Michael Madsen rompió su silencio tras reciente arresto por violencia doméstica

Michael Madsen fue arrestado en Malibú por presunta violencia doméstica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Michael Madsen, conocido por sus papeles en las películas de Quentin Tarantino como Perros de la calle y Kill Bill, está en el centro de una controversia después de su arresto por cargos de violencia doméstica.

El incidente, ocurrido en Malibú, California, en las primeras horas del 18 de agosto, involucra un enfrentamiento con su esposa DeAnna Madsen, de quien se encuentra separado.

El reconocido artista de 66 años fue arrestado cerca de la 1:40 a.m. en la estación de Malibu Lost Hills, luego de haber sido detenido previamente a las 12:15 a.m. por un presunto incidente de violencia doméstica menor.

Las autoridades acudieron inicialmente a un reporte de “disturbios familiares” en la lujosa residencia ubicada en el 31600 de Broad Beach Road en Malibu. Tras evaluar la situación, los oficiales procedieron con el arresto de Madsen aproximadamente 25 minutos después de la primera llamada al servicio de emergencias.

La estrella de "Perros de reserva" fue detenido en la madrugada del 18 de agosto por un incidente con su esposa separada (Miramax Films)

La defensa de Michael Madsen

Sin embargo, el abogado de Madsen, Perry Wander, asegura que DeAnna “irrumpió” en la casa de Michael en Malibú, provocando el incidente que llevó al arresto del actor.

“Él se enfrentó a ella y le pidió que se fuera”, explicó la defensa a The Hollywood Reporter y añadió que este comportamiento “ha sido un problema continuo”.

“Michael ha mostrado una inmensa compasión y moderación durante este período hacia su esposa separada”, afirmó Wander.

La policía arrestó a Madsen tras evaluar una disputa familiar en su residencia (Miramax)

En una declaración a Variety, otro representante de Madsen añadió: “Fue un desacuerdo entre Michael y su esposa, que esperamos se resuelva positivamente para ambos”. Madsen fue liberado tras pagar una fianza de USD 20 mil dólares.

Asimismo, se menciona un arresto previo de Madsen en 2019 por un accidente de conducción bajo influencia, por el cual cumplió una condena de cuatro días en la cárcel y recibió cinco años de libertad condicional.

Por ahora, la investigación sobre el caso continúa y será remitida al Tribunal Superior de Van Nuys para su tramitación, según un comunicado de la Estación Malibu/Lost Hills, citado por la prensa internacional.

La muerte del hijo de Michael y DeAnna Madsen

La pareja se separó tras la muerte de su hijo Hudson en 2022. El joven, quien era sargento del ejército de EE.UU. y sirvió en Afganistán, tenía 26 años al momento de su fallecimiento. La causa de la muerte fue suicidio, de acuerdo a los informes de ese entonces.

El aclamado cineasta y constante colaborador de Madsen, Quentin Tarantino, era el padrino de Hudson. Además, los Madsen tienen otro hijo, Luke, de 18 años, quien aún vive en la casa de su padre.

En declaraciones a Los Angeles Times, Madsen compartió su conmoción: “Estoy en shock ya que mi hijo, con quien hablé hace unos días, dijo que estaba feliz - mi último mensaje de él fue ‘Te amo, papá’”.

La causa de fallecimiento de Hudson a los 26 años fue un suicido (Instagram)

Su papel en “Perros de la calle”, de Tarantino

Las acusaciones recientes contra Michael Madsen siguen llamando la atención debido a su renombrada carrera en el cine, especialmente en las películas de Quentin Tarantino, donde es recordado por su actuación como Mr. Blonde en Perros de la calle (1992).

En esta película, protagonizó una inquietante escena al ritmo de “Stuck In The Middle With You” de Stealers Wheel, mientras mutilaba la oreja de un oficial de policía capturado. Madsen reveló posteriormente que casi renuncia a ese papel porque no quería ser asesinado por su coestrella Tim Roth:

“Estaba como, ‘Hey, hombre, ¿quién es Tim Roth?’”, comentó. “Dejaría que Harvey Keitel me matara, pero no que Tim Roth lo haga”.

La película de Tarantino se estrenó en 1992 y es una de las más recordadas de su filmografía (Miramax)