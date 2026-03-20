Sam Rockwell y John Malkovich lideran el estreno global de “Wild Horse Nine” con su primer tráiler oficial

John Malkovich y Sam Rockwell intentarán que nadie se de cuenta que son agentes de la CIA aunque nacieron para este papel. #WildHorseNine Próximamente, solo en cines.(20th century fox)

La primera proyección pública de “Wild Horse Nine”, la nueva película escrita y dirigida por Martin McDonagh, ya cuenta con un tráiler oficial lanzado por Searchlight Pictures, tras un prolongado silencio promocional desde marzo de 2025. El estudio fijó la fecha de estreno exclusivo en cines internacionales para el 6 de noviembre de 2026, una marca relevante que consolida el retorno de McDonagh al largometraje tras “Los espíritus de la isla”, su colaboración previa con Blueprint Pictures y Film4. La distribuidora no ha confirmado fechas para su lanzamiento en cines nacionales.

La producción de Wild Horse Nine se ha presentado como una comedia dramática oscura que explora la zona de contacto entre el thriller político y el humor a través del seguimiento de dos agentes de la CIA, Chris y Lee, interpretados por John Malkovich y Sam Rockwell, enviados a Rapa Nui en los días inmediatos al golpe de Estado en Chile de 1973. El elenco se completa con Steve Buscemi, Mariana di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits y Parker Posey. Entre los elementos de industria destacados se cuenta la participación local de la productora chilena Fabula y el respaldo de los habitantes de la isla, quienes aportaron asesoría en el rodaje y validaron acuerdos de filmación.

John Malkovich y Sam Rockwell lideran un elenco internacional que incluye a Steve Buscemi, Tom Waits y Mariana di Girolamo.(20th century fox)

La película marca la tercera colaboración consecutiva de McDonagh con Searchlight Pictures y Blueprint Pictures, después de un ciclo que incluyó “Tres anuncios por un crimen” (2017) y “Los espíritus de la isla” (2022), esta última nominada a nueve Premios de la Academia®. El propio director indicó que la producción de “Wild Horse Nine” se realizó el año pasado en Rapa Nui, una decisión motivada por la experiencia personal de un viaje que realizó a la isla trece años atrás.

Ambientación y narrativa: historia política bajo el sello McDonagh

La trama de Wild Horse Nine sitúa la acción “poco antes del golpe de Estado chileno de 1973”, e incorpora elementos de espionaje y conspiración a partir de la orden de MJ (Steve Buscemi) que destina a Chris y Lee desde Santiago hacia la Isla de Pascua. En diálogo con Vanity Fair, McDonagh describió la ambientación como “una meditación sobre la memoria, el legado y las consecuencias de las propias acciones bajo la sombra de la historia”. El director remarcó que los paisajes y los moáis en la isla funcionan como “un eco visual de los temas de la película”.

La productora chilena Fabula y la comunidad local de Rapa Nui aportan asesoría y validación en la filmación de la película. (20th century fox)

La estructura narrativa combina episodios de humor negro, relaciones tensas y una progresiva complejidad entre los personajes principales y las estudiantes rebeldes encarnadas por Mariana di Girolamo y Ailín Salas. El tráiler del filme anticipa escenas grabadas en ubicaciones emblemáticas de Santiago, incluyendo el Palacio de la Moneda antes de su bombardeo, la Plaza de Armas y referencias visuales a la extinta aerolínea LAN CHILE. Esta aproximación refuerza el abordaje de McDonagh sobre cómo las decisiones políticas impactan tanto en el paisaje natural como en la psicología de sus protagonistas.

La principal productora chilena Fabula se sumó como pilar local a una producción encabezada por Graham Broadbent, Pete Czernin, Martin McDonagh y Anita Overland. El equipo ha trabajado bajo acuerdos que aseguraron a la comunidad de Rapa Nui consultoría y validación en el set, cumpliendo medidas de preservación y representación pactadas con la isla.

El tráiler anticipa escenas filmadas en lugares icónicos de Santiago, como el Palacio de la Moneda y la Plaza de Armas. (20th century fox)

Estrategia de lanzamiento y posicionamiento en calendario

Searchlight Pictures oficializó la salida internacional de “Wild Horse Nine” para el 6 de noviembre de 2026, una ventana que ubica el estreno dentro de la temporada previa a premios y define la expectativa industrial para las producciones de autor en los próximos años. Después de la nominación múltiple de “Los espíritus de la isla”, la apuesta por la colaboración con McDonagh y su equipo refuerza la continuidad de una fórmula artística avalada por la crítica y el circuito de festivales.

El avance publicado exhibe la identidad visual de la película y apunta a consolidar interés frente a audiencias angloparlantes e hispanohablantes, incluyendo subtitulaje oficial y piezas de comunicación multilingües a partir de los materiales de prensa divulgados. Está pendiente la confirmación de distribución en cines nacionales y la definición de mercados prioritarios para América Latina y Europa.