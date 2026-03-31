Venezuela

El nuevo ministro de Defensa de Venezuela ordenó a la Guardia Nacional reforzar la vigilancia durante la Semana Santa

Gustavo González López instruyó a los comandantes a “optimizar las capacidades operativas” y asegurar la disposición de los efectivos para responder ante cualquier eventualidad

Guardar
Un hombre en traje oscuro sonríe a un oficial militar uniformado con boina roja y múltiples insignias, mientras conversan frente a un vehículo gris
El ahora Ministro de la Defensa, GJ Gustavo González López con el director de la CIA en su breve visita a Caracas

El nuevo ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, reunió este lunes a los altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana para ordenar un refuerzo del control interno durante el asueto de Semana Santa. La directiva se da en medio de la crisis eléctrica y el aumento de las fallas en servicios básicos, que continúan afectando a amplias zonas del país.

González López, designado por Delcy Rodríguez tras la salida de Vladimir Padrino López, instruyó a los comandantes a “optimizar las capacidades operativas” y asegurar la disposición de los efectivos para responder ante cualquier eventualidad.

El mensaje del ministro, transmitido por la cartera de Defensa, enfatizó la necesidad de fortalecer la “garantía del orden y la paz” y de mantener alineada a la Guardia Nacional bajo la doctrina oficialista.

La reunión se realizó tras la orden presidencial de suspender actividades laborales y educativas durante la Semana Santa.

El régimen chavista anunció el despliegue de más de 229.000 funcionarios, incluyendo militares, policías y bomberos, para reforzar la presencia estatal en calles, carreteras, templos y centros turísticos.

El asueto extendido fue justificado por Delcy Rodríguez como una medida para ahorrar energía en medio de cortes y fallas reportadas en numerosos estados.

diputado leon liberado
El nuevo ministro de Defensa de Venezuela ordenó a la Guardia Nacional reforzar la vigilancia durante la Semana Santa

Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones civiles lo consideran una maniobra para reducir la exposición pública a los apagones y limitar el riesgo de protestas masivas. La decisión deja fuera de la suspensión a los servicios esenciales, pero afecta la rutina de millones de venezolanos, que enfrentan restricciones en el acceso a electricidad, agua y transporte.

Durante su intervención, González López reiteró que la misión de la Guardia Nacional Bolivariana es “garantizar el orden interno” y proteger la paz, con especial atención a la vigilancia de actividades religiosas y los desplazamientos durante los días de asueto.

Ordenó a sus comandantes “redoblar la disciplina” y mantener la lealtad al proyecto político chavista, en línea con la estrategia oficial de control social y contención de la disidencia.

El relevo en el Ministerio de Defensa responde a la intención de Delcy Rodríguez de renovar el alto mando militar y consolidar la seguridad interna ante el desgaste institucional y la presión económica. La militarización de la vida cotidiana y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad se han convertido en mecanismos centrales del régimen chavista para controlar el malestar social y evitar manifestaciones.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, con blazer celeste y gafas, camina junto a un hombre con traje oscuro y otro con uniforme militar verde oliva y boina roja
Delcy Eloína Rodríguez Gómez designó al exjefe del SEBIN, GJ (Ej) Gustavo González López como ministro de la Defensa

El estado de Zulia, epicentro histórico de los apagones, volvió a ser noticia por cortes que superan las ocho horas diarias, afectando hospitales, comercios y hogares.

La administración chavista atribuye el aumento del consumo eléctrico a un supuesto crecimiento económico, mientras la oposición y expertos responsabilizan al chavismo y a Corpoelec por el deterioro de la infraestructura y la falta de inversiones.

El plan de seguridad para Semana Santa prevé la presencia reforzada de uniformados en puntos estratégicos, patrullajes en zonas urbanas y rurales, y vigilancia en instalaciones eléctricas y vías de comunicación.

El asueto decretado busca evitar movilizaciones y protestas durante una semana especialmente sensible. Analistas interpretan la medida como una táctica para contener el malestar social y mantener la estabilidad a través de la vigilancia y la restricción de libertades. Bajo la conducción de González López, identificado con el ala dura del chavismo, la gestión de la seguridad interna busca priorizar el control militar y policial sobre la resolución de los problemas estructurales del país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaGustavo González LópezDelcy RodríguezSemana SantaRacionamiento eléctricoÚltimas Noticias AméricaTransición en VenezuelaGuardia Nacional BolivarianaVladimir Padrino LópezRégimen chavistaConsumo eléctricoServicios básicos

Últimas Noticias

Estados Unidos dijo que la reapertura de su embajada en Caracas es solo el primer paso del plan de Trump

La encargada de negocios de Washington en Venezuela, Laura Dogu, detalló que la sede priorizará el diálogo con empresarios, actores políticos y la sociedad civil como parte de la estrategia de reconstrucción bilateral

Estados Unidos dijo que la reapertura de su embajada en Caracas es solo el primer paso del plan de Trump

La embajada de Estados Unidos reanuda sus actividades en Caracas después de siete años

La representación diplomática directa regresará a Venezuela, permitiendo que el personal del país norteamericano retome operaciones tras haberse trasladado a Bogotá en 2019 debido a la crisis bilateral

La embajada de Estados Unidos reanuda sus actividades en Caracas después de siete años

Un oficial venezolano sancionado por EEUU fue designado como director de Inteligencia de la Guardia Nacional

El General de División Bladimir Humberto Lugo Armas también fue imputado por el Ministerio Público en 2017 por violaciones a los derechos humanos cuando se desempeñaba como jefe del comando que custodiaba el Palacio Federal

Un oficial venezolano sancionado por EEUU fue designado como director de Inteligencia de la Guardia Nacional

Venezuela retomó la administración de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos

La presencia diplomática venezolana en territorio estadounidense permitirá retomar los trámites consulares, beneficiando a la población caribeña

Venezuela retomó la administración de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos

El mensaje publicado en las redes del ex dictador Maduro dos días después de su comparecencia ante la Corte de Nueva York

Se trata del primer mensaje difundido por la pareja desde su captura el pasado 3 de enero en Caracas

El mensaje publicado en las redes del ex dictador Maduro dos días después de su comparecencia ante la Corte de Nueva York
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Zendaya conquistó la alfombra roja en Roma: claves de su look inspirado en Cate Blanchett

Zendaya conquistó la alfombra roja en Roma: claves de su look inspirado en Cate Blanchett

Semana Santa: cómo proteger la piel del sol y evitar quemaduras durante los días festivos

Ximena Navarrete borra video de vacaciones en Japón con su esposo Juan Carlos Valladares, diputado con 51 faltas en la cámara

‘MasterChef 14’ inicia temporada con su primer expulsado en una gala llena de novedades y emociones

Subsidio de $500.000 por La Niña: Ungrd amplió plazo hasta el 1 de mayo para que 77.000 afectados accedan al beneficio

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu evita "calendarios" en la guerra contra Irán pero asegura haber logrado "más de la mitad" de objetivos

Netanyahu evita "calendarios" en la guerra contra Irán pero asegura haber logrado "más de la mitad" de objetivos

Pentágono niega que Hegseth intentara comprar acciones de defensa antes de guerra con Irán

El Kospi surcoreano baja casi un 4 % en la apertura tras amenazas de Trump contra Irán

Mas de 5.000 voluntarios se desplegarán en elecciones de Perú para realizar conteo rápido

Fanáticos de BTS se unen a la campaña de un millón de árboles en Machu Picchu

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa es la curadora del Festival de Literatura de Londres 2026: cómo será la programación en el Southbank Centre

Dua Lipa es la curadora del Festival de Literatura de Londres 2026: cómo será la programación en el Southbank Centre

El fenómeno de “Golden”: cómo una canción de película rompió récords y emocionó al mundo

“Por supuesto, lo que sea”, la respuesta de Catherine O’Hara que cambió la vida de Emily Hampshire

Taylor Swift enfrenta demanda por el título de su álbum “The Life of a Showgirl”

El insólito trofeo de Zendaya y Tom Holland que asombró a Robert Pattinson: “Es uno de mis mayores tesoros”