El VAR entra en una nueva era en el fútbol argentino: los ajustes que pidió la Dirección Arbitral de la AFA

Facundo Tello, árbitro mundialista en 2022, observa una jugada en la pantalla del VAR

La implementación del VAR en el fútbol argentino entra en una nueva etapa. La AFA dispuso una serie de ajustes en su aplicación con un objetivo operativo concreto: agilizar los tiempos de decisión y mejorar la claridad de los fallos arbitrales.

Las medidas fueron definidas por la Dirección Nacional de Arbitraje que encabeza Federico Beligoy, y desde el miércoles pasado comenzaron a comunicarse a los equipos arbitrales.

Comunicación en vivo de las decisiones

Uno de los cambios centrales es la incorporación de un sistema mediante el cual el árbitro deberá explicar por audio en el estadio las decisiones adoptadas tras una revisión del VAR. Con el mayor poder de síntesis y con los detalles técnicos, acorde al protocolo enviado por FIFA.

El mecanismo busca que la resolución sea inmediata también para el público, evitando tiempos adicionales de interpretación externa.

Ajustes para sostener el ritmo de juego

En paralelo, se dispusieron medidas complementarias vinculadas al desarrollo del partido. Entre ellas, la implementación del sistema de múltiples pelotas distribuidas alrededor del campo, que permite acelerar las reanudaciones y reducir interrupciones. Que se les explique claramente a los capitanes y a los alcanzapelotas cuáles son estrictamente las medidas que se adoptarán.

Estas modificaciones se articulan con el funcionamiento del VAR en tanto apuntan a evitar pausas prolongadas durante el juego.

Criterios técnicos: intervención y tiempos

Los ejes principales de las medidas fueron:

• Intervención acotada

El VAR deberá actuar únicamente en situaciones de error claro, evitando revisiones extensivas o interpretaciones amplias.

• Decisiones en menor tiempo

Se indicó reducir la duración de los chequeos para evitar demoras innecesarias en el desarrollo del partido.

• Sostener la decisión de campo

En acciones que no presenten evidencia concluyente, se prioriza la decisión original del árbitro.

Penal: parámetros más definidos

Otro de los puntos abordados fue el criterio en jugadas dentro del área. Se estableció que:

• El contacto por sí solo no determina infracción

• La sanción debe basarse en acciones claras y comprobables

• El VAR no debe intervenir en situaciones interpretativas sin

evidencia suficiente

Un enfoque centrado en la fluidez y la claridad

Las modificaciones introducidas por la AFA configuran un esquema en el que el VAR mantiene su rol como herramienta de corrección, pero con límites operativos más definidos.

El énfasis está puesto en:

• Reducir tiempos de revisión

• Evitar interrupciones prolongadas

• Y clarificar las decisiones en tiempo real

En ese marco, el objetivo es ordenar la aplicación del sistema dentro de los parámetros reglamentarios y del desarrollo dinámico del juego.

Este replanteo del uso del VAR, que vuelve a las fuentes, comenzará a regir en los próximos compromisos. Este martes se medirán Aldosivi y Argentinos Juniors, por la fecha 7 del Torneo Apertura, mientras que el miércoles se iniciará la jornada 13, que cuenta como plato fuerte con el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, el sábado desde las 17.30. Además, el Talleres de Carlos Tevez recibirá el jueves a Boca Juniors y River Plate será local ante Belgrano el domingo desde las 18.