cuando la oscuridad te alcance, y las estrellas en el cielo te abandonen, y no haya refugio durante días y días, espero que siempre encuentres tu camino”.

Según indicó en redes sociales, la pieza fue compuesta por Teddy Morgan y Park Chisolm, ambos miembros de su banda, en colaboración con la cantante y compositora Kat Higgins, quien también aportó su voz en los coros. Patrick Sansone contribuyó con el sonido del órgano Hammond para el acompañamiento musical.

Costner resaltó que todos los ingresos generados por la venta de “Find Your Way” en Bandcamp —donde está disponible a un precio voluntario— serán destinados directamente a Hope Force International.

Un dron muestra el daño que dejó el huracán Milton en South Daytona, Florida, U.S. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

“Espero que esta canción signifique algo para ustedes y que consideren comprarla para beneficiar a las víctimas de estas terribles tormentas”, señaló el actor en su publicación.

Además de la iniciativa musical de Costner, otras estrellas de Hollywood y la industria del entretenimiento estadounidense han hecho generosas contribuciones para apoyar a los damnificados.

Taylor Swift donó 5 millones de dólares a la organización Feeding America, con el objetivo de proporcionar alimentos, agua potable y suministros esenciales en las zonas devastadas por Helene y Milton.

La directora ejecutiva de la organización, Claire Babineaux-Fontenot, destacó que la donación de Swift ayudará a las comunidades a “reconstruir y recuperarse” y animó a otros seguidores a unirse a la causa.

Además de Costner, otras celebridades como Taylor Swift donaron grandes suma (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Por su parte, los actores Blake Lively y Ryan Reynolds, amigos cercanos de Swift, también aportaron 1 millón de dólares a Feeding America para fortalecer los esfuerzos de ayuda humanitaria. Babineaux-Fontenot elogió el compromiso de la pareja, y dio a conocer que su apoyo ha sido constante en otras crisis anteriores.

Los proyectos de Kevin Costner

En paralelo a su labor humanitaria, Kevin Costner continúa inmerso en su ambiciosa saga cinematográfica, Horizon: An American Saga. Dicho proyecto es un western que fue planificado para ser contado en cuatro películas.

No obstante, la primera parte de la saga, que se estrenó en el Festival de Cannes en mayo y llegó a los cines el 28 de junio de 2024, no tuvo el impacto esperado en taquilla.

Costner reconoció que su primer capítulo “no tuvo un éxito abrumador”, aunque confía en que sea recordado y apreciado con el tiempo. A pesar de que acepta los resultados con calma, admitió que ese hecho influyó en que se postergara el estreno de la segunda parte.

Kevin Costner en 'Horizon', una saga de estilo western que el actor protagonizó, dirigió y co-escribió (Warner Bros. Pictures)

Horizon: An American Saga – Chapter 2 tenía previsto llegar a los cines el 16 de agosto, pero luego la fecha se canceló.

Afortunadamente, ese percance llevó a que el filme ganara un espacio en el Festival de Venecia, donde Costner expresó su satisfacción por la oportunidad.

“Siempre quise que las películas se estrenaran con cinco o seis meses de diferencia, y eso fue lo que permitió que llegáramos a Venecia”, señaló en una conferencia de prensa. ”... porque aquí no incluyen la película si es que ya se ha estrenado al público”.

Con la obstinación que lo caracteriza, Costner explicó que todavía planea realizar el tercer capítulo de su saga a pesar de que siente que está empujando una roca pesada. “No sé como, pero voy a hacerlo”, aseguró a la prensa”.