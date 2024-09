David Gilmour no le teme un futuro de holograma con Pink Floyd

David Gilmour - "Dark and Velvet Nights"

El primer álbum de David Gilmour en nueve años es una empresa familiar. Polly Samson, su esposa novelista, escribió la mayor parte de la letra de ”Luck and Strange”, y su hija de 22 años, Romany, canta las armonías y lleva la voz cantante en la taciturna “Between Two Points”, que versiona una canción del dúo británico de indie-pop Montgolfier Brothers.

A sus 78 años, Gilmour dice que se siente liberado de su pasado, en particular de su medio siglo con Pink Floyd, que pasó de la música psicodélica underground londinense a convertirse en un best seller mundial que marcó el ritmo del rock progresivo en las décadas de 1970 y 1980. Pero su nuevo disco recordará inevitablemente a los fans de Floyd. La íntima y silenciosa fuerza vocal de ”Wish You Were Here” y “Comfortably Numb” sigue estando muy presente, al igual que las guitarras eléctricas melódicas que son inconfundiblemente suyas. En la canción que da título al disco, incluso aparece el fallecido teclista Richard Wright, en una jam grabada en 2007. Pero la música de “Luck and Strange” se mueve entre el pop barroco, el rock de estadios y las canciones folk sencillas. Hablando la semana pasada desde su casa al sur de Londres, Gilmour dijo, mientras trabajaba en su nueva música, que se sentía totalmente a gusto... Para ser un poco más fiel al momento que está viviendo.

—Normalmente les diría a todos mis héroes del rock: “Dios mío, por favor, que no participen en un álbum ni su mujer ni su marido. Y, desde luego, que no cante el niño”. Pero la letra de Polly es preciosa y, como dices, este álbum es tan suyo como tuyo.

—Eso es lo que digo. Y es cierto. Colaboramos en absolutamente todo. Le ayudo un poco con la investigación cuando escribe un libro. Y creo que sus letras son brillantes y que, especialmente en este álbum, con la música, se han unido para crear algo que para mí es realmente emocionante y satisfactorio.

Después de nueve años, David Gilmour ha publicado un nuevo disco de canciones originales

—Hay una sensación de paso del tiempo y de balance. Y de una melancólica sensación de que algo se ha perdido.

—El tema del envejecimiento es obviamente dominante. A Polly se le da muy bien meterse en la cabeza de la gente. Sobre el tema del covid, al principio existía la creencia, que resultó no ser cierta, de que un porcentaje considerable de la población podría haber muerto y, en particular, los ancianos, entre los que supongo que debo incluirme. Y ella estaba preocupada por todo eso. Y eso formaba parte de las conversaciones que mantuvimos durante ese periodo de tiempo.

—Hay dos cosas que has dicho que parecen acaparar titulares al hablar de este álbum. Empecemos diciendo que es el mejor álbum que has hecho desde The Dark Side of the Moon.

—Bueno, permíteme decir que recuerdo el momento en que me senté en la sala de control del Estudio 3 de Abbey Road en 1973 y escuché The Dark Side of the Moon entero, porque cuando la estás haciendo, es por partes, y vas uniendo partes y haciendo ediciones que conectan todas estas cosas. Y hubo un momento –el primer y único momento en que todos nos sentamos juntos y lo escuchamos hasta el final–. Fue un momento de gran alegría y satisfacción y la sensación de haber hecho un esfuerzo extra. Esa sensación es la que he tenido aquí. No es un álbum conceptual ni nada parecido, pero se siente como algo cohesionado. Y la emoción de escuchar este álbum hasta el final fue enorme. En casi todos los viajes de una hora que hago en coche cuando no estoy andando, vuelvo a escuchar el álbum, y me encanta.

Pink Floyd en tiempos del esplendor de "The Dark Side of the Moon", 1973

—El otro gran titular que has hecho es: “David Gilmour se retracta de tocar canciones de Pink Floyd en los conciertos”. ¿A qué viene eso? Primero dijiste que no tocarías ninguna. Ahora dices que tocarás algunas. ¿Qué deben saber los fans que acudan a estos conciertos?

—Bueno, estoy haciendo canciones de Pink Floyd desde 1969 hasta 1994 y algunas de mi trayectoria solista. Las estoy orientando en una dirección determinada que parece encajar con lo que estoy haciendo ahora. No son muchas, pero he cambiado un poco de opinión y en un momento dado dije que no tocaría ninguna, pero obviamente estaba un poco malhumorado esa mañana.

—¿Sientes algo especial cuando tocas una canción de 1973 o 1978, o es como si se tratara de un papel obligado que tiene que desempeñar para sus fans?

—Me encantan las canciones. No me avergüenzo de nuestra carrera. Hicimos grandes cosas. ¿Cómo podría no amarlo? Pero no me gustan más que las canciones de este álbum que estoy haciendo ahora, o algunas de las otras canciones en solitario que he hecho. Y me gustan algunas de las últimas canciones de Pink Floyd tanto como algunas de las primeras.

Tapa de "Luck and Strange", de David Gilmour

—Imagino que es complicado elegir esas listas de canciones. Como alguien que no era lo suficientemente mayor para los primeros Pink Floyd, me pregunto por qué no tocas algo de tus primeros discos en solitario, There’s No Way Out of Here o Blue Light.

—Bueno, esos dos primeros álbumes no los tengo en la lista. Esta vez los he escuchado. Simplemente no suena al yo que soy en este momento. Y eso es algo difícil de explicar. “There’s No Way Out of Here” era una canción encantadora, ¿sabes? De nuevo, era una versión, pero una gran canción, pero tengo tanto material para hacer que quiero hacer eso. Algunas cosas simplemente no hacen el corte al final. ¿Qué se puede hacer?

—Ha visto a muchos artistas vender sus másters o sus publicaciones. ¿Te lo estás planteando?

—Sí. La razón por la que quiero hacerlo es que no quiero cargar a mis hijos con todo ese legado. Y también estoy harto de la carga que supone cuidar de ese maldito legado durante los últimos 40 años, con las discusiones que hay. Y lo único que quiero es librarme de ello.

—No tienes miedo de lo que pase cuando te hayas ido. ¿Te conviertes en un holograma? ¿Te utilizarán en un anuncio de papel higiénico? Hace poco vi a Nick [Mason], tu compañero de Pink Floyd, hablando de una versión de Pink Floyd basada en la inteligencia artificial. ¿Te preocupan estas cosas?

—No. Estaré muerto. ¿A quién le importa lo que hagan los demás?

Fuente: The Washington Post.

[Fotos: Roberto Panucci/Corbis vía Getty Images; Michael Ochs Archives/Getty Images]