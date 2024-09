Emmy 2024: La histórica presentación en español de Gael García Bernal y Diego Luna

Gael García Bernal y Diego Luna realizaron una presentación en español durante los Emmys 2024, rompiendo con el formato tradicional

Durante la entrega de los Premios Emmy 2024 los destacados actores mexicanos, Gael García Bernal y Diego Luna, salieron al escenario y llevaron a cabo una presentación que rompió en cierta manera el formato usual de la gala. En un giro inesperado, los intérpretes decidieron realizar la presentación de los nominados y el ganador hablando en español. Este acto recibió una cálida reacción por parte de los asistentes.

Ambos artistas, reconocidos por su trayectoria tanto en Hollywood como en el cine internacional, anunciaron al ganador de la categoría Mejor dirección de una serie o película limitada. Durante la presentación, García inició comentando en inglés que fueron invitados a la gala para ayudar a incrementar la audiencia del evento: “Nos dijeron que los Emmys perdieron parte de la audiencia así que Diego y yo decidimos hacer algo para quitar las fronteras”.

García Bernal y Luna anunciaron al ganador de la categoría Mejor dirección en los Emmys, utilizando el español para conectar con la audiencia hispanohablante (REUTERS/Mario Anzuoni)

A continuación, Luna tomó la palabra en español, saludando a la audiencia y reconociendo a los hablantes del idioma: “Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a los Emmys”, comenzó Luna. “Un saludo a quienes hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país”, agregó seguido de varios aplausos.

Cabe mencionar que los actores se encontraban en la ceremonia en un momento especial, ya que próximamente estrenarán su serie “La máquina”. Su aparición ante el público de los Emmy 2024 fue tanto un honor como una muestra de este nuevo proyecto que promete ser un éxito.

El acalorado discurso de John Leguizamo para los latinos

John Leguizamo criticó los estereotipos limitados de los roles latinos en Hollywood, mencionando personajes como Tony Montana interpretado por Al Pacino

Cuando John Leguizamo comenzó su discurso en la 76ª edición de los Premios Emmy, hizo un balance de los logros de la industria del entretenimiento en términos de diversidad. Destacó lo que consideró una mayor representatividad en 2024, especialmente entre los nominados de origen latino. Una ironía permitió a Leguizamo romper el hielo: “Hice un buen negocio sacando un anuncio en el New York Times para que reconocieran a los candidatos de color... antes de darme cuenta de cuánto costaba”.

El actor, conocido por su papel en The Menu, no dudó en poner sobre la mesa su visión crítica sobre los estereotipos que han sido una constante para los actores latinos en Hollywood, mencionando los roles limitados a los “amantes latinos”, “criadas” y “pandilleros”. En una declaración contundente señaló: “No quejarse no cambia nada”. Y luego hizo un recuento de personajes latinos interpretados por actores no latinos, como Al Pacino en el papel del gángster cubano Tony Montana en Scarface y Natalie Wood como María en West Side Story.

Leguizamo reflexionó sobre su propio papel en la inclusión de Hollywood y mencionó que había optado por el silencio antes de tomar acciones visibles (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su tono habitual de mezcla de humor y reflexión, Leguizamo reflexionó sobre su propio papel dentro del ecosistema de inclusión de Hollywood. Se autodenominó uno de los “contratos de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de Hollywood”: D de Diligencia, E de Excelencia e I de Imaginación. Afirmó que todos los presentes en la sala se destacaban precisamente por esas características.

Leguizamo señaló que en los últimos años ha sido vocal sobre la necesidad de mayor inclusión. Subrayó que previamente había optado por el silencio, pero esa estrategia no había llevado a cambios reales. “Empezar a quejarse, tomar acciones más visibles e incluso invertir en anuncios para llamar la atención sobre el problema, fue crucial para ver cualquier avance”, comentó.

Leguizamo señaló que, aunque la lista de nominados en los Emmys 2024 muestra progreso, aún se necesita mayor representación de grupos excluidos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, remarcó que la lista de nominados de este año era prueba de que había progreso, pero que aún se necesitaban más historias de grupos excluidos, como los afroamericanos, asiáticos, judíos, árabes, LGBTQ+ y personas con discapacidades. Finalmente, la solemnidad ganó terreno en la última parte de su discurso: “Lo que veo esta noche me hace casi feliz y ciertamente menos enojado”. En medio de su mensaje, se dirigió a la audiencia recordando que, aunque la industria está avanzando, aún queda camino por recorrer.