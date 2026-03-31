Estrategia, superación y agradecimiento: así fue la noche en que Joe Pyfer venció a Adesanya y dejó una lección de vida en UFC

Joe Pyfer revela que estuvo al borde del suicidio semanas antes de su victoria en UFC Fight Night 271 (Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

La victoria de Joe Pyfer en UFC Fight Night 271 marcó un punto de inflexión personal y profesional para el peleador estadounidense: tras imponerse por nocaut técnico ante Israel Adesanya en la Climate Pledge Arena de Seattle, conmocionó a la audiencia al revelar en el octágono que, semanas antes, estuvo al borde del suicidio.

Su testimonio, recogido por el portal especializado MMA Junkie, expuso la gravedad de la crisis que enfrentó y la relevancia del acompañamiento espiritual y profesional en su recuperación.

El origen de la crisis y la búsqueda de ayuda

De acuerdo con Joe Pyfer, la crisis emocional se originó en un sentimiento de culpa tras causar daño a una persona cercana, situación que lo llevó a una etapa de autodestrucción y aislamiento.

El peleador estadounidense atribuye su recuperación a la fe y al acompañamiento de su equipo de entrenadores

El peleador recurrió a terapia psicológica y, en ese proceso, experimentó una transformación espiritual que, según relató, resultó decisiva para su estabilidad mental y su retorno competitivo.

Pyfer subrayó que el respaldo de su equipo de entrenadores y la fe renovada fueron los pilares para superar ese momento crítico y reencontrarse con la fortaleza necesaria para competir en el principal escenario de las artes marciales mixtas.

Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea, Joe Pyfer profundizó sobre las causas de su crisis personal y el impacto de su entorno inmediato.

Infancia, autodestrucción y revelación espiritual

La infancia de Joe Pyfer estuvo marcada por el caos familiar y ciclos de autodestrucción que impactaron su vida personal y profesional (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

El estadounidense explicó que vivió una infancia marcada por el caos familiar y que, aunque su historia no es única, atravesó ciclos de autodestrucción que lo llevaron a cuestionar el sentido de su vida. “Nací para pelear. Nací en medio del caos en una familia complicada, como les pasa a muchos chicos. No es que mi caso sea más especial. Fui víctima de mi propia autodestrucción”, declaró.

El peleador enfatizó que su sufrimiento no estuvo relacionado con consumos problemáticos, sino con una insatisfacción existencial y una ruptura afectiva que detonó su crisis. “Le rompí el corazón a muchas personas que me rodean, especialmente a una persona a la que nunca volveré a dañar”, manifestó.

Su búsqueda de ayuda incluyó sesiones de terapia y un proceso introspectivo que culminó con un sueño revelador, en el que sintió que su vida podía cambiar a partir de la fe. “En ese sueño, sentí que Dios me eligió, que tomó mi mano y me dio una vida restaurada, una vida renovada”, compartió.

Recuperación y el rol de la fe

La transformación espiritual fue clave en la estabilidad mental y el regreso competitivo de Joe Pyfer en UFC (Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Pyfer relató que, tras ese proceso interno y el acompañamiento profesional, experimentó una sensación de alivio y libertad inédita. “Lo único que puedo decir es que siento que toda la presión del mundo se fue, que las expectativas del mundo se esfumaron. Me siento verdaderamente libre”, afirmó en declaraciones recogidas por MMA Junkie.

El luchador hizo hincapié en la importancia de la fe y de la oración en su proceso de sanación. “Solo quiero mostrarles que uno puede cambiar, puede ser mejor hombre, y Dios es real. Jesús es real. Hay formas en las que uno está llamado a vivir, y esas son las que sigo”, señaló.

Pyfer atribuyó su victoria a la constancia en la oración y al trabajo mental realizado en los días previos, asegurando que se sintió “la persona más calmada, feliz y agradecida” de su vida.

El combate: estrategia y ejecución

La victoria sobre Israel Adesanya simboliza un nuevo comienzo en la carrera de Joe Pyfer, centrado en la superación y la fe (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En el aspecto deportivo, Joe Pyfer logró una de sus victorias más resonantes al imponerse a uno de los nombres más destacados en la historia del peso medio de la UFC.

El desenlace llegó en el segundo asalto, cuando Pyfer ejecutó un derribo, realizó una transición precisa al jiu-jitsu y concluyó la pelea con una serie de golpes en el suelo, sellando el nocaut técnico.

El peleador agradeció especialmente la preparación junto a Nicky Rodriguez, reconocido grappler internacional, y Jonavin Webb, ambos miembros clave de su equipo técnico. La estrategia implementada por Pyfer reflejó no solo su preparación física, sino también su capacidad de adaptación táctica frente a un adversario de la talla de Israel Adesanya, a quien describió como “el mejor peso medio de todos los tiempos y una gran persona”.

Un nuevo comienzo tras la adversidad

Tras su victoria, Pyfer inicia un nuevo capítulo en la UFC, enfocado en la reconstrucción emocional y el fortalecimiento de la fe y el equipo (Mandatory Credit: Rich Storry-USA TODAY Sports)

El significado de la semana y el triunfo para Pyfer trascendió lo meramente deportivo. El luchador estadounidense enfatizó que los cambios internos, la reconstrucción emocional y el apoyo de su entorno resultaron tan determinantes como cualquier éxito alcanzado dentro del octágono.

Según la cobertura de MMA Junkie, Pyfer inicia así una nueva etapa en su carrera, marcada por la superación de una crisis profunda y el fortalecimiento de los lazos con su equipo y su fe.