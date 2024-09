La canción que Liam Gallagher no se cansa de tocar en vivo

La reunión de Oasis no solo será un evento significativo por la cantidad de éxitos que podrían interpretar en vivo, sino también por la convergencia de dos trayectorias musicales marcadamente distintas.

Con el paso del tiempo, los rumores sobre una reunión de Oasis continuaron creciendo hasta hacerse realidad y concretar finalmente la gira de la banda en 2025, que pasará por Cardiff, Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Lo que dio lugar a preguntas sobre qué canciones conformarían su repertorio. Los fanáticos se han mantenido fieles a lo largo de los años por el deseo de ver nuevamente a la icónica banda sobre el escenario, atraídos por su vasta discografía llena de éxitos.

Desde su separación, los hermanos Gallagher tomaron caminos distintos en sus carreras, destacando aún más sus diferencias artísticas. Liam Gallagher optó por un estilo más pesado en su carrera solista, mientras que Noel Gallagher, con sus High Flying Birds, se decantó por un sonido más tranquilo y melódico. Esta divergencia plantea dudas sobre cómo lograrían consensuar el setlist de una posible reunión. Según el medio de Reino Unido, NME, esta diferencia podría hacer increíblemente difícil ponerse de acuerdo sobre una serie de canciones que les gustaría tocar durante sus conciertos.

La carrera en solitario de Liam ha mantenido viva la energía característica que lo diferencia, con temas emblemáticos como “Wall of Glass”. Algunas de las canciones en los lanzamientos en solitario de Liam reflejan el ritmo alegre por el que Oasis era famoso. Por el contrario, Noel ha adoptado una voz más prominente y un estilo más melódico en su trabajo con High Flying Birds, lo que recuerda algunas de las canciones más lentas de la banda.

Entre los temas destacados de la carrera de Liam Gallagher, uno que él mismo admitió nunca cansarse de interpretar es “Greedy Soul”, de su álbum de 2017 As You Were. En una entrevista, Liam describió esta canción como “alegre y emocionante, que nunca se cansa de tocar en vivo”. Además, enfatizó: “Tiene potencia y energía, es agresivo, tiene buena onda”, lo que para él es comparable a “tomar un curry muy picante”, según la emisora de radio estadounidense, KROQ.

“Greedy Soul”: la canción que Liam Gallagher no se cansa de tocar

La versatilidad de Oasis es lo que atrajo a una gran base de fans, permitiéndoles transitar entre temas pesados y suaves sin perder popularidad. El medio de Reino Unido, Far Out Magazine recuerda que “Liam es un gran amante de las canciones bíblicamente enérgicas”, destacando “Greedy Soul” como un claro ejemplo de esta preferencia. Esta diversidad musical ha sido crucial para mantener unida a su audiencia.

La reunión de Oasis no solo será un evento significativo por la cantidad de éxitos que podrían interpretar en vivo, sino también por la convergencia de dos trayectorias musicales marcadamente distintas. Si bien la combinación de estilos entre Liam y Noel resalta aspectos variados de la banda, llevar estas diferencias al escenario podría presentar desafíos logísticos y artísticos.

NME ha comentado que “la dirección que tomaron las carreras en solitario de los hermanos representaba diferentes aspectos de Oasis”, sugiriendo que los gustos individuales podrían complicar la elaboración de un setlist cohesivo. Por otra parte, los fanáticos especulan cómo se resolverían estas diferencias a la hora de seleccionar las canciones para los conciertos, dada la clara bifurcación en los estilos de ambos músicos.

Ambos hermanos han desarrollado estilos muy distintos desde la separación (Photo by Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images)

Es destacable cómo, desde la separación de la banda, cada miembro ha dejado su marca. Liam, siempre fiel a un rock más directo, ha mantenido ese estilo en canciones recientes, mientras que Noel ha optado por un enfoque más melódico y tranquilizante. Esta polaridad artística es reflejo de la versatilidad que siempre caracterizó a Oasis, permitiéndoles atraer a una audiencia diversa.

A medida que los rumores continúan circulando, la expectación entre los fanáticos de Oasis no hace más que aumentar. La posible reunión de la banda lleva consigo muchas expectativas, no solo en cuanto a verlos nuevamente juntos, sino también en relación a cómo podrían adaptar su repertorio para satisfacer a una audiencia que ha visto crecer y transformarse a ambos músicos.