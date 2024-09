Tras 6 años de litigio, Channing Tatum y Jenna Dewan completaron su divorcio

La pareja resolvió de forma privada los temas que complicaban su proceso de divorcio(Getty)

Después de seis años de complicadas disputas legales, Channing Tatum y Jenna Dewan han llegado finalmente a un acuerdo que pone fin a su prolongado proceso de divorcio.

La pareja, que se separó en abril de 2018, ha evitado el juicio que estaba programado para diciembre de este año, resolviendo de manera privada los puntos conflictivos de su divorcio, entre ellos la custodia de su hija de 13 años, Everly, y los derechos financieros relacionados con la exitosa franquicia cinematográfica Magic Mike.

El acuerdo de divorcio se formalizó en un tribunal de Los Ángeles este 25 de septiembre, según reveló el Daily Mail. Los detalles del trato entre las partes no se han hecho públicos debido a un pacto de confidencialidad. Cabe mencionar que esta resolución todavía debe ser aprobada por un juez.

La extensa duración de este proceso de divorcio sorprendió a muchos, si se considera que la pareja había anunciado el fin de su relación, de manera aparentemente amistosa, en 2018.

Channing Tatum y Jenna Dewan culminaron su relación en 2018 y un juez los declaró divorciados en 2019. Sin embargo, hubo conflictos al momento de definir los términos de su separación. EFE/EPA/MIKE NELSON

En ese momento, tanto Tatum como Dewan compartieron una declaración conjunta en redes sociales diciendo que habían decidido “separarse como pareja” pero que continuarían siendo “los mejores amigos”.

No obstante, lo que comenzó de forma pacífica se tornó complejo con el paso de los meses, principalmente por desacuerdos en torno a la repartición de los beneficios derivados de la franquicia de Magic Mike, que fue desarrollada durante su matrimonio.

La exitosa serie de películas que Tatum protagonizó y coprodujo fue uno de los mayores puntos de discordia en el divorcio. Jenna Dewan, a través de sus abogados, argumentó que los fondos para desarrollar las películas se originaron durante su matrimonio, con “fondos conyugales” y, por lo tanto, consideraba que tenía derecho a una parte proporcional de las ganancias.

La disputa más grande giró en torno a los derechos financieros de Magic Mike, que Dewan argumentó que se había desarrollado con fondos matrimoniales (Europa Press)

Tatum, por su parte, rechazó esta solicitud, defendiendo que nunca había ocultado sus finanzas ni negado a Dewan “su parte de los bienes o ingresos comunitarios”, citó Us Weekly sobre la disputa.

Además de la cuestión financiera, Dewan había solicitado que los juicios de custodia y financieros se llevaran a cabo de manera separada, lo que complicó aún más el proceso. Tatum se opuso a esta moción, alargando el conflicto legal.

Ambos volvieron a encontrar el amor

Tatum y Dewan, quienes se conocieron en el set de la película Step Up en 2006 y se casaron en julio de 2009, se habían distanciado incluso antes de la separación oficial en 2018.

Tras la ruptura, ambos encontraron nuevas parejas. Tatum comenzó una relación con la actriz y directora Zoë Kravitz, con quien se comprometió en 2024. Kravitz dirigió a Tatum en la película Blink Twice, un proyecto que marcó su regreso a la actuación después de un período de baja actividad profesional.

Tras separarse de Dewan, Channing Tatum comenzó una relación con Zoë Kravitz (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor, que también sorprendió como Gambito en Deadpool & Wolverine, explicó en 2022 que había hecho una pausa en su carrera para centrarse en ser padre: “El tiempo se me escapó. Realmente, ser papá me absorbió durante casi cuatro años. Me perdí haciendo eso”, consignó la agencia AP.

Por su parte, Dewan se comprometió con el actor Steve Kazee, con quien ha tenido dos hijos más, Callum, nacido en 2020, y la pequeña Rhiannon, nacida en junio de 2024.

Jenna Dewan también formó otra familia con Steve Kazee. Ambos tienen dos hijos juntos (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz ha comentado en varias ocasiones que la colaboración parental con Tatum no ha sido fácil, pero ambos ha hecho de su hija Everly una prioridad: “Siempre pongo a Evie en primer lugar. Así es como puedo manejar todas las cosas difíciles”.