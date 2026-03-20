Guardia Costera de EEUU decomisa casi 3.000 kilos de cocaína valorados en más de 49 millones de dólares

La carga fue recuperada en dos operativos ejecutados en febrero y marzo sobre embarcaciones detectadas en aguas internacionales del Pacífico oriental. (USCG)

La Guardia Costera de Estados Unidos descargó el jueves 19 de marzo de 2026 en Port Everglades, Florida, un cargamento de casi 2.980 kilos (6.570 libras) de cocaína, valuado en más de USD 49,3 millones, tras dos interdicciones ejecutadas en aguas internacionales del Pacífico oriental. Según la agencia federal estadounidense Coast Guard Southeast District, el decomiso corresponde a droga interceptada por las tripulaciones de los cutters Forward y Spencer en operativos realizados el 7 de febrero y el 8 de marzo, en línea con la estrategia marítima de Estados Unidos contra el tráfico de estupefacientes hacia su territorio.

De acuerdo con datos suministrados oficialmente, la mayor parte del cargamento fue confiscada en una primera operación atribuida al Coast Guard Cutter Spencer, mientras que la segunda intervención, realizada por el USCGC Forward, permitió recuperar una cantidad menor. Ambas acciones contaron con apoyo del Helicopter Interdiction Tactical Squadron (HITRON) y del Joint Interagency Task Force-South, comando antidrogas de Estados Unidos con sede en Key West, encargado de la detección y monitoreo de tráfico ilícito en la región.

El caso se enmarca dentro de la Operation Pacific Viper, lanzada por la Guardia Costera a comienzos de agosto para reforzar el control antinarcóticos en el Pacífico oriental. Desde el inicio de esa campaña, la agencia federal estadounidense ha decomisado más de 200.000 libras (90.700 kilos) de cocaína y detenido a 150 presuntos traficantes. El 80% de las interdicciones de drogas dirigidas a Estados Unidos ocurre en el mar, base que la institución utiliza para justificar su despliegue operativo en rutas vinculadas a cargamentos provenientes de Sudamérica.

La Guardia Costera de Estados Unidos descarga en Port Everglades casi 2.980 kilos de cocaína incautada en el Pacífico oriental. (USCG)

Descarga de cocaína en Port Everglades: cifras y contexto

Según la publicación institucional de la Guardia Costera difundida el 19 de marzo de 2026, la tripulación del USCGC Forward descargó en Port Everglades un lote de 6.570 libras de cocaína, equivalente a 2.979,8 kilos, que puede redondearse a casi 2.980 kilos. El valor estimado del cargamento fue de más de USD 49,3 millones. Aunque la descarga tuvo lugar en Florida, la droga había sido interceptada previamente en aguas internacionales del Pacífico oriental.

El comunicado incluyó material gráfico donde figura una referencia alternativa de 6.750 libras (3.062 kilos), pero el texto principal de la nota institucional estableció como cifra oficial del decomiso descargado en Port Everglades las 6.570 libras, es decir, cerca de 2.980 kilos. Para efectos periodísticos, la cifra detallada por la agencia federal constituye el dato central.

La diferencia numérica no recibió explicación por parte de la agencia. Aun así, el valor otorgado al cargamento se mantiene en más de USD 49,3 millones. El operativo figura entre los decomisos marítimos de mayor volumen informados por la Guardia Costera en marzo de 2026 para la región del Pacífico oriental.

El valor del cargamento decomisado supera los USD 49,3 millones, según la información oficial de la Guardia Costera. (USCG)

El operativo: cómo se realizaron las interdicciones

La primera operación se llevó a cabo el 7 de febrero de 2026. Una aeronave de patrulla marítima detectó una embarcación sospechosa en aguas internacionales del Pacífico oriental. Un equipo aéreo de HITRON embarcado en el Coast Guard Cutter Spencer deshabilitó la nave mediante tácticas de uso de fuerza. El equipo de abordaje del Spencer interceptó la embarcación y decomisó 6.435 libras de cocaína (2.918 kilos).

La segunda interdicción ocurrió el 8 de marzo de 2026. Otra aeronave de patrulla detectó una lancha rápida tipo go-fast, utilizada habitualmente en rutas del narcotráfico marítimo. El equipo HITRON embarcado en el USCGC Forward deshabilitó la embarcación y la tripulación recuperó 130 libras de cocaína (59 kilos).

La suma de ambos cargamentos asciende a las 6.570 libras (2.980 kilos) reportadas oficialmente. La Guardia Costera no especificó ni la ubicación exacta de las operaciones en el Pacífico oriental ni el número de detenidos en estos dos casos particulares. Tampoco hubo precisiones sobre nacionalidades de los tripulantes ni datos judiciales vinculados a las embarcaciones interceptadas.

Las interdicciones, ejecutadas el 7 de febrero y el 8 de marzo de 2026, fueron parte de la estrategia antidrogas en el Pacífico oriental. (USCG)

Unidades y agencias involucradas en el decomiso

La agencia identificó a los organismos partícipes en los operativos: el Coast Guard Cutter Forward, el Coast Guard Cutter Spencer, el Helicopter Interdiction Tactical Squadron, la Joint Interagency Task Force-South y personal de vigilancia de los distritos Southeast y Southwest de la Guardia Costera.

La Joint Interagency Task Force-South, dependiente del U.S. Southern Command y con base en Key West, se especializa en la detección y monitoreo del tránsito aéreo y marítimo de drogas ilícitas. Cuando la interdicción resulta inminente, el control operativo recae en la Guardia Costera, responsable de la interceptación y la detención.

Las interdicciones en el Pacífico oriental son ejecutadas por personal de la Guardia Costera bajo autoridad del Southwest District, con sede en Alameda, California. Este esquema permite que una operación realizada frente a la costa del Pacífico culmine con una descarga de droga como evidencia en un puerto del sureste de Estados Unidos, como ocurrió en Port Everglades, Florida.

El operativo, entre los mayores de marzo de 2026, destaca la colaboración interagencial contra el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos. (USCG)

Impacto de la Operación Pacific Viper en el control marítimo

El comunicado institucional incluyó una declaración del comandante Andrew Grantham, oficial al mando del USCGC Forward: “I’m incredibly proud of the crew for adding to the success of Operation Pacific Viper”. El oficial añadió que la Guardia Costera y sus socios trabajan para impedir que organizaciones criminales introduzcan cargamentos ilegales a Estados Unidos.

La publicación institucional de la Guardia Costera precisó que las acciones buscan interrumpir el traslado marítimo de cocaína y otras drogas a granel, un flujo que, según la agencia federal, alimenta a organizaciones criminales transnacionales vinculadas al tráfico de sustancias como el fentanilo.

La institución vinculó estas interdicciones con investigaciones de la Homeland Security Task Force Tampa, fuerza federal de seguridad, y la Operation Take Back America, iniciativa interagencial estadounidense diseñada para identificar, interrumpir y desmantelar organizaciones criminales de alto nivel que operan contra Estados Unidos.

La Guardia Costera añadió que estos decomisos afectan financieramente a las organizaciones criminales y proveen evidencia para investigaciones e inteligencia posteriores. Estos cargamentos suelen pasar por procesos de pesaje, custodia y registro como prueba dentro de la estrategia federal de control marítimo sobre rutas ilícitas del Pacífico oriental.