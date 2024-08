Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos cantando junto a Florence Welch en el concierto de Londres

Taylor Swift y Florence Welch interpretaron su colaboración por primera vez en vivo y el video fue subido por una fanática a su cuenta de YouTube (@amvitamyn)

En una noche inolvidable durante la última fecha europea de The Eras Tour en el estadio de Wembley, Londres, Taylor Swift sorprendió al público con una invitada muy especial. Cuando parecía que el set de “The Tortured Poets Department” seguiría su curso regular, el curso regular de cada show - con canciones como But Daddy I Love Him, So High School, Who’s Afraid of Little Old Me?, Down Bad, Fortnight y The Smallest Man Who Ever Lived - la cantante se quedó quieta por unos segundos antes de presentar “Florida!!!”, la colaboración con Florence + The Machine, que hasta el momento nunca la había cantado en vivo.

La confusión inicial dio paso a la emoción cuando Florence Welch ascendió desde uno de los huecos del escenario con su inconfundible aura y magnetismo. Juntas interpretaron su colaboración en vivo por primera vez, acompañadas por los gritos y coros de los fanáticos extasiados. Además de esta sorpresiva aparición, durante el set de las canciones sorpresas apareció Jack Antonoff, reconocido productor y mano derecha de Swift, para cantar Death by a thousand cut y Getaway Car remixadas.

El público disfrutó de un momento único con la sorpresa de Taylor Swift en Londres - (TAS2024/Getty Images)

¿Quién es Florence Welch?

Florence Welch, la voz principal de Florence + The Machine, es una aclamada cantautora y compositora británica nacida en Londres en 1986. Su banda de indie rock alternativo se ha convertido en una de las más influyentes y respetadas de la escena musical actual.

Aunque estudió Bellas Artes antes de dedicarse a la música, Florence debutó en 2009 con el álbum “Lungs”, que vendió tres millones de copias. Su voz poderosa y sus letras evocadoras cautivaron desde el principio. El segundo disco, “Ceremonials” (2011), la consagró como reina de la escena musical alternativa contemporánea.

El estilo de Florence + The Machine combina elementos del rock gótico, el indie, el soul retro y la psicodelia, creando un sonido único y teatral. Las presentaciones en vivo de la banda son eventos arrebatadores, con Florence luciendo una estética vintage y mítica.

Florence + The Machine mezcla rock gótico, indie, soul retro y psicodelia - (REUTERS/Mario Anzuoni)

Florence Welch ha citado como influencias a artistas como Kate Bush, Etta James y Tom Waits. Su música ha sido incluida en películas taquilleras y series como “Crepúsculo”, “Covert Affairs” y “Gossip Girl”. Éxitos como “Dog Days Are Over”, “Shake It Out” y “Ship to Wreck” han dejado una huella indeleble.

Cómo empezó Florence su carrera musical

Desde joven, Welch mostró interés por cantar y actuar, tomando lecciones formales alrededor de los 11 años. Sin embargo, se le dificultó la escuela debido a su diagnóstico de dislexia y dispraxia.

Los fans de Taylor Swift corearon junto a su artista favorita y la invitada especial, Florence Welch - (TAS2024/Getty Images)

Tras divorciarse sus padres, Welch comenzó a escuchar música grunge y punk, formando su propia banda. Decidió estudiar ilustración en la universidad, pero un encuentro con un DJ la animó a perseguir una carrera musical. Así nació Florence + The Machine, cuyo sonido original la llevó al éxito.

A pesar de sus problemas de salud mental y alimenticios, Welch se ha mantenido auténtica y ha usado su voz para inspirar a otros. Es un ícono fashionista y ha colaborado con grandes diseñadores. También ha apoyado causas relacionadas con dificultades de aprendizaje como la dispraxia.