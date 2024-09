Los tres clásicos de Pink Floyd que David Gilmour “ya no se siente cómodo interpretando”

El guitarrista de 78 años hará su regreso a los escenarios tras ocho años de ausencia, promocionando su nuevo álbum “Luck and Strange” (Photo by Roberto Panucci/Corbis via Getty Images)

David Gilmour, legendario ex guitarrista y vocalista de Pink Floyd, confirmó que tres temas legendarios de la banda han quedado fuera del setlist de su nueva gira. En una serie de declaraciones recientes, Gilmour compartió sus reflexiones sobre el repertorio de la banda de rock y su relación con estas canciones décadas después de su lanzamiento original.

En una entrevista con la revista Mojo, publicada el pasado 16 de septiembre, Gilmour (78) se refirió a los temas que presentaría en sus próximos conciertos. “Hay canciones del pasado que ya no me siento cómodo cantando”, confesó el músico.

Entre los temas que el veterano artista ha decidido dejar retirar de su setlist se encuentran tres de los mayores éxitos de Pink Floyd: “Run Like Hell”, “Another Brick in the Wall” y “Money”.

Los temas eliminados del setlist de David Gilmour incluyen “Run Like Hell”, “Another Brick in the Wall” y “Money”. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

“Amo ‘Run Like Hell’. Me encantó la música que creé para ella, pero todo ese ‘You’d better run, run, run…’ ahora lo encuentro bastante, no sé... un poco aterrador y violento”, explicó el guitarrista.

El músico también se refirió específicamente a “Another Brick in the Wall”, afirmando: “Es otra que no haré. No creo que la haya tocado con mi propia banda, pero ciertamente la toqué en el Pink Floyd post-Roger, en contra de mi mejor juicio”.

“Lo mismo con ‘Money’”, agregó. “No la haré”.

Estas declaraciones llegan en el contexto de la próxima gira de Gilmour, que marcará su regreso a los escenarios después de ocho años. El tour, que promociona su nuevo álbum “Luck and Strange”, incluirá presentaciones en ciudades como Londres, Roma, Los Ángeles y Nueva York, según informa Metro UK.

A pesar de la ausencia de las tres canciones mencionadas, Gilmour aseguró que los fans podrán escuchar otros temas emblemáticos de Pink Floyd. “Me voy a ceñir a las que son esencialmente mi música, y de las que me siento dueño”, anunció. Entre los temas que mencionó como posibles inclusiones en su setlist están “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” y “Shine On You Crazy Diamond”.

Gilmour expresó que considera la letra de “Run Like Hell” demasiado violenta para cantarla en la actualidad (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

Es importante señalar que la perspectiva de Gilmour sobre las piezas musicales de su banda ha sido vacilante en los últimos meses. Inicialmente, pareció sugerir que no tocaría ninguna canción de Pink Floyd, pero luego aclaró su posición.

En una entrevista posterior con The Washington Post, Gilmour matizó sus comentarios: “Bueno, estaré tocando canciones de Pink Floyd desde 1969 hasta 1994 y algunas de mi trayectoria solista. Las estoy orientando en una dirección determinada que parece encajar con lo que estoy haciendo ahora. No son muchas, pero he cambiado un poco de opinión. En un momento dado dije que no tocaría ninguna, pero obviamente estaba un poco malhumorado esa mañana”.

Paralelamente a estas discusiones sobre su repertorio en vivo, el compositor también ha hablado sobre la posible venta del catálogo musical de Pink Floyd. Según informes de Variety, la banda está en conversaciones avanzadas con Sony Music para vender sus derechos de música grabada por una suma que podría oscilar entre 400 y 500 millones de dólares.

Aunque algunas canciones emblemáticas quedarán fuera, Gilmour incluirá otros éxitos de Pink Floyd, como “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here”. (Archivo)

En una entrevista con Rolling Stone, Gilmour argumentó a favor de concretar esta venta: “Sueño con librarme de la toma de decisiones y las discusiones que implica mantener en funcionamiento ese legado”.

El guitarrista también abordó brevemente su relación con el ex bajista de Pink Floyd, Roger Waters. Cuando se le preguntó sobre sus desacuerdos, Gilmour respondió: “Como dije antes, él dejó nuestra banda de pop cuando yo tenía 30 años, y ahora soy un tipo bastante viejo, y la relevancia de eso ya no está ahí. Realmente no conozco su trabajo desde entonces. Así que no tengo nada que decir sobre el tema”.