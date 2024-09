La esposa de Bruce Springsteen reveló su lucha contra el cáncer de sangre

Patti Scialfa, la esposa de Bruce Springsteen, habló por primera vez sobre su batalla contra el cáncer de sangre (Evan Agostini/Invision/AP)

La cantante y guitarrista Patti Scialfa, esposa de Bruce Springsteen, reveló haber sido diagnosticada con cáncer de sangre hace seis años.

En declaraciones para Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, dio a conocer que se le detectó mieloma múltiple en 2018, mientras que se llevaba a cabo la residencia de conciertos Springsteen on Broadway.

“Me sentí muy bien al volver a los escenarios. Las giras se han convertido en un reto para mí... [La enfermedad] afecta a mi sistema inmunitario, así que tengo que tener cuidado con lo que hago y adónde voy”, confesó Scialfa ante las cámaras.

A pesar de su enfermedad, Scialfa intenta mantenerse activa con la E Street Band

Este tipo de cáncer tiene su origen en las células plasmáticas, las cuales son sumamente importantes para producir anticuerpos y mantener en orden el sistema inmunológico. Además, se encuentran al interior de la médula ósea.

En los casos de mieloma múltiple, las células plasmáticas pierden el control para multiplicarse y lo hacen de forma excesiva, provocando así tumores en los huesos y una producción de proteínas anormales (monoclonales o también llamadas “M”).

Sin embargo, su condición de salud no siempre es un impedimento para que vuelva hacer lo que más le gusta, al menos un par de veces en el año: “De vez en cuando, vengo a un concierto o dos y puedo cantar algunas canciones en el escenario, y eso ha sido un placer. Esa es la nueva normalidad para mí ahora mismo, y estoy bien con eso”.

Patti Scialfa comenzó su trayectoria con la E Street Band en los años 80

Patti Scialfa empezó su actividad con la E Street Band en 1984. Hizo los coros para la gira Born in the USA y, posteriormente, se vinculó amorosamente con Bruce Springsteen, aunque ambos ya se conocían desde 1970.

Unas fotografías de los artistas captados en un un hotel italiano terminarían por confirmar el noviazgo, afectando a la primera esposa de Bruce, la modelo y actriz Julianne Phillips. Esta última fue informada de la situación por el músico antes de que las imágenes vieran la luz y, finalmente, ella le pidió el divorcio a finales de agosto de 1988.

En su libro autobiográfico Born to Run, el intérprete de éxitos como “Dancing in the Dark” y “Born in the U.S.A.” contó que su relación con Patti Scialfa no fue un romance sin problemas; de hecho, se separaron y volvieron a trazar sus caminos en conjunto en más de una ocasión.

"Al principio me dije que era algo pasajero. No lo era", relató Springsteen en su autobiografía

“Llegó un momento en que miré a Patti y vi algo diferente, algo nuevo, algo que se me había escapado hasta el momento y que nunca antes había experimentado. Al principio me dije que era algo pasajero. No lo era”, escribió Springsteen.

En 1991, contrajeron matrimonio luego de siete años como compañeros de banda. Según reveló él mismo, Patti lo apoyó en sus episodios depresivos y fue quien lo llevó al médico para recibir tratamiento.

Hasta la fecha, Bruce y Patti se mantienen juntos, y su unión matrimonial dio fruto a sus tres hijos, Evan (de 34 años), Jessica (32) y Samuel (30).

La familia Springsteen-Scialfa, una unión inquebrantable que dio vida a tres hijos que hoy cuentan con 34, 32 y 30 años de edad

Bruce Springsteen enfrentó problemas de salud

En cuanto a Bruce Springsteen, su carrera artística también se ha visto afectada por problemas de salud, especialmente durante su más reciente tour junto a la E Street Band.

En septiembre de 2023, comunicó la reprogramación de los conciertos restantes del año debido a síntomas de úlcera péptica.

Bruce Springsteen reprogramó su más reciente gira por una úlcera péptica y problemas vocales

El músico tuvo que ausentarse de los escenarios para “continuar el tratamiento durante el resto del año por recomendación médica”, según se informó en sus canales oficiales.

Aunque inició el presente año con la esperanza de continuar sin interrupciones, Springsteen volvió a aplazar sus shows en mayo a propósito de “problemas vocales”.

El documental Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024.