Dua Lipa es la curadora del Festival de Literatura de Londres 2026: cómo será la programación en el Southbank Centre

Dua Lipa asume la curaduría del Festival de Literatura de Londres 2026, fusionando música y literatura para acercar nuevos públicos a la lectura - REUTERS/Aude Guerrucci

La próxima edición del Festival de Literatura de Londres tendrá como curadora a Dua Lipa, quien estará a cargo de la programación en el Southbank Centre durante el otoño de 2026.

La artista, reconocida globalmente por su carrera musical y su labor como promotora de la lectura, fue elegida para diseñar actividades con autores consagrados y emergentes, en el marco de las celebraciones por los 75 años del centro cultural.

Dua Lipa fue nombrada curadora del Festival de Literatura de Londres 2026 por su trabajo en acercar diversos públicos a la literatura y por su campaña sostenida en favor de la lectura, especialmente entre jóvenes. Su papel consistirá en organizar eventos presenciales, seleccionar autores invitados y proponer talleres gratuitos durante los 11 días del festival, integrando su plataforma Service95 como herramienta para reunir voces literarias consolidadas y nuevas al público del evento.

El Festival de Literatura de Londres 2026 celebrará el 75 aniversario del Southbank Centre con una programación multidisciplinar y actividades culturales innovadoras - crédito service95 / Instagram

La noticia fue confirmada por representantes del Southbank Centre, quienes describieron a la artista como una figura “con millones de seguidores” e influencia mundial. Dua Lipa, fundadora del club de lectura Service95 en 2023, manifestó sentirse “entusiasmada” por la oportunidad de dar visibilidad a dos de sus pasiones, “los libros y las mentes brillantes que los crearon”, según citó Evening Standard.

La cantante afirmó que ser la curadora del festival es un “sueño hecho realidad” y subrayó la relevancia del evento como uno de los momentos más importantes en el calendario literario de Londres.

El papel de Dua Lipa como promotora de la lectura y su club Service95

El impacto de Lipa como promotora cultural trasciende su éxito en la música. Desde la creación del club de lectura Service95 en 2023, la plataforma seleccionó mensualmente obras literarias y difundió entrevistas con autoras y autores como Margaret Atwood y Olga Tokarczuk a través de su pódcast, seleccionando tanto escritores consagrados como emergentes, según puntualiza The Guardian.

Con más de 87 millones de seguidores, Dua Lipa impulsa la literatura argentina hacia un público global, destacando obras de Selva Almada y Hernán Díaz - (Dua Lipa vía Instagram)

Su labor en la visibilización de libros de autoras y comunidades tradicionalmente poco representadas.

De acuerdo con The Telegraph, Service95 también se enfocó en eliminar barreras de acceso a la literatura, mediante iniciativas y campañas dirigidas a personas en situaciones de marginación o restricciones al acceso a libros. Dua Lipa enfatizó que su propósito es “dar voz y espacio a quienes no siempre lo han tenido”, abriendo nuevos espacios de conversación y participación cultural.

Mark Ball, director artístico del Southbank Centre, afirmó en Evening Standard que la cantante ha “inspirado a una nueva generación de lectores” a través de su “pasión por la palabra escrita y hablada”. Ball subrayó la importancia de incorporar figuras como Lipa en el festival, enfatizando el objetivo de conectar a públicos jóvenes con la literatura.

El impacto positivo de Dua Lipa en la promoción de la lectura juvenil se reconoce como una oportunidad para conectar a más jóvenes con los libros y el arte - REUTERS/Isabel Infantes

Significado del festival y su impacto social durante el 75 aniversario

La edición 2026 del Festival de Literatura de Londres coincide con el 75º aniversario del Southbank Centre y el Año Nacional de la Lectura en Reino Unido.

Según el propio centro y Service95, el festival se consolida como el evento dedicado a la literatura y a la palabra hablada más longevo de Londres, dentro de un programa multidisciplinar que incluye arte, música y exposiciones, como la intervención de Harry Styles y la muestra de Anish Kapoor.

Evening Standard informa que la ambición del festival es llegar a más de un millón de personas en más de 40 ciudades y pueblos del Reino Unido, reafirmando su misión de democratizar el acceso cultural.

El club de lectura Service95, creado por Dua Lipa, será una herramienta clave en la integración de voces literarias diversas en el Festival de Literatura de Londres - (Dua Lipa vía Instagram)

En este contexto, Ted Hodgkinson, jefe de literatura y palabra hablada del Southbank Centre, declaró a The Guardian que la colaboración con Lipa “atraerá a nuevos públicos” a espacios emblemáticos de la ciudad.

Hodgkinson destaca que el festival será “trascendental” para el centro, subrayando su potencial para “generar debate global en torno a los libros”. La edición 2026 servirá también como plataforma de diálogo entre generaciones y de impulso para la cultura durante un año esencial para la institución.

Programación, autores invitados y actividades para jóvenes

La programación contempla eventos presenciales, sesiones gratuitas, talleres y encuentros con autores, tanto consolidados como emergentes, según informaron los organizadores a The Telegraph.

El Festival de Literatura de Londres 2026 busca democratizar la cultura con iniciativas para eliminar barreras de acceso y atraer a un millón de personas en más de 40 ciudades - (Instagram)

Dua Lipa participará directamente en la selección de escritores para el fin de semana inaugural —el 24 y 25 de octubre— y estará al frente de las actividades durante los once días del festival.

El festival tendrá lugar del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2026. La programación completa y la venta de entradas se anunciarán en el verano previo al evento. Entre sus invitados históricos estuvieron Ai Weiwei, Margaret Atwood, Tom Hanks, Malala Yousafzai y Greta Thunberg; se espera que la próxima edición mantenga el legado al sumar nuevas voces literarias.

La propuesta de actividades estará enfocada especialmente en jóvenes, incluyendo experiencias digitales y colaboraciones con el mundo de los videojuegos. Los talleres y sesiones gratuitas buscan atraer a quienes mostraron bajo interés por la lectura y revitalizar el entusiasmo lector en todas las edades.

Las actividades del festival pondrán un fuerte énfasis en experiencias digitales y colaboraciones con videojuegos para revitalizar el interés lector entre los jóvenes - REUTERS/Nadja Wohlleben

Desafíos y oportunidades para la literatura juvenil en el Reino Unido

De acuerdo con Evening Standard, cifras recientes del National Literacy Trust reflejan una preocupación persistente: solo un 33 % de los niños entre ocho y dieciocho años leen libros en su tiempo libre, un descenso con respecto a mediciones anteriores. El retroceso es más pronunciado en estudiantes de primaria y en varones, haciendo de la baja en la lectura juvenil uno de los retos centrales para el festival.

Como respuesta, el Festival de Literatura de Londres implementará talleres y eventos dirigidos a captar la atención de jóvenes, empleando formatos actuales y actividades colaborativas. La organización, en conjunto con Evening Standard, enfatizó que la intención es revertir la tendencia y renovar el interés lector entre las nuevas generaciones.

La lectura, en distintas etapas y lugares del mundo, ofreció a muchas personas un espacio de refugio, crecimiento y descubrimiento, acompañando momentos de adaptación y tranquilidad a lo largo de la vida.