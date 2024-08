El rapero Travis Scott fue liberado tras su arresto en París por un altercado en un hotel de lujo

Travis Scott fue liberado tras pasar 36 horas bajo custodia policial en París, según informes de sus representantes y la fiscalía francesa (REUTERS/Twitter)

El rapero estadounidense Travis Scott fue puesto en libertad después de pasar 36 horas bajo custodia policial en París, según informaron representantes del artista y la fiscalía francesa.

Scott, cuyo nombre verdadero es Jacques Webster, fue arrestado en el hotel de lujo Georges V el viernes, tras un altercado con un guardia de seguridad. Según la oficina del fiscal de París, “la orden de detención para Travis Scott ha sido levantada y todos los procedimientos en su contra han sido terminados, ya que el incidente fue menor”, reportó Associated Press.

El cantante fue detenido luego de que la policía fuera alertada sobre una pelea en el hotel. El guardia de seguridad intentó intervenir en la disputa entre Travis y su guardaespaldas, lo que llevó a su arresto.

Travis asistió a la semifinal del torneo de baloncesto masculino en París y compartió imágenes de su noche en una discoteca (REUTERS/Brian Snyder) REUTERS

Los policías fueron avisados en el hotel Georges V y detuvieron a Travis Scott por violencia contra un agente de seguridad. La fiscalía parisina añadió que “la primera división de la policía judicial está a cargo de la investigación”.

Según AFP, “la liberación de Scott se produjo sin cargos debido a que la ofensa no estaba suficientemente establecida”. Scott se encontraba en París para presenciar los Juegos Olímpicos 2024 y asistió a la semifinal del torneo de baloncesto masculino, donde Estados Unidos se enfrentó a Serbia.

El rapero estadounidense fue detenido luego de que la policía fuera alertada sobre una pelea en el hotel Georges V (AP/Mark J. Terrill) AP

El artista de 33 años observó el partido desde la primera fila. Después del partido, subió imágenes a su cuenta de Instagram, que cuenta con 57 millones de seguidores, mostrando su noche en una discoteca.

Su detención en París se produjo a primeras horas de la mañana del viernes y la pelea ocurrió alrededor de las cinco de la mañana, a pocos pasos de los Campos Elíseos.

Tras la liberación del rapero, un representante de Scott confirmó a CBS News que estaban “en comunicación directa con las autoridades locales parisinas para resolver rápidamente este asunto y se proporcionarán actualizaciones cuando sea apropiado”.

La intervención del guardia de seguridad en la disputa entre Scott y su guardaespaldas llevó al arresto del artista (REUTERS/Sarah Meyssonnier) REUTERS

Las controversias en torno a Travis Scott

No es la primera vez que Travis Scott se enfrenta a problemas legales. El pasado junio, fue arrestado en Miami Beach por cargos menores de intrusión y embriaguez pública después de que, según los oficiales, se le encontrara en la marina de la ciudad gritando obscenidades a las personas en un yate y desobedeciendo la orden de retirarse.

Según el reporte de AP, en esa ocasión, Travis estaba “gritando obscenidades en un yate y no obedeció la orden de abandonar el área”.

No es la primera vez que Travis Scott enfrenta problemas legales; fue arrestado en Miami Beach el pasado junio por cargos menores (Miami-Dade Corrections and Rehab via REUTERS) via REUTERS

Por otro lado, a mediados de 2023, un gran jurado decidió que Scott y los organizadores del festival Astroworld no enfrentarán cargos criminales por la muerte de diez personas durante su presentación en noviembre de 2021 en Houston, Texas.

La fiscal del condado de Harris, Kim Ogg, anunció en una conferencia de prensa que no se había cometido ningún delito y que nadie era penalmente responsable de la tragedia. Destacó que, aunque personas inocentes murieron en el evento, una tragedia no siempre implica un crimen.

El jurado decidió que el cantante y los organizadores del festival Astroworld no enfrentarán cargos criminales por la tragedia de 2021 (Amy Harris/Invision/AP) Amy Harris/Invision/AP

Durante la presentación de Scott en el NRG Park, una multitud de 50 mil personas comenzó a empujar hacia el escenario, causando pánico, peleas y desmayos que resultaron en diez muertes, incluyendo dos menores de 15 años, y cientos de heridos.

A pesar de la decisión del jurado, Scott aún enfrenta demandas civiles por homicidio culposo, lesiones personales y negligencia.

Su abogado, Kent Schaffer, celebró la decisión y defendió la inocencia de Scott, subrayando los esfuerzos del rapero para frenar la tragedia durante el espectáculo.

Unas 10 personas murieron aplastadas durante el concierto de Scott, incluyendo dos menores de 15 años (Jamaal Ellis/Houston Chronicle via AP) AP

Travis Scott, uno de los artistas más influyentes en el ámbito del hip-hop, tiene en su haber más de 100 canciones que han ingresado al Billboard Hot 100, incluyendo cuatro sencillos que llegaron a ocupar el primer lugar: “Sicko Mode”, “Highest in the Room”, “The Scotts” y “Franchise”.

Desde su debut con el álbum Rodeo en 2015, ha visto un meteórico ascenso en su carrera musical.

Su relación intermitente con la empresaria y estrella de televisión Kylie Jenner también ha sido tema de interés mediático. La pareja tiene dos hijos, Stormi y Aire.