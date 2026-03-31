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Buenos Aires será la sede del Campeonato Sudamericano de sumo

La edición número 30 del torneo proyecta a la ciudad como epicentro del deporte amateur con la participación de jóvenes talentos

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Campeonato sudamericano de sumo en Argentina
El Campeonato sudamericano de sumo se realizará en Argentina (@sumoargentina)

La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una nueva edición del sumo continental, en una cita que promete reunir a los máximos referentes del deporte en la región. El Centro Okinawense en la Argentina, ubicado en el barrio de San Cristóbal, será el escenario del 30° Campeonato Sudamericano de sumo, que se celebrará el 25 de abril y marcará un paso clave para la proyección internacional de la disciplina.

La competencia, organizada por la Asociación de Sumo de la República Argentina, congregará a delegaciones de seis países sudamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se espera que más de 300 personas asistan como público presencial, en una jornada donde el sumo amateur volverá a ser protagonista en la capital del país, que ya fue sede del torneo en cinco ocasiones anteriores.

Campeonato sudamericano de sumo en Argentina
El 30° Campeonato Sudamericano de sumo será el 25 de abril (@sumoargentina)

El certamen ofrecerá las categorías masculina y femenina, con la realización paralela del 18° Campeonato Sudamericano de Sumo Femenino y el Torneo Abierto Internacional “Amistad” 2026, lo que permitirá la participación de atletas de diferentes niveles y edades.

El sudamericano de sumo de este año adquiere una relevancia especial como continuidad del hito alcanzado por la selección juvenil argentina en la Hakuho Cup de Japón, la competencia juvenil más importante del mundo. En la edición 2026, por primera vez participaron niñas, y Argentina tuvo a una pequeña representante, Tauriel Barreira, de 10 años, junto a Matías Yuichi Wakugawa, de 11 años.

La organización del torneo en Buenos Aires representa una oportunidad única para consolidar apoyos y aspirar a que en 2027 más niños argentinos practiquen el deporte en grandes competencias. El evento no solo pone en valor la capacidad del país para albergar competencias internacionales, sino que refuerza el trabajo de desarrollo y profesionalización que impulsa la Asociación de Sumo local.

Campeonato sudamericano de sumo en Argentina
El torneo combinará competencia, tradición japonesa y experiencias para el público (@sumoargentina)

El campeonato también está vinculado a un proyecto de declaración en trámite en la Legislatura porteña, que propone declarar de Interés Deportivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al torneo. La iniciativa, impulsada por la legisladora Patricia Glize y acompañada por otros legisladores, busca reconocer institucionalmente la importancia del evento y el aporte de la organización argentina en la difusión del sumo en el país.

La jornada no solo ofrecerá combates de alto nivel, sino que incluirá experiencias interactivas para el público, como activaciones, demostraciones y pruebas de productos. Además, se prevé la generación de contenido co-brandeado junto a los atletas, proyectando una imagen internacional para Buenos Aires como punto de referencia del sumo amateur en la región.

Campeonato sudamericano de sumo en Argentina
Seis países disputarán el título sudamericano de sumo en el Centro Okinawense (@sumoargentina)

El campeonato sudamericano de sumo se consolidó como la máxima competencia de la especialidad en Sudamérica y la puerta de acceso para quienes aspiran a competir a nivel mundial. La edición 2026 será clave para estrechar los lazos con la comunidad del sumo y promover la participación juvenil, en un contexto donde la inclusión y la diversidad de género ya forman parte de la agenda deportiva.

Para los organizadores, la cita en el Centro Okinawense en la Argentina será una jornada “de deporte, cultura y tradición japonesa”, en la que convergerán tanto los valores del sumo como el espíritu de integración sudamericana.

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