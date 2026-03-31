El ahora Ministro de la Defensa, GJ Gustavo González López con el director de la CIA en su breve visita a Caracas

El nuevo ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, reunió este lunes a los altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana para ordenar un refuerzo del control interno durante el asueto de Semana Santa. La directiva se da en medio de la crisis eléctrica y el aumento de las fallas en servicios básicos, que continúan afectando a amplias zonas del país.

González López, designado por Delcy Rodríguez tras la salida de Vladimir Padrino López, instruyó a los comandantes a “optimizar las capacidades operativas” y asegurar la disposición de los efectivos para responder ante cualquier eventualidad.

El mensaje del ministro, transmitido por la cartera de Defensa, enfatizó la necesidad de fortalecer la “garantía del orden y la paz” y de mantener alineada a la Guardia Nacional bajo la doctrina oficialista.

La reunión se realizó tras la orden presidencial de suspender actividades laborales y educativas durante la Semana Santa.

El régimen chavista anunció el despliegue de más de 229.000 funcionarios, incluyendo militares, policías y bomberos, para reforzar la presencia estatal en calles, carreteras, templos y centros turísticos.

El asueto extendido fue justificado por Delcy Rodríguez como una medida para ahorrar energía en medio de cortes y fallas reportadas en numerosos estados.

El nuevo ministro de Defensa de Venezuela ordenó a la Guardia Nacional reforzar la vigilancia durante la Semana Santa

Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones civiles lo consideran una maniobra para reducir la exposición pública a los apagones y limitar el riesgo de protestas masivas. La decisión deja fuera de la suspensión a los servicios esenciales, pero afecta la rutina de millones de venezolanos, que enfrentan restricciones en el acceso a electricidad, agua y transporte.

Durante su intervención, González López reiteró que la misión de la Guardia Nacional Bolivariana es “garantizar el orden interno” y proteger la paz, con especial atención a la vigilancia de actividades religiosas y los desplazamientos durante los días de asueto.

Ordenó a sus comandantes “redoblar la disciplina” y mantener la lealtad al proyecto político chavista, en línea con la estrategia oficial de control social y contención de la disidencia.

El relevo en el Ministerio de Defensa responde a la intención de Delcy Rodríguez de renovar el alto mando militar y consolidar la seguridad interna ante el desgaste institucional y la presión económica. La militarización de la vida cotidiana y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad se han convertido en mecanismos centrales del régimen chavista para controlar el malestar social y evitar manifestaciones.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez designó al exjefe del SEBIN, GJ (Ej) Gustavo González López como ministro de la Defensa

El estado de Zulia, epicentro histórico de los apagones, volvió a ser noticia por cortes que superan las ocho horas diarias, afectando hospitales, comercios y hogares.

La administración chavista atribuye el aumento del consumo eléctrico a un supuesto crecimiento económico, mientras la oposición y expertos responsabilizan al chavismo y a Corpoelec por el deterioro de la infraestructura y la falta de inversiones.

El plan de seguridad para Semana Santa prevé la presencia reforzada de uniformados en puntos estratégicos, patrullajes en zonas urbanas y rurales, y vigilancia en instalaciones eléctricas y vías de comunicación.

El asueto decretado busca evitar movilizaciones y protestas durante una semana especialmente sensible. Analistas interpretan la medida como una táctica para contener el malestar social y mantener la estabilidad a través de la vigilancia y la restricción de libertades. Bajo la conducción de González López, identificado con el ala dura del chavismo, la gestión de la seguridad interna busca priorizar el control militar y policial sobre la resolución de los problemas estructurales del país.

(Con información de EFE)