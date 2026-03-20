Crimen y Justicia

Investigan a un policía por mal uso de la Taser en el caso del vigilador que se prendió fuego en Rosario

El hombre de 36 años se había atrincherado en una empresa por una deuda salarial y se había rociado con combustible. La Justicia provincial busca determinar si el fuego se inició por la sostenida descarga de la pistola

Guardar

Rosario: se atrincheró en su empresa en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

El empleado tercerizado de seguridad privada de una empresa de transporte ubicado en la zona oeste de Rosario que fue a reclamar el 13 de marzo una deuda salarial, se roció con combustible y terminó quemado, continúa en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El fiscal de la unidad de Homicidios Culposos Matías Edery, que en un comienzo investigaba la causa como posible tentativa de suicidio, ahora girará el caso a violencia institucional, ya que el fuego se podría haber generado por un mal uso de la pistola Taser por parte de un agente que intervino en el hecho.

El video del caso fue publicado este jueves por Infobae y contiene imágenes sensibles, ya que se ve el momento en el que Pablo O. habla por teléfono dentro de la garita con alguien al que le hace saber que le deben dinero. En ese instante se ve que un agente ingresa por la parte trasera de ese espacio y realiza un disparo con la Taser, cuya descarga sostiene por al menos diez segundos.

Una vez que Pablo O. cae al piso, según las propias imágenes, varios agentes entrar a asistirlo. Es allí que se inician las llamas y el hombre se tira por las escaleras hasta que varios uniformados lo asistieron con un matafuegos. A causa de esa situación, dos policías también sufrieron quemaduras y recibieron asistencia médica.

Desde entonces, el vigilador está internado en la unidad de terapia intensiva del Heca, con asistencia mecánica respiratoria, en estado crítico.

Así apagaron el fuego
Así apagaron el fuego

El fiscal Edery avanzó con la toma de testimonios, una pericia de Bomberos y con el análisis de las imágenes. Una vez que termine de recibir toda la información solicitada mandará la causa a Violencia Institucional, ya que se presume que el tiempo de descarga de la Taser pudo haber causado las llamas.

El pasado 13 de marzo, cuando ocurrió el hecho, la pareja de Pablo O. habló con Canal 3 y dijo que él atravesaba un momento de gran angustia por la deuda, que era de aproximadamente tres millones de pesos. “Estaba desesperado porque no le daban respuestas”, afirmó.

El hecho

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que todo ocurrió el pasado viernes minutos antes del mediodía en el predio de la empresa de transporte Expreso For Zap, ubicado sobre avenida Provincias Unidas al 3.200, entre Dean Funes y Garay.

El fuego en la casilla
El fuego en la casilla

Al recibir la alerta de una empresa de alarmas sobre el hecho, personal policial de la Comisaría 32ª se dirigió al lugar y encontró a un hombre atrincherado en la cabina de seguridad. Desencajado, el trabajador reclamaba una supuesta deuda que sus empleadores mantenían con él, y amenazaba con prender fuego al lugar.

¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más“, se escucha exclamar al empleado, mientras dialogaba por teléfono con uno de sus superiores y era rodeado por al menos seis uniformados.

Tras varios minutos de tensión y negociaciones frustradas, un policía lo intentó neutralizar con disparos de una pistola Taser, según se observa en el video que encabeza esta nota.

De inmediato, los policías subieron las escaleras y arrinconaron al sospechoso. El operativo parecía haber finalizado, pero no. El trabajador se prendió fuego. Las llamas tomaron todo su cuerpo y alcanzaron a dos agentes que ya estaban dentro de la garita.

Entre gritos desgarradores de dolor, el hombre logró descender de la estructura desde la que hacía su reclamo y fue auxiliado por personal de bomberos, que rápidamente accionaron los matafuegos y lograron controlar las llamas.

Temas Relacionados

RosarioViolencia institucionalTaserÚltimas noticias

Últimas Noticias

Missing Children alerta por más de 100 chicos desaparecidos en Argentina

La organización advierte que muchas desapariciones no llegan a registrarse formalmente y denuncia la falta de recursos y coordinación estatal, mientras familias siguen buscando respuestas incluso décadas después

Missing Children alerta por más

“Andá a lavarte el...”: un policía insultó y golpeó a una mujer que fue a hacer una denuncia en la comisaría

El violento episodio ocurrió en Mar del Plata y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la dependencia policial. El efectivo fue desafectado por tres meses. El video de la agresión

“Andá a lavarte el...”: un

Horror en Misiones: detuvieron a una madre por abusar de su hija con discapacidad junto a su pareja y amigos

Los abusos contra la víctima se habrían extendido por más de diez años. La denuncia fue presentada por su hermana tras recibir un mensaje de auxilio por WhatsApp

Horror en Misiones: detuvieron a

Corrientes: condenaron a 4 policías por el caso de un joven que se ahogó durante una persecusión, pidió ayuda y lo dejaron morir

El hecho ocurrió en 2021. La fiscalía había decidido no acusar a los seis imputados y dos de ellos fueron absueltos. La víctima tenía 18 años

Corrientes: condenaron a 4 policías

El padre de dos líderes de “La Banda del Millón” seguirá preso y no podrá usar celulares en la cárcel

Hugo David Castillo se encuentra bajo arresto desde el mes pasado, acusado por un robo en una casa de Martínez. Tras el fallo judicial, fue trasladado al penal de Melchor Romero

El padre de dos líderes
DEPORTES
Irán echó a una de

Irán echó a una de las estrellas de su selección de fútbol tras acusarla de “deslealtad” al régimen

“Me siento fatal”: LeBron James se refiriró al peso de los años y el desgaste físico

Alejandro Domínguez aseguró que Argentina es “bicampeona” de la Finalíssima tras la cancelación del partido ante España: “No se presentaron”

“Tengo un pequeño secreto”: el enorme gesto de Novak Djokovic con una de las jóvenes figuras del tenis

Con Messi como estandarte, presentaron la camiseta alternativa de la Selección para ir a buscar la cuarta estrella

TELESHOW
Wanda Nara entre China y

Wanda Nara entre China y Argentina: de las postales de Shanghái al increíble look en la final de MasterChef

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el show de Fito Páez: una noche de música, flashes y gestos íntimos

Cuál fue el rating de la final de MasterChef Celebrity que consagró a Ian Lucas

“Dijo que quería estar conmigo”: el lamento del sodero cordobés que protagonizó el video viral con Sofi Martínez

La reacción en vivo de Ian Lucas: así se enteró que ganó MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Guardia Costera de EEUU decomisa

Guardia Costera de EEUU decomisa casi 3.000 kilos de cocaína valorados en más de 49 millones de dólares

Donald Trump criticó a los países de la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en la liberación del Estrecho de Ormuz: “¡Cobardes!”

Suiza suspendió las exportaciones de armas a Estados Unidos por la escalada militar en Medio Oriente

Un hallazgo de cenizas volcánicas en Chile cambió lo que se sabía sobre el poblamiento de América

Israel atacó campamentos del ejército sirio tras una ofensiva contra los drusos atribuida a tropas de Damasco