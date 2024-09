Elton John reveló que ha sufrido una “grave infección ocular” que ha limitado su visión

Elton John ha agradecido al equipo médico y a su familia por el apoyo recibido mientras lidiaba con la infección ocular. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El famoso músico británico Elton John sorprendió a sus seguidores este martes al revelar que sufre de un serio problema de salud desde hace unos meses. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el artista de 77 años informó que tuvo una “grave infección ocular” que ha afectado significativamente su visión.

“Durante el verano, he estado lidiando con una grave infección ocular que desafortunadamente me ha dejado con visión limitada en un ojo”, explicó John en su mensaje.

El compositor y productor detalló que, aunque se encuentra en proceso de recuperación, “es un proceso extremadamente lento y tomará algún tiempo antes de que la vista regrese al ojo afectado”.

En su comunicado, el cantante de 77 años se mostró optimista sobre su recuperación, aunque admite que es un proceso lento (Instagram/eltonjohn)

“Estoy muy agradecido por el excelente equipo de médicos y enfermeras y mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas”, se lee en el comunicado publicado por John, quien contó que ha pasado el verano tranquilamente y recuperándose en casa. “Me siento optimista sobre el progreso que he hecho en mi curación y recuperación hasta ahora”, aseguró.

La actualización sobre la salud del legendario artista llega apenas unos días antes de que el cantante hiciera acto de presencia en el Festival de Cine de Toronto por el estreno de su nuevo documental Elton John: Never Too Late. No obstante, a pesar de su condición, el representante del vocalista confirmó a Variety que él aún planea asistir al evento del 6 de septiembre para celebrar el lanzamiento de su película.

El filme ofrece una mirada íntima a la vida y carrera de Elton, incluyendo su preparación para el último concierto que realizó en un estadio de Norteamérica. El cineasta R.J. Cutler y David Furnish, esposo de John, están al frente de este proyecto que asegura una incursión profunda al corazón artístico del personaje.

El anuncio sobre su salud se produce días antes de su aparición en el Festival de Cine de Toronto para el estreno de su documental "Elton John: Never Too Late" (AP Photo/Caisa Rasmussen)

Según se ha anunciado, el documental incluirá “imágenes de conciertos nunca antes vistas de él durante los últimos 50 años, así como diarios escritos a mano y material actual de él y su familia”, consigna NME.

John describió el documental como “un viaje tan especial a través de los recuerdos, la música y los momentos que han dado forma a mi vida”.

Después de su estreno en Toronto, la película tendrá un lanzamiento limitado en cines el 15 de noviembre en Estados Unidos y Reino Unido, antes de su llegada a Disney+ el 13 de diciembre.

En el ámbito musical, aunque John se retiró oficialmente de las giras el año pasado con su Farewell Yellow Brick Road Tour —la que se convirtió en una de las giras más exitosas de la historia con más de $900 millones de dólares en ventas de entradas—, parece que el artista todavía tiene mucho por transmitir a través de la música.

En mayo de este año, Bernie Taupin, colaborador de toda la vida de John, dejó entrever la posibilidad de producir un nuevo disco. “Elton y yo tenemos un álbum que saldrá muy pronto, pero no me atrevo a decir nada al respecto porque tengo órdenes estrictas de mantenerme callado. Está todo hecho y grabado”, reveló Taupin a Music News. “Creo que es bastante brillante y bastante contemporáneo y ciertamente sorprenderá a mucha gente y emocionará a mucha gente y esperemos que sea exitoso”.

David Furnish, esposo y mánager de Elton John, tiene créditos de dirección en el nuevo documental sobre la carrera del músico (Créditos: Instagram/eltonjohn)

Si bien el músico ha confirmado que ya no volverá a salir de gira, todavía se le podrá ver sobre los escenarios en actuaciones benéficas. El 22 de octubre, tenía programado actuar en la Gala anual Spirit of Life de Los Angeles para la investigación del cancer de City of Hope.

Esta no es la primera vez que John enfrenta problemas de salud en lo que va del año. A principios de 2024, se sometió a una cirugía de reemplazo de rodilla. Su esposo, David Furnish, comentó en marzo a The Sun que John se estaba “recuperando de manera asombrosa” y que tenía programada una cirugía en la otra rodilla ese mismo mes.