Bill Gates contó cómo fue trabajar junto a su hija Phoebe en la nueva serie que se estrenará en Netflix

Phoebe Gates, es la hija más joven del fundador de Microsoft. (JEREMY SMITH/IMAGESPACE)

Bill Gates, conocido por ser cofundador de Microsoft y por su trabajo filantrópico, compartió detalles sobre su agenda diaria y su nueva docuserie que saldrá en Netflix, titulada “What’s Next? The Future with Bill Gates”. El estreno de esta producción, programado para el 18 de septiembre, promete abordar importantes problemas sociales, como el auge de la inteligencia artificial.

Sin embargo, uno de los detalles que más disfrutó y que conmovió al empresario fue poder trabajar junto a su hija: Phoebe Adele Gates. En una reciente entrevista exclusiva con la revista estadounidense People, habló sobre ella.

Gates mencionó a su hija, quien recientemente se graduó de la Universidad de Stanford, y aportó sus opiniones a la serie. “Es divertido ver su energía”, dijo Gates sobre Phoebe.

Gates señala que el proyecto fue una oportunidad para discutir temas de su interés, como la inteligencia artificial (REUTERS/Caitlin Ochs)

Un momento que recuerda Bill Gates durante el rodaje fue cuando su hija le ofreció té de burbujas. “Tiene una textura extraña que las bebidas no deberían tener”, comentó Gates, en referencia a esta peculiar bebida que no le gusta. Aún así, sigue probándolo debido a la gran afición de su hija por él.

La joven discutió en el programa sobre la desinformación y cómo esto impactó en su vida personal, y en la relación con personas cercanas influenciadas por teorías de conspiración sobre su padre.

“¿Cómo se puede equilibrar la libertad de expresión con cosas completamente falsas que hacen que la gente no haga lo que es correcto para su salud o que, en algunos casos, incluso incitan a la violencia?”, preguntó el empresario. Para él esto aún es un problema sin solución.

Phoebe Adele Gates, graduada de Stanford, aporta su energía y opiniones a la serie (Instagram: thisisbilgates)

Más sobre su rutina con la serie

Gates, de 68 años, comentó que ahora puede controlar mejor su agenda y se toma más tiempo libre en comparación con años anteriores. “A diferencia de cuando tenía 20 años, ahora me tomo tiempo libre. Voy a los Juegos Olímpicos, juego mucho al tenis y leo muchos libros”, dijo Gates en su conversación con People.

También señaló la importancia del aprendizaje continuo en su vida. “Tengo una profunda curiosidad por muchas cosas y trato de pensar cómo puedo desempeñar un papel en ellas”, destacó.

En cuanto al contenido de su docuserie, Gates explicó que le permitió abordar temas sobre los que tiene fuertes opiniones. “No fue nada difícil”. Y agregó: “Fue una verdadera oportunidad de hablar sobre temas que me interesan y sobre los que tengo opiniones, y aprendí mucho”.

Gates comparte un momento ligero recordando cuando Phoebe le ofreció té de burbujas durante el rodaje

Gates y sus opiniones sobre economía

El multimillonario admitió que el sistema de Estados Unidos actual tiene fallas. “Creo que el sistema fiscal estadounidense debería ser más progresivo y que gente como yo, aunque pague más de 10.000 millones de dólares en impuestos, probablemente debería haber pagado tres veces más, o algunos dirían que incluso más”, afirmó Gates.

El compromiso del empresario con las causas benéficas y su participación activa en su fundación es un aspecto que siempre destacó. Contó que su motivación para invertir en nuevas empresas es la idea de que cualquier éxito pueda regresar a su fundación. “He donado mucho. Ahora estoy animando a los demás a que también donen dinero, pero creo que seguiré adelante en eso”, afirmó.

Gates reflexiona sobre cómo equilibrar la libertad de expresión con la proliferación de información falsa (REUTERS/Denis Balibouse)

En la serie, también abordó temas de inequidad económica, en diálogo con figuras prominentes como el senador Bernie Sanders. Según People, Gates valoró el equilibrio logrado en esas conversaciones. “Me gusta cómo quedó el episodio”, expresó el cofundador de Microsoft. Además, aseguró que los espectadores: “Escucharán ambos lados con bastante claridad”.

Finalmente, el empresario y filántropo se refirió a la importancia de mantener el optimismo frente a los desafíos del mundo. “Aunque la sociedad nunca tendrá todas las respuestas a todas las preguntas que existen, es crucial no dejarse abrumar por una ‘sensación de desesperación’ y ‘sentir que estamos condenados’”, concluyó.