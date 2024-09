Skai Jackson, ex estrella de Disney, no enfrentará cargos tras su arresto por violencia doméstica

Skai Jackson fue arrestada el 8 de agosto en Universal Studios (REUTERS/Alisha Jucevic)

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles decidió no presentar cargos contra Skai Jackson, exestrella del Disney Channel, tras su arresto bajo sospecha de agresión doméstica, según documentos obtenidos por People.

Como se recuerda, la actriz de 22 años fue arrestada el 8 de agosto en Universal Studios, California, y luego liberada en la Estación del Sheriff de West Hollywood.

“Skai está aliviada de que la investigación revelara que esto no fue más que un malentendido. Apreciamos que la fiscalía determinara rápidamente que no deben presentarse cargos de ningún tipo y Skai espera dejar esto atrás”, declaró un representante de Jackson en conversación con la revista.

De acuerdo con las autoridades, la policía respondió a una llamada del parque temático después de que el personal de seguridad detuviera a Skai Jackson, y los agentes revisaron imágenes de seguridad que supuestamente muestran a la actriz empujando a la víctima, su novio.

La fiscalía de Los Ángeles decidió no presentar cargos contra Jackson (REUTERS/Mike Blake)

“La seguridad del parque detuvo a la pareja y llamó a la policía después de observar a Jackson empujar a su pareja en dos ocasiones”, informó TMZ hace unas semanas cuando se suscitaron los hechos.

El departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que fue llevada a la Estación del Sheriff de West Hollywood y liberada horas después. “No hubo armas involucradas ni lesiones identificables”, según lo confirmado por el departamento del sheriff.

El mismo portal informó que “no hubo pruebas suficientes para presentar cargos” y que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles decidió dejar el caso debido a la falta de antecedentes criminales de Jackson y la falta de cooperación de la presunta víctima.

Según relatos difundidos por la prensa estadounidense, tanto Jackson como su novio negaron haber tenido una pelea física, alegando que están comprometidos y esperando un bebé juntos.

Por ahora, Skai Jackson no ha confirmado públicamente que se convertirá en madre, por lo que, los reportes aún se mantienen en solo una especulación.

La policía revisó imágenes de seguridad que muestran a la actriz de 22 años empujando a su novio (REUTERS/Mike Blake)

A pesar de la controversia, Jackson mantuvo su actividad en redes sociales. Días después, evitó responder preguntas sobre su arresto mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

Sus seguidores plantearon varias interrogantes relacionadas con su tiempo en la cárcel, sin embargo, ella decidió abordar otros temas. La actriz comentó en su video en directo: “Tengo un programa de televisión que acabo de grabar, pero aún no puedo decir qué es”

En un video compartido en X (anteriormente conocido como Twitter), se la podía ver hablando sobre un próximo proyecto televisivo, mientras los comentarios llenaban de preguntas sobre su arresto.

Además, publicó un video en Instagram sobre su rutina de cuidado del cabello y eludió cualquier mención de su arresto en la sección de comentarios.

La ex estrella de Disney Channel continuó activa en redes sociales tras su arresto (Disney)

Otra polémica vinculada a Skai Jackson

En 2020, cuando tenía 17 años, presentó una orden de restricción contra la rapera Bhad Bhabie (Danielle Bregoli), de 16 en ese entonces, después de que esta última supuestamente amenazara su vida.

Más tarde ese mismo año, retiró la orden después de que Bhabie se internara en rehabilitación por abuso de sustancias.

Skai Jackson presentó una orden de restricción contra la rapera Bhad Bhabie en 2020, que luego retiró (AFP/LISA O'CONNOR)

Jackson expresó su interés en YoungBoy, ex novio de Bregoli, a través de un comentario en su cuenta secundaria de Instagram.

A continuación, Danielle Bregoli realizó una transmisión en vivo en donde amenazó directamente a Jackson.

“Perra, ¿por qué estás obsesionada conmigo? Literalmente te mataré”, comentó en el clip. Skai Jackson no respondió directamente a los dichos de la rapera.

Skai Jackson es conocida por interpretar a Zuri Ross en la serie de Disney Channel, "Jessie" (Disney)

La artista estadounidense es conocida por su papel como Zuri Ross en Jessie y su spin-off, Bunk’d. Además, en 2019, publicó su libro Reach for the Skai: How to Inspire, Empower and Clapback y participó en Dancing With the Stars en 2020.