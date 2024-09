La madre de Chester Bennington habló sobre la nueva etapa de Linkin Park: “Me siento traicionada”

La madre de Chester Bennington expresó su malestar tras enterarse por internet de la incorporación de Emily Armstrong como nueva vocalista de Linkin Park (EFE/Kiko Huesca)

Susan Eubanks, madre del fallecido cantante Chester Bennington, expresó su descontento con la banda Linkin Park tras enterarse por internet de la incorporación de Emily Armstrong como nueva vocalista. Entre todo lo mencionado por Eubanks, quien dejó claro que no le ha agradado la decisión del grupo, afirmó sentirse engañada por el grupo, entre otras cosas, según comentó en una entrevista publicada por Rolling Stone.

En la entrevista, Susan explicó que los miembros de la agrupación musical se habían comprometido en informarle sobre cualquier decisión importante relacionada con la banda, pero finalmente no lo hicieron. “Me siento traicionada”, declaró. “Me dijeron que, si iban a hacer algo, me lo harían saber”, reveló. “No me informaron, y probablemente sabían que no estaría muy contenta. Estoy muy molesta por esto”, resaltó indignada.

Eubanks se sintió traicionada por los miembros de Linkin Park, quienes no cumplieron su promesa de informarle sobre decisiones importantes relacionadas con la banda (Archivo)

Eubanks mencionó que, aunque se había encontrado con Mike Shinoda y Joe Hahn en varias ocasiones, ninguno de ellos mencionó la posibilidad de una reunión o la incorporación de un nuevo miembro. Recordó que Shinoda se había comunicado con ella en el pasado para informarle sobre el lanzamiento de nuevas canciones con las voces de Bennington, pero que esta vez se sintió sorprendida al enterarse de la noticia a través de internet.

“Me enteré de que Emily Armstrong se unía a la banda en Google”, comentó Eubanks. “Cuando busco algo en Google, lo primero que aparece a menudo es Linkin Park. Y vi ese anuncio de ‘Tenemos un anuncio’. Esa semana, estaban en la cima de las búsquedas”, agregó la madre de Chester.

En una entrevista, Eubanks declaró que no fue informada sobre la incorporación de Emily Armstrong y se enteró de la noticia buscando en Google (Linkin Park/YouTube)

La molestia e indignación de Eubanks se intensificaron, según relató, cuando sintonizó la transmisión en vivo de la banda en la que anunciaban a Armstrong como la nueva vocalista.

“Pensé que su canto... Ni siquiera recuerdo lo que es [que estaba cantando], porque yo no quería oírlo. Fue sólo un momento. Pero era su —sólo voy a decirlo— chirrido con una nota muy alta. Y salí de allí lo más rápido que pude”, especificó Susan, quien claramente se enteró de manera inesperada de todo lo sucedido.

Susan Eubanks recordó que había tenido encuentros previos con Mike Shinoda y Joe Hahn, quienes nunca mencionaron la posibilidad de un nuevo miembro en la banda (captura: YouTube/LinkinPark)

El descontento de Eubanks se suma a las críticas de Jaime Bennington, hijo del difunto cantante, quien también manifestó recientemente su desaprobación por la elección de Armstrong como reemplazo de su padre. Draven acusó a la banda de haber traicionado la confianza de los fans.

Bennington utilizó su cuenta de Instagram para acusar a Mike Shinoda de “borrar silenciosamente la vida y el legado de mi padre en tiempo real... durante el mes internacional de la prevención del suicidio”. Jamie, además, publicó varios mensajes en los que criticaba a Armstrong, mencionando sus vínculos con la Iglesia de la Cienciología y su apoyo a Danny Masterson, condenado en 2023 por violación y sentenciado a 30 años de prisión.

Jaime Bennington, hijo de Chester Bennington, no está feliz con el camino que ha tomado Linkin Park tras la muerte de su padre (Instagram/ captura: Youtube/LinkinPark)

El cantante de The Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala, y su esposa Chrissie Carnell-Bixler, una de las mujeres que acusó a Masterson de agresión sexual, también se pronunciaron en contra de Armstrong. Bixler-Zavala compartió una publicación en la página de Instagram de Dead Sara, cuestionando si los fans de Armstrong estaban al tanto de su relación con Masterson.

Armstrong, cofundadora de la banda de rock Dead Sara, debutó con Linkin Park en un concierto en vivo el 5 de septiembre, junto al nuevo baterista Colin Brittain. Este evento marcó el lanzamiento del primer álbum de la banda desde la muerte de Chester Bennington en 2017, así como el inicio de una gira titulada “From Zero”.

Cedric Bixler-Zavala y su esposa Chrissie Carnell-Bixler, defensores de víctimas de agresión sexual, también se manifestaron en contra de Emily Armstrong por su apoyo a Danny Masterson (Instagram/emilyarmstrong)

La incorporación de Armstrong ha generado una fuerte reacción entre una parte de los seguidores de la banda, quienes debaten si el rol de la cantante es bueno o no. Cabe resaltar que hasta el propio Jaime Bennington ha enfrentado críticas de algunos fans, quienes lo han acusado de ser “cruel” y “agresivo” en sus comentarios, por lo que la situación aún es delicada.