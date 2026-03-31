De la figura con pasado en el club que quiere volver a la formación inédita que prepara Úbeda: las novedades de Boca Juniors

Claudio Úbeda probó un 11 inusual en la práctica (Fotobaires)

El futbolista uruguayo Nahitan Nández, actualmente en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, manifestó su intención de regresar a Boca Juniors siete años después de su salida del club argentino, según información de TyC Sports. La directiva de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, ya inició acercamientos informales para incentivar su vuelta. Mientras tanto, Claudio Úbeda probó un 11 inédito en la práctica de este lunes, de cara al partido con Talleres.

El mediocampista de 30 años, por su parte, se encuentra a punto de ingresar en el último año de contrato con el Al-Qadsiah, vínculo que expira en junio de 2027 y que incluye una cláusula de salida de 5 millones de euros. Entre los planes de Nández figura el regreso a Sudamérica, con Boca como prioridad inmediata antes de un futuro retorno a Peñarol, el club donde se formó.

El propio jugador confirmó que mantiene contacto frecuente con la dirigencia xeneize, en especial con Riquelme, que lo considera uno de sus objetivos para el próximo mercado de transferencias. “Me mandó un mensaje en chiste diciendo si quería seguir de vacaciones o volver a Boca. Es la personalidad que tiene él”, contó en diálogo con El Espectador de Uruguay.

Nahitan Nández podría volver a Boca(Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

De acuerdo al reporte de TyC Sports, hasta el momento no se produjeron negociaciones formales. El club argentino evalúa replicar estrategias ya empleadas con otros futbolistas que debían desvincularse antes de negociar su llegada, como sucedió con Leandro Paredes y actualmente con Paulo Dybala.

Nández, quien defendió la camiseta de Boca entre 2017 y 2019 luego de llegar desde Peñarol, acumuló 67 partidos, seis goles y dos títulos con el club: la Superliga 2017/18 y la Supercopa 2018. También formó parte del plantel que disputó la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Bajo la gestión de Daniel Angelici, el conjunto de la Ribera embolsó cerca de 14 millones de dólares por la venta del uruguayo al Cagliari, donde militó durante cinco temporadas antes de firmar en el club saudí.

Por otro lado, Claudio Úbeda realizó este lunes una práctica en Boca Predio, donde ensayó un equipo con múltiples cambios defensivos y el ingreso de jugadores que vuelven de lesiones, preparando el enfrentamiento ante Talleres por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

Durante el ensayo, Leandro Brey fue elegido como arquero titular ante la ausencia de Agustín Marchesín, mientras que la defensa incluyó modificaciones notorias: Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida ocuparon los lugares de Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el mediocampo, la baja de Leandro Paredes por su participación con la Selección argentina propició el regreso de Tomás Belmonte como eje, acompañado por Milton Delgado y Ander Herrera, quien reemplazó al lesionado Santiago Ascacíbar.

El tridente de ataque se mantuvo sin variantes, con Tomás Aranda, Adam Bareiro y Miguel Merentiel desde el inicio, tras la ratificación de Aranda como titular luego de marcar su primer gol como profesional y mostrar mejoras en su rendimiento.

Para el partido que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, los hinchas visitantes dispondrán de alrededor de 11.000 entradas, según informó la boletería oficial de Talleres, que habilitó la venta para no socios con un precio de $100.000 por ticket, excluyendo el cargo de servicio. La adquisición se realizará mediante QR y requiere confirmación por correo electrónico antes del ingreso.