Canal de Panamá da más tiempo a empresas para participar en proyectos de gasoducto y puertos

El corredor energético contempla el transporte interoceánico de combustibles como etano, propano y butano, y el proyecto prevé plantas en cada una de las salidas de la vía acuática. EFE

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publicó adendas a los pliegos de precalificación para los proyectos del corredor energético y las terminales de trasbordo en Corozal y Telfers, incorporando ajustes en los procesos tras la retroalimentación del mercado, en una etapa clave para la estructuración de estas iniciativas estratégicas.

Las modificaciones incluyen la ampliación del plazo para la presentación de consultas hasta el 8 de abril de 2026 y la extensión de la fecha límite para la entrega de documentos de precalificación hasta el 8 de junio de 2026, con el objetivo de facilitar la participación de empresas interesadas en estos desarrollos de gran escala.

Estos proyectos fueron anunciados como parte de la estrategia del Canal para diversificar sus ingresos y fortalecer su papel como hub logístico global, mediante la incorporación de nuevas líneas de negocio vinculadas al transporte energético y al manejo de carga contenerizada, en un contexto de transformación del comercio internacional.

El corredor energético contempla el desarrollo de un sistema de transporte interoceánico de combustibles, que incluiría un gasoducto con capacidad para movilizar productos energéticos entre el Atlántico y el Pacífico, permitiendo reducir tiempos logísticos frente a rutas marítimas más largas y costosas.

Este proyecto ha sido estimado con una inversión que podría ubicarse entre $4,000 millones y $8,000 millones, dependiendo de su alcance final, y estaría diseñado para manejar etano, propano y butano,, lo que lo posiciona como una infraestructura clave dentro del nuevo mapa energético regional.

La inversión del proyecto energético se estima entre $4,000 millones y $8,000 millones. (Foto: Shutterstock)

En paralelo, la ACP impulsa el desarrollo de dos terminales portuarias en Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, con el objetivo de ampliar la capacidad de trasbordo de contenedores del país y aprovechar su ubicación estratégica en las rutas comerciales globales.

Ambos proyectos portuarios han sido estimados en alrededor de $2,600 millones en conjunto, y buscan aumentar la capacidad logística del país con instalaciones diseñadas para recibir buques de gran calado, en línea con las exigencias del comercio marítimo moderno y la expansión del Canal ampliado.

El plan busca diversificar ingresos más allá del tránsito de barcos por la ruta de 82 kilómetros. REUTERS/Enea Lebrun

Las terminales permitirían fortalecer la posición de Panamá frente a otros centros logísticos de la región, en un contexto donde la competencia por el trasbordo de carga se intensifica, especialmente en el Caribe y Centroamérica, donde varios países han impulsado proyectos similares en los últimos años.

Las adendas publicadas por la ACP buscan mejorar la claridad de los requisitos, optimizar la estructura del proceso y garantizar una mayor transparencia, elementos clave para atraer a operadores internacionales con experiencia en el desarrollo y gestión de este tipo de infraestructuras.

El proceso de precalificación es el primer paso antes de la licitación formal, en la que se definirán los concesionarios encargados de ejecutar y operar los proyectos, bajo esquemas que combinan inversión privada con supervisión estatal, en línea con el modelo utilizado históricamente en el Canal.

Los puertos de Corozal y Telfers buscan ampliar el trasbordo de contenedores. REUTERS/Enea Lebrun

Estas iniciativas forman parte de la Visión Estratégica 2025-2035 del Canal de Panamá, que busca consolidar nuevas fuentes de ingreso y reducir la dependencia exclusiva del tránsito de buques, en un escenario marcado por cambios en las cadenas de suministro y la demanda global de servicios logísticos.

El desarrollo del corredor energético y de los nuevos puertos también apunta a generar empleo, atraer inversión extranjera y dinamizar sectores vinculados a la infraestructura, el transporte y la energía, con impacto en distintas regiones del país donde se ubicarán estos proyectos.

Dentro de su plan de inversiones, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) también contempla el desarrollo de un corredor terrestre orientado a mejorar la movilidad de carga entre las ciudades de Panamá y Colón, con el objetivo de optimizar la conectividad logística, reducir tiempos de traslado y fortalecer la eficiencia en el transporte intermodal dentro del país.

A esto se suma la evaluación de la construcción de un nuevo embalse, una obra clave para incrementar la capacidad de almacenamiento de agua del sistema canalero, en un contexto marcado por la variabilidad climática y la necesidad de garantizar la operatividad sostenible del Canal, especialmente durante períodos de sequía que afectan el nivel de los lagos.