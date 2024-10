La vez que Maggie Smith consoló a Whoopi Goldberg cuando su madre estaba a punto de morir

Whoopi Goldberg rindió homenaje a Maggie Smith, quien falleció a los 89 años el 27 de septiembre (REUTERS/Neil Hall/Flavio Lo Scalzo)

Whoopi Goldberg rindió homenaje a Maggie Smith, quien alguna vez fue su compañera de reparto en Cambio de hábito (Sister Act), y que falleció a los 89 años el pasado 27 de septiembre. En una publicación en redes sociales, Goldberg recordó a Smith como una mujer excepcional y una actriz brillante, destacando la suerte que tuvo de trabajar con ella.

La relación entre Goldberg y Smith trascendió fuera de las pantallas. En una entrevista con People en mayo, Goldberg compartió una emotiva anécdota sobre cómo Smith la apoyó una vez cuando su madre estaba en soporte vital en 2010. Smith, que visitaba la producción de la adaptación teatral de Cambio de Hábito en Londres, pasó cinco horas conversando con Goldberg antes de que esta tomara un vuelo para estar con su madre en sus últimos momentos.

Goldberg compartió una emotiva anécdota sobre cómo Maggie Smith la consoló en 2010 cuando su madre estaba en soporte vital (Disney+)

“Tener a Maggie Smith allí, y poder derrumbarme y que ella dijera: ‘Escucha, amiga mía. Te sacaremos de esta. Te sacaremos de esta. Te llevaremos al hospital para que puedas volver con ella. Te llevaremos a Berkeley para que puedas volver a casa’”, recordó Goldberg. “Estuvimos despiertas toda la noche, riéndonos y hablando de cosas”, añadió. “Ella había conocido a mi madre un par de veces. Tener a alguien que lo entendiera, que lo comprendiera, lo es todo”, agregó.

Tras el fallecimiento de la actriz, Whoopie compartió una fotografía en Instagram acompañada de un mensaje: “Maggie Smith era una gran mujer y una actriz brillante. Aún no puedo creer que tuviera la suerte de trabajar con ella. Mi más sentido pésame a la familia...RIP”.

Tras el fallecimiento de Smith, figuras del entretenimiento expresaron su pesar en redes sociales, destacando su impacto y legado en la industria del cine y el teatro (REUTERS/Dylan Martínez)

Smith, conocida por su papel como la Reverenda Madre Superior en Cambio de hábito y por su icónica interpretación de la Profesora McGonagall en las películas de Harry Potter, tuvo una carrera destacada en el cine y el teatro. Ganó dos premios Oscar por sus actuaciones en The Prime of Miss Jean Brodie (1969) y California Suite (1978), y fue galardonada con tres premios Emmy por su papel en Downton Abbey. También, en 1990, fue nombrada Dama por sus servicios a las artes escénicas.

La noticia del fallecimiento de Smith ha generado numerosas reacciones en redes sociales. El presentador Gyles Brandreth describió su muerte como el fin de una era dorada, mientras que el comediante Omid Djalili y el actor George Takei también expresaron su pesar. Takei destacó los papeles inolvidables de Smith y señaló que tanto los fans jóvenes como los mayores la extrañarían profundamente.

Smith, recordada por su papel como la Reverenda Madre Superior en “Cambio de hábito”, ganó dos premios Oscar y tres premios Emmy a lo largo de su exitosa carrera (Archivo)

Un clip viral que muestra a Smith y Judi Dench bromeando durante una grabación para el programa Nothing Like A Dame también ha resurgido tras su fallecimiento. En el video, las actrices, amigas desde hace más de 60 años, recordaron con humor su deseo de seguir actuando mientras se reían juntas.

Smith debutó en el teatro en 1956 y dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su legado incluye una amplia gama de papeles en otras películas como Hook, Death On The Nile y The Best Exotic Marigold Hotel. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su presencia en el escenario y la pantalla la convirtieron en una figura querida y respetada en todo el mundo.

La familia de Smith agradeció al personal del Chelsea and Westminster Hospital por su cuidado, pidiendo privacidad en este momento difícil tras la pérdida de la actriz (Foto AP/Richard Drew, File)

La familia de Smith ha agradecido al personal del Chelsea and Westminster Hospital por su cuidado y amabilidad durante los últimos días de la actriz. También han pedido privacidad en este momento difícil y han expresado su gratitud por los mensajes de apoyo recibidos hasta la fecha.