Condiciones laborales extremas y acoso sexual: la oscura cara del reality show histórico de MrBeast

Condiciones laborales deplorables y acusaciones de acoso sexual cuestionan la integridad de los Beast Games. (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

MrBeast, una de las figuras más prominentes de YouTube, enfrenta serias acusaciones sobre las condiciones de trabajo de los concursantes en su reality show, que se perfilaba como una competencia histórica. La demanda colectiva presentada por cinco participantes de los Beast Games describe un entorno donde las promesas de una experiencia emocionante y justa se transformaron en un peligroso caos.

En lugar de la aventura esperada, los concursantes —cuyos nombres se reservaron— afirman haber sido sometidos a condiciones laborales extremadamente deficientes, con alimentación insuficiente, falta de pausas adecuadas y una atención médica escasa que puso en riesgo su salud. Este escenario desató una serie de señalamientos contra el creador de contenido y su equipo.

El problema se agrava con las graves denuncias de acoso sexual. Las participantes femeninas en los Beast Games describieron un ambiente de trabajo “tóxico”, donde fueron objeto de acoso constante por parte del personal de producción, según información de la agencia de noticias AP.

Las mujeres concursantes describen un ambiente “tóxico” con acoso sexual constante por parte del personal de producción (Instagram: Mr. Beast)

Aunque muchas de las acusaciones fueron editadas y tachadas en los documentos que se difundieron, en un esfuerzo por cumplir con las cláusulas de confidencialidad, según el medio estadounidense Rolling Stone, las concursantes aseguran que estas acciones fueron fomentadas por las condiciones creadas por los superiores.

Las mujeres afectadas no solo denuncian el maltrato sufrido, sino también el ambiente que supuestamente imperaba durante la producción de los Beast Games. “Sistemáticamente fomentaba una cultura de misoginia”, citó Rolling Stone.

“Esperaba que me desafiaran, pero no pensé que me tratarían como nada, menos que nada. Y como una de las mujeres, puedo decir que nos sentimos absolutamente en un ambiente hostil. Honestamente, no podrían habernos respetado menos, como personas, y mucho menos como empleadas, si lo intentaran”, dijo una mujer que forma parte del grupo de denunciantes, según la revista.

Jimmy Donaldson, el nombre real de MrBeast, aseguró AP que no recibió ninguna noticia sobre la demanda de los cinco concursantes.

La demanda acusa al programa Beast Games de engañar a los participantes sobre sus probabilidades de ganar el premio de 5 millones de dólares (Instagram/@mrbeast)

Tergiversación de las probabilidades a ganar

Las acusaciones también se centran en la tergiversación de las probabilidades de los concursantes para ganar el premio mayor de 5 millones de dólares. Según la demanda, el programa Beast Games habría violado las leyes de protección al consumidor de California, engañando a los participantes sobre sus verdaderas probabilidades de victoria.

Inicialmente, se les informó a los concursantes que competirían con aproximadamente 1.000 personas en la fase final en Las Vegas, pero al llegar, descubrieron que en realidad había el doble de competidores. Este aumento inesperado de participantes redujo drásticamente las posibilidades de ganar el premio, lo que, según los demandantes, constituiría publicidad engañosa, según información de AP.

Las leyes en California prohíben la tergiversación en sorteos y concursos, y los concursantes afirman que la producción no fue clara en cuanto a los números reales, lo que les afectó tanto emocional como económicamente.

Los concursantes descubrieron que la cantidad de competidores reales era el doble de la informada originalmente, lo cual reducía a la mitad sus probabilidades (@MrBeast - Amazon)

La compensación y los derechos laborales

Además de las condiciones laborales inseguras y la tergiversación de las probabilidades, la demanda presentada por los concursantes acusa a MrBeast y su equipo de no cumplir con los derechos laborales básicos.

Los participantes afirman que no recibieron el salario mínimo, pago de horas extras ni las pausas obligatorias para comer y descansar, estipuladas por las leyes laborales de California. Según los demandantes, su trabajo en el reality show se convirtió en el producto de entretenimiento que MrBeast vendió, sin que se les otorgara la compensación correspondiente.

Los participantes que se presentaron ante la justicia aseguran que no recibieron salario mínimo ni el pago de horas extras, en violación de las leyes laborales de California. (YouTube)

A lo largo de la producción, enfrentaron largas horas de filmación de los Beast Games sin acceso adecuado a alimentos o medicamentos, con lo que describen como un “sustento limitado”. Un concursante aseguró a Rolling Stone que solamente comió un poco de arroz durante los descansos de 15 minutos dentro de un turno total de 16 horas.

Según información de Rolling Stone, la demanda dice: “Los demandados emplearon un poder de negociación superior para obligar a los concursantes a firmar contratos abusivos con términos ilegales y obligaciones ilusorias y también caracterizaron erróneamente a los concursantes [redactado] para evitar las obligaciones laborales de los demandados según la ley de California”.