Rock in Rio celebra 40 años: Travis Scott, Imagine Dragons y Zara Larsson fueron lo más destacado de las primeras jornadas

El festival conmemora 40 años desde su inauguración en 1985 en Río de Janeiro (REUTERS/TikTok)

El festival Rock in Rio celebra su décima edición en Río de Janeiro, conmemorando 40 años desde su inauguración en 1985.

La jornada inaugural del viernes 13 de septiembre estuvo dedicada al rap y trap, con el estadounidense Travis Scott como atracción principal.

Pese a un retraso de 42 minutos, Scott ofreció un espectáculo basado en su gira ‘Circus Maximus’, promoviendo su álbum Utopia (2023), sin dejar de lado éxitos como “Butterfly Effect” y “Highest in the Room”.

El rapero regresó a los escenarios de Brasil para demostrar que aún se mantiene como una de las figuras más importantes de la música (TikTok/@leticia05013)

Scott adaptó parte de la escenografía de su gira, simulando montañas y utilizando múltiples pantallas para crear un impactante espectáculo visual.

El rapero interactuó enérgicamente con el público, incluso bailando ‘sdp interlude’ con tres fans, y repitió varias veces su canción ‘Fe!n’, manteniendo la intensidad del show.

El sábado 14 de septiembre, la segunda jornada del festival, estuvo dominada por el pop rock, con Imagine Dragons cerrando la noche ante un público notablemente joven, incluyendo muchos niños y adolescentes acompañados por sus padres.

Imagine Dragons cerró la segunda jornada del festival con un espectáculo vibrante, interpretando éxitos como "Thunder" y "Believer" (REUTERS/Pilar Olivares)

La banda liderada por Dan Reynolds interpretó canciones de su último álbum Loom, como “Nice to Meet You”, junto a éxitos como “Thunder”, “Radioactive”, “Demons” y “Believer”.

Reynolds mostró su versatilidad musical al realizar un solo de batería durante “Radioactive”, supliendo la ausencia del baterista Daniel Platzman, quien dejó la banda el mes anterior.

El vocalista también se ganó al público con declaraciones de amor hacia Brasil y Río, ondeando la bandera brasileña en el escenario.

Fiel a su estilo de presentación vivo, el vocalista Dan Reynolds se retiró la camiseta para vibrar al máximo con sus fans brasileños durante el festival (TikTok/@weyler.souza)

El evento, que se extiende hasta el 22 de septiembre, se desarrolla en la Ciudad del Rock, un recinto de 385 mil metros cuadrados ubicado en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.

Con siete escenarios, el festival espera recibir a 700 mil espectadores a lo largo de sus siete jornadas.

People pose for a picture during the Rock in Rio music festival in Rio de Janeiro, Brazil, September 14, 2024. REUTERS/Pilar Olivares

Entre los artistas destacados del viernes, el rapero británico 21 Savage inició su presentación con un guiño al histórico concierto de Queen en el Rock in Rio de hace 40 años, interpretando “We Will Rock You”.

Acompañado por el DJ Marc B, animó al público durante una apertura de 15 minutos. Posteriormente, adoptó un tono más íntimo, centrándose en canciones de su álbum ‘Americn dream’ (2024).

No obstante, también incluyó colaboraciones con Drake y Post Malone, otros raperos que han actuado en ediciones anteriores del festival. 21 Savage concluyó su actuación con ‘Redrum’, su canción más conocida en Brasil por incluir un fragmento de ‘Serenata do Adeus’ de Vinicius de Morais.

21 Savage rindió homenaje a Queen tocando “We Will Rock You”, recordando el histórico concierto de Rock in Rio hace 40 años (REUTERS/Ricardo Moraes)

Zara Larsson se presentó en el escenario principal el sábado, ofreciendo una muestra de su pop enérgico y bailable. La artista sueca es conocida por éxitos internacionales como “Lush Life” y “Symphony”, este último se hizo recientemente viral en TikTok.

Vistiendo shorts con los colores de la bandera brasileña, Larsson hizo un esfuerzo por conectar con el público local.

Aunque su actuación recibió una respuesta mixta, con momentos de entusiasmo alternados con períodos de menor intensidad, logró destacar con la interpretación de sus canciones más populares.

Zara Larsson conectó con el público de Rock in Rio con su pop bailable y éxitos virales en TikTok (REUTERS/Pilar Olivares)

La funkera brasileña Ludmilla, ganadora de un Grammy Latino en 2022, brilló en el escenario principal con éxitos como “Rainha da Favela”, “Verdinha”, “Favela Chegou” y “Onda Diferente”.

Su actuación fue vista como una reivindicación tras haber sido relegada a escenarios secundarios en ediciones anteriores. La cantante demostró su versatilidad musical transitando entre pop, funk y pagode.

Ludmilla brilló en el escenario principal de Rock in Rio, mostrando su versatilidad musical con pop, funk y pagode.(REUTERS/Ricardo Moraes)

El sábado, además de Imagine Dragons, la banda OneRepublic cautivó al público con una selección de sus éxitos, incluyendo ‘Apologize’, ‘Run’, ‘Let’s Hurt Tonight’, ‘Sunshine’, ‘Counting Stars’ y ‘I Lived’. El vocalista Ryan Tedder lideró interpretaciones de canciones de otros artistas populares, como ‘Halo’ de Beyoncé y ‘Maps’ de Maroon 5.

Ryan Tedder y OneRepublic cautivaron al público interpretando éxitos propios y versiones de Beyoncé y Maroon 5 (REUTERS/Pilar Olivares)

El festival Rock in Rio 2024 se desarrolla bajo un calor inusual para la temporada, con temperaturas alcanzando los 40 grados centígrados en pleno invierno austral.

Esta situación ha llevado a los organizadores a tomar medidas especiales para la distribución de agua entre los asistentes, quienes en algunos casos esperaron hasta seis horas antes de la apertura de puertas.

El festival Rock in Rio espera reunir a 700 mil espectadores, con siete escenarios en el Parque Olímpico de Río de Janeiro (EFE/ Antonio Lacerda)

Entre las próximas atracciones del Rock in Rio se encuentran artistas de renombre como Ed Sheeran, Deep Purple, Shawn Mendes, Karol G, Katy Perry, Mariah Carey y Cyndi Lauper.

